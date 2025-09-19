Muere atropellada una estudiante española de Erasmus de 20 años en Nápoles cuando cruzaba un paso de peatones

Una estudiante española de 20 años, que se encontraba en Nápoles (sur de Italia) en el marco del programa Erasmus, falleció esta madrugada tras ser atropellada por un todoterreno conducido por un joven de 18 años, según confirmó a la agencia Efe la Policía local.

El accidente se produjo a las 2 de la madrugada del viernes en el corso Umberto I, en pleno centro de la ciudad, cuando la joven estaba cruzando la calle por el paso de peatones.

Según el diario Corriere del Mezzogiorno, la víctima se llama Saray Arias Fernández.

La chica, que iba acompañada de otros amigos, fue atendida rápidamente por el personal del 118 y trasladada de urgencia al Hospital del Mare. A pesar de ser sometida a una intervención quirúrgica por las lesiones sufridas, falleció pocas horas después.

Los agentes de la sección de accidentes de tráfico de la Policía Local de Nápoles acudieron al lugar del accidente para realizar las investigaciones necesarias para reconstruir la dinámica exacta de los hechos, que por el momento se desconoce.

El conductor del vehículo, un Range Rover, fue sometido a pruebas toxicológicas, se le retiró el carné de conducir y el coche fue incautado, según la información recogida por los medios italianos.

En la misma calle falleció el año pasado otra estudiante alemana de 27 años. La chica de Frankfurt fue atropellada durante la noche por un vehículo de la empresa municipal de basuras mientras iba en una bicicleta de alquiler.