Se entrega a la Guardia Civil el hombre que se había atrincherado con un arma en su vivienda de Santa Eulalia (Ibiza)

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

Un hombre armado, que se ha atrincherado este mediodía en su vivienda del municipio ibicenco de Santa Eulalia, se ha entregado a la Guardia Civil tras más de una hora de negociación, según ha confirmado a EFE la Guardia Civil.

El hombre, que reside en la urbanización Siesta de Santa Eulalia, es una persona de 88 años. Las autoridades no han confirmado todavía el tipo de arma del que disponía.

La Guardia Civil, que estaba a cargo del operativo, había enviado hasta el lugar a un negociador. En el dispositivo intervinieron también el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil y efectivos de la Policía Local.

El hombre se encontraba dentro de su piso, ubicado en la calle ses Violetes de la urbanización y se ha entregado a los agentes tras cerca de dos horas atrincherado.

Según Diario de Ibiza, el caso ha despertado la alarma entre los vecinos de la zona, que han visto cómo el barrio se llenaba de coches de Policía y Guardia Civil y se acordonaba un edificio de la calle ses Violetes.

En la zona también había desplegado un helicóptero del Instituto Armado.

Algunos testigos presenciales han relatado al rotativo que el hombre estaba armado con una escopeta de balines, un extremo que no ha confirmado la Guardia Civil.

Por el momento se desconoce si había más personas en la vivienda y cuáles eran las intenciones del hombre.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.