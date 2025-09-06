Confinada la población de Castromil, entre Zamora y Orense, por un incendio forestal avivado por el viento

La localidad de Castromil, cuya mitad del casco urbano pertenece a la provincia de Zamora y la otra a la de Orense, se encuentra con la población confinada por el peligro que representa un incendio forestal, declarado de nivel 2 de gravedad potencial.

El fuego, en cuya extinción han trabajado en la provincia de Zamora hasta 14 medios aéreos, provenía de Galicia y se había logrado controlar el viernes, pero este sábado, sobre las once de la mañana, se ha reactivado. Además, el viento dificulta el trabajo de los equipos de extinción.

Las llamas han alcanzado una zona de matorral y se han visto avivadas por vientos de 20 kilómetros por hora, con rachas de más de 40 kilómetros por hora. Las autoridades han acordado el confinamiento de Castromil por la proximidad del fuego con esta localidad, según EFE.

Las previsiones del viento sur, con rachas de 40 kilómetros por hora y alta inestabilidad desde las cuatro de la tarde, complican la situación.



Según las autoridades, hay peligro de que el fuego transite hacia un incendio convectivo si el viento aumenta y alcanza zonas de mayor concentración de material vegetal y mayor combustión.

A las tres de la tarde de este sábado trabajaban en la zona dos técnicos, cinco agentes forestales, dos cuadrillas terrestres y cinco brigadas especializadas, dos autobombas, cuatro retenes de maquinaria y 13 medios aéreos de extinción.