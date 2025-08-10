Día negro en las carreteras andaluzas: seis heridos en Granada y un motorista fallecido en Dos Hermanas

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico en una imagen de archivo. Europa Press

Este fin de semana se han producido dos accidentes gravess en las carreteras andaluzas. Por el momento se ha saldado con seis heridos, dos de ellos menores, tras una colisión de dos turismos en Iznalloz (Granada), y con un motorista de 67 años fallecido en Dos Hermanas (Sevilla).

El primer accidente se produjo este sábado por la noche, pasadas las 22:35 horas, a la altura del kilómetro 4 de la carretera A-308, en el término del municipio granadino.

El teléfono de emergencias recibió varios avisos alertando del accidente. Según los alertantes, entre ellos una dotación de bomberos de Iznalloz que se dirigía a otro servicio, varios ocupantes habían quedado atrapados en el interior de los vehículos.

En total, hubo ocho personas afectadas, de las cuales seis resultaron heridas de diversa gravedad y evacuadas al hospital de Neurotraumatología y al Materno Infantil.

Debido a este accidente, la carretera estuvo cortada en ambos sentidos mientras estuvieron trabajando los bomberos y los servicios sanitarios atendieron a los heridos.

Posteriormente, se dio paso alternativo al tráfico hasta que los turismos implicados fueron retirados por la grúa, según información de Conservación de Carreteras.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos del Consorcio, la Guardia Civil de Tráfico, Mantenimiento de la Vía y el Centro de Emergencias Sanitarias 061.

El otro accidente se ha producido a primera hora de este domingo cuando un motorista de 67 años perdió la vida en la carretera A-4, en Dos Hermanas.

Según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía, el accidente se ha producido en el kilómetro 553 de la citada autovía a las 7:35 horas, según los testigos que dieron la voz de alarma al teléfono de emergencias.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron Guardia Civil de Tráfico y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, tras ser activados por el centro coordinador de emergencias, y solo pudieron certificar el fallecimiento del motorista.