Atraca en Lanzarote "por razones humanitarias" un remolcador con 49 polizones a bordo procedente de Senegal

El buque remolcador Zwerver 3, con bandera de Países Bajos y 49 polizones a bordo, ha atracado este viernes en el puerto de Los Mármoles, en Arrecife (Lanzarote), hacia las 18:00 horas (hora insular), después de permanecer varias horas en el límite de las doce millas náuticas a la espera de autorización.

La embarcación, que partió de Dakar (Senegal) el pasado 29 de julio rumbo al puerto de Amberes (Bélgica), remolca una estructura industrial de grandes dimensiones similar a una grúa.

Según ha informado la Dirección insular de la Administración General del Estado en Lanzarote, fue durante la travesía cuando se detectó la presencia de los polizones en dicha estructura.

El armador del buque solicitó permiso para atracar en el puerto de Arrecife tras notificar el hallazgo, pero la Autoridad Portuaria de Las Palmas impuso una fianza de un millón de euros como condición para el desembarco, una cifra a la que se negó el armador.

Este importe se fundamenta en la legislación marítima, que responsabiliza al armador de los gastos de manutención, alojamiento y repatriación de las personas que viajan de manera clandestina.

Inicialmente, se contempló proporcionar alimentos y víveres a bordo para facilitar el retorno del remolcador a Senegal sin necesidad de atracar. Sin embargo, tras varias horas finalmente se autorizó su entrada al puerto por "razones humanitarias", según indicaron las mismas fuentes.

La Delegación del Gobierno en Canarias ha precisado que los 49 polizones desembarcarán para ser atendidos bajo la responsabilidad de la consignataria del buque. De momento, no se ha especificado qué ocurrirá con estas personas una vez reciban asistencia en Arrecife.

Presión migratoria en Canarias

Este suceso coincide con un momento de alta presión en el sistema de acogida del archipiélago canario. El Gobierno de Canarias ha advertido en repetidas ocasiones del estado de saturación de los recursos destinados a la atención de personas migrantes, en particular menores extranjeros no acompañados.

El presidente autonómico, Fernando Clavijo, expresó en junio su malestar por lo que considera una falta de corresponsabilidad de otras comunidades autónomas.

El pasado mes de julio, el Ejecutivo central aprobó un protocolo para la reubicación de menores migrantes, con el objetivo de aliviar la carga que soportan Canarias, Ceuta y Melilla.

El plan contempla la derivación de unos 3.000 menores en el plazo de un año y establece que, a partir de septiembre, cualquier menor no acompañado que llegue a zonas con recursos tensionados deberá ser trasladado a otras autonomías en un plazo máximo de 15 días.

El inicio de estas reubicaciones está previsto para el próximo lunes, cuando comenzarán los primeros traslados de menores a la península, según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En relación con la llegada del Zwerver 3, el alcalde de Arrecife, Yonathan de León (PP), ha solicitado la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias que permitieron el atraque.

El regidor considera que la decisión podría estar vinculada con la presencia en la isla del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se encuentra de vacaciones en Lanzarote.

Asimismo, De León ha cuestionado la versión oficial sobre la condición de polizones, y ha señalado que esta podría tener como objetivo “acallar la alarma social” generada en la isla y en otras zonas del archipiélago ante el constante desembarco de migrantes.