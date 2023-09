El crimen de la Guardia urbana: Rosa Peral en pie de guerra

La ex agente de la guardia urbana de Barcelona Rosa Peral pide la revisión de la sentencia que la condenó a 25 años de cárcel como coautora del asesinato de su compañero sentimental, el también policía, Pedro Rodríguez. Peral ha puesto a trabajar a sus abogados en la elaboración de un informe que pretende, en última instancia, que el tribunal supremo ordene la repetición del juicio. Rosa Peral lleva seis años en la cárcel y no se resigna a pesar de que todos los tribunales a los que ha acudido no le han dado la razón. Ahora incluso, estudia querellarse contra Netflix por atentar contra su honor en la serie que se acaba de estrenar sobre el llamado caso de la Guarda Urbana. En este nuevo pódcast de EL ESPAÑOL, Caso Abierto, el periodista Carlos Quílez desentraña los detalles de uno de los casos más truculentos que han ocurrido en nuestro país en los últimos años.

Sigue los temas que te interesan