La paliza a un gallego de Lugo por llamar “ayusitos” a un grupo de madrileños que visitaban el pueblo

Un hombre resultó herido el pasado viernes en Chantada (Lugo) en una pelea callejera provocada por llamar “ayusitos” a un grupo de madrileños, en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La víctima es un vecino del municipio gallego y los agresores son dos madrileños que visitaban la localidad.

El suceso se produjo a última hora del pasado viernes en la terraza de una cafetería del casco histórico de Chantada. El agredido y un amigo suyo se sentaron en la terraza y saludaron a un grupo de personas que estaba en la mesa de al lado. Eran dos hombres y sus respectivas parejas. “No recuerdo exactamente lo que les dije, pero supongo que les pregunté de dónde eran y me dijeron que de Madrid”, ha declarado la víctima, de 58 años, al diario La Voz de Galicia.

El hombre ha asegurado al citado periódico que no recuerda bien lo que pasó, pero sí que cuando supo que eran de Madrid empezó a hablar de Díaz Ayuso y los llamó “ayusitos”, en clave de broma y sin ninguna intención de ofender ni de empezar una discusión.

Según el relato de la víctima, uno de los madrileños se levantó y le propinó un puñetazo que le hizo caer al suelo y golpearse la cabeza contra el bordillo. El hombre sufrió una conmoción y una herida abierta en la frente. Apenas le dio tiempo a enterarse de que le estaban pegando.

Según le contaron después los testigos, fue agredido por ambos hombres. La víctima fue trasladada al momento por un testigo al centro de salud de Chantada, donde le pusieron siete puntos de sutura en la frente.

El herido no pretende presentar una denuncia a sus agresores. Dice que denunciaría si los agresores se hubiesen ensañado. No fue el caso, por lo que prefiere dejar las cosas como están. Tras el incidente, la Guardia Civil tomó declaración al agredido y les explicó lo que recordaba de los sucedido.

El hombre no sale de su asombro. Asegura que nunca se había visto envuelto en un incidente como este y que no tenía ninguna intención de ofender ni de provocar una pelea. Asimismo, asegura no tener especial interés en la política ni en la figura de la presidenta madrileña. “Eso fue lo que se me ocurrió en ese momento. También podría hablar de Putin”.

