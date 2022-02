Detienen a un joven de 21 años por acabar presuntamente con la vida de una menor de 14 años

Un hombre de 21 años de edad se encuentra detenido en la comandancia de la Guardia Civil de Jaén como presunto autor de la muerte de una menor de 14 años, cuyo cuerpo ha sido hallado por los agentes en las inmediaciones del Castillo de la Mota, en Alcalá la Real (Jaén).

Emergencias 112 recibió una llamada a las 21,36 horas de ayer martes. Era la de un hombre que confesaba que había matado a una chica en la zona del Castillo de la Mota, en la localidad de Alcalá la Real (Jaén).

Por el momento se desconoce si ambos han mantenido o mantenían algún tipo de relación sentimental, lo que daría lugar a que el crimen se pudiera calificar de violencia machista. De hecho, según fuentes de la Guardia Civil consultadas por EL ESPAÑOL, el joven, en la llamada que realizó al 112, comunica "que ha matado a una chica. No se refiere a ella como pareja, ni amiga, ni novia".

Según ha podido saber este periódico, tanto la menor como el presunto autor de los hechos son de nacionalidad española, aunque sus familias son de origen marroquí y sudamericano, respectivamente.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó un equipo de la Guardia Civil y allí encontró al supuesto asesino "en un estado aparentemente tranquilo" y que, tras la llamada, "no colaboró más", explican confirman las mismas fuentes. "No dijo ni dónde estaba el cuerpo, ni cuándo se había producido".

Tras identificar al joven, los agentes proceden a reconocer la zona indicada por el hombre, localizando el cuerpo de la menor poco después. Se encontró desnudo en las ruinas de la iglesia de Santo Domingo de Silos, según han detallado a EFE fuentes próximas a la investigación.

La primera inspección ocular confirma que no hay heridas de arma blanca ni disparos, es decir, que el cuerpo no presenta, a primera vista, signos de violencia por armas blancas ni de fuego, sin bien no se descarta que pudiera fallecer estrangulada.

Según confirman fuentes de la Guardia Civil a este periódico, la familia estuvo por última vez con la menor por la tarde y, dada la hora del suceso, a las 21,36, tampoco denunciaron su desaparición. De hecho, han tenido conocimiento de los hechos a través de la Guardia Civil. La víctima fue identificada por una foto aportada por la madre como K.E.Z.

Según explica el alcalde de Alcalá la Real, Antonio Marino, A EL ESPAÑOL, "al lugar se desplazaron ambulancias, pero los médicos no pudieron ya hacer nada por la vida de la menor". En las próximas horas, se le practicará la autopsia para determinar con más precisión cómo murió. Mientras tanto, el hombre permanece detenido desde anoche en la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén.

En estos momentos el hombre se encuentra en las dependencias del Instituto Armado mientras se instruyen las diligencias. En el lugar del suceso se encuentra actualmente acordonado mientras varios agentes continúan recabando indicios.

Por su parte, el alcalde de la localidad, Antonio Marino, ha expresado su consternación por lo sucedido y a lo largo de la mañana se decretarán días de luto oficial.

