Prisión provisional sin fianza para David 'el Tuvi', el asesino de Wafaa y de la prostituta embarazada

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Alzira (Valencia), en funciones de guardia, ha acordado este sábado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de David S.O., alias 'el Tuvi', como presunto autor del homicidio de la joven Wafaa Sebbah, desaparecida en Carcaixent en noviembre de 2019. También está siendo investigado por el homicidio de Isabell Raducanu, la prostituta embarazada que fue estrangulada y apuñalada en su domicilio de Xàtiva.

El detenido, que se ha acogido a su derecho a no declarar en sede jucidial, dejó sus marcas de ADN sobre el cadáver de esta segunda mujer, de 36 años y de nacionalidad rumana, a la que habría matado cinco meses antes que a Wafaa, el 11 de junio de 2019. Estaba embarazada de seis meses y ejercía la prostitución. Tras el crimen, el único detenido fue Juan Vicente A.N., su pareja sentimental, arrestado un año después y puesto en libertad hace cuatro meses.

Hace dos semanas, David fue llamado a declarar en relación a este otro caso, pero su versión de los hechos fue errática y dijo que aquel día estaba trabajando. Al comprobar la jueza la vida laboral del presunto asesino, descubrió que mentía. Este se defendió diciendo que había ido a la finca familiar, la misma en la que reveló posteriormente que había escondido los restos mortales de Wafaa en el fondo de un pozo a 15 metros de profundidad, entre agua y lodo. Ahora, los dos casos se cruzan.

Wafaa (izquierda) y su presunto asesino, David 'el Tuvi'

El hermano asesino

A pesar de haber concatenado dos posibles asesinatos a sangre fría, lo cierto es que David S.O., con antecedentes por maltrato y sospechoso de dedicarse al trapicheo, no es la oveja negra de su entorno. No hay que mirar muy lejos. Quizás, sólo a su hermano: se llama Juan, es seis años mayor que él y también sabe lo que es matar.

Concretamente, cumple condena actualmente por un doble asesinato: en 2012, acabó con la vida Kamil K., un joven checo de 28 años, a cuchilladas, y estranguló a Sidonia S., una eslovaca de 25. Al igual que ha hecho ahora 'el Tuvi', Juan confesó el crimen con posterioridad. En este caso, la investigación no llegó a alargarse más de un mes.

No parecen terminar ahí las relaciones turbias. Los dos hermanos son amigos de Jorge Ignacio, el presunto asesino de Marta Calvo. De hecho los dos casos, el de Calvo y el de Wafaa, guardan muchas similitudes. Para empezar, que ambas desapariciones se dieron con 10 días de diferencia.

Wafaa y Marta Calvo

En esa época estaba relacionado con el tráfico de estupefacientes, según la Policía, aunque no constan lícitos penales por ello en su expediente. Por su parte, Jorge Ignacio fue detenido cuando se encontraba en libertad provisional, detenido por tráfico de estupefacientes, tras mantener en varias ocasiones su inocencia.

Jorge se entregó ante la Guardia Civil afirmando que había descuartizado a Marta.

Las historias parecen ser casi paralelas. Marta Calvo fue la primera en desaparecer, el 7 de noviembre de 2019. Había pasado la noche con Jorge Ignacio en una casa de la localidad valencia de Manuel: él la había alquilado, y ahora es sospechoso de su asesinato. Sólo diez días después desapareció Wafaa Sebbah. Su teléfono y el de 'el Tuvi', su asesino confeso, se conectaron al mismo repetidor de Xátiva en el momento de su desaparición.

Así, es imposible no referirse al paralelismo entre los dos casos. Ambos ocurieron en Valencia, los dos escenarios del crimen están separados por menos de 10 kilómetros y los dos presuntos asesinos mantenían una amistad. Aun así los crímenes, en principio, no parecen estar conectados.