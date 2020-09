Detenido en Melilla tras presumir en redes de su fuga de prisión: "Vine con mi madre a darle un beso"

"Este es un máquina, ahí lo tenéis", le jaleaba uno de sus amigos cuando presumía ante ellos de su fuga de prisión. El reo se acababa de escapar del centro penitenciario de Melilla, el martes sobre las 19.00, y contaba lo sucedido a conocidos suyos en el barrio del Rastro.

Su declaración la grabó uno de ellos y se hizo viral en redes sociales, con él narrando su particular fuga nada más saludarles: "He subido por encima de respeto, he ido a preventivo. Había una viga, he bajado como en un columpio. Después he salido encima de la garita, me he enganchado y he saltado para abajo de pie y he empezado a correr para abajo".

📽️El preso que se escapó ayer de la cárcel de Melilla cuenta a un grupo de jóvenes cómo se fugó de la prisión, por la zona de "respeto", en este video que se ha hecho viral 👇👇👇 pic.twitter.com/I4ff2fYaVm — DIARIO MELILLA HOY (@MELILLA_HOY) September 16, 2020

Sólo 17 horas duró su lbiertad ya que tras este vídeo grabado en el barrio donde residía antes de ir a prisión, volvió a ser detenido, según informa Melilla hoy. Fueron este vídeo y otro el que sirvieron como pista a los agentes.

El preso, con varios juicios pendientes, también es el protagonista de otro vídeo viral, grabado ya por la noche. "¿Qué os pasa señores? Estoy aquí, con mi madre, para darle un beso, comiun tallín... No me he escapado, mañana vuelvo", relata en esta grabación.

Se trata de la primera vez que alguien se fuga desde dentro de las instalacioens de este centro