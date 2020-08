Pelea a machetazos a plena luz del día en el parque Tío Jorge de Zaragoza

E. L. C.

Varios chavales se enfrentaron este jueves, machete en mano, en el parque Tío Jorge de Zaragoza. En las imágenes se ve a un grupo de chicos dirigiéndose contra otro grupo de jóvenes y todos ellos aparecen portando armas blancas lanzándose ataques con ellas.

De fondo se oye la voz de una persona que intenta calmar los ánimos: "¡Chavales, vale!, ¡Venga, vale! ¿Eh?, ¡Chicos no, no!, ¡No lo hagas, no lo hagas!". Finalmente todo queda en una reyerta en la ninguna persona ha resultado herida.

Una persona grabó el momento del enfrentamiento y ha subido las imágenes a Twitter. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Aragón también se ha hecho eco del vídeo y cuenta en la misma red social que uno de los jóvenes implicados en la pelea ha sido detenido.

Según el SUP de Aragón, se trata de un enfrentamiento entre bandas que no llegó a mayores gracias a la rápida intervención de los efectivos de la Policía Nacional conocidos como Centellas (aquellos que patrullan en moto las calles de Zaragoza).

Los hechos ocurrieron en el parque Tío Jorge de Zaragoza, tal y como recoge El Heraldo de Aragón. Y al menos ocho individuos estuvieron implicados en la reyerta. Según el citado diario, el detenido responde a las iniciales M. S. L. V., es de nacionalidad colombiana y tiene 20 años de edad. El altercado, que ocurrió sobre las 20.40 horas del jueves, se saldó sin heridos.