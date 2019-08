Un bebe de dos meses en estado grave tras ser maltratado por sus padres: detenidos en Lugo

Un bebé de apenas dos meses y con signos de haber sufrido malos tratos, debido a las lesiones presentadas en varias partes de su cuerpo, se encuentra ingresado grave en la UCI del hospital de Lugo y sus padres, sobre los que pesan las sospechas, fueron detenidos.

La alarma la dieron los propios sanitarios y es un juzgado de esa ciudad el que ahora lleva la causa, han informado a Efe fuentes de la investigación, las cuales han indicado que una vez activado el protocolo, se pidió una orden de acceso a la vivienda que habitaba esta familia.

Una vez allí, quedó constatada la insalubridad de ese hogar, causa de un olor nauseabundo, hasta tal punto que se requirió la presencia de operarios de limpieza para retirar toda la basura acumulada.

También, en Lugo, Jonathan N.S, de 20 años, estrelló su coche, la pasada madrugada del viernes 16 de agosto, contra la muralla romana de la capital. El siniestro fue tan violento que provocó que el motor del vehículo saltase por los aires y acabase sobre el césped que rodea la Muralla.

A pesar de la gravedad del accidente, Jonathan no dudó de alardear en redes sociales de lo sucedido. Como publica La Voz de Galicia, aún estaba ingresado en el Hospital Universitario Lucus Augusti, al que fue trasladado tras el accidente, cuando subió un vídeo a Instagram en el que escribía: "un día me duró pero me la goze k me kiten lo bailao el cráneo reventao". Horas después subió a su canal de YouTube, malotajomijo, un vídeo bajo el título de "Vivirlo" en el que sale cantando.