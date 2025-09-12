¿Qué santo se celebra hoy, viernes 12 de septiembre? La lista completa del santoral

Dulce es un nombre femenino. Tiene origen latino y su significado es 'la que es agradable y dulce'. Este domingo, 783 mujeres celebran su santo en España gracias a Dulce Nombre de María.

El origen del Dulce Nombre de María hace referencia a los ocho días que tuvieron lugar tras el nacimiento de la Virgen. Fue entonces cuando le impusieron el nombre.

Si la Santísima Virgen se llama María es por esta festividad, establecida con el objetivo de que los fieles encomienden a Dios, a través de la intercesión de la Virgen María, las necesidades de la iglesia.

Le den gracias por su protección omnipotente, así como por sus innumerables beneficios, en especial los que reciben por las gracias y la mediación de la Virgen María.

En 1513 se autorizó por primera vez la celebración de esta fiesta, en la ciudad española de Cuenca. El Papa Inocencio XI la admitió en la iglesia de occidente como forma de agradecimiento por el levantamiento del sitio a Viena y la derrota de los turcos por las fuerzas del rey de Polonia, Juan III Sobieski.

Se cree que esta conmemoración es probablemente más antigua a 1513. Todo lo que podemos decir es que la gran devoción al Santo Nombre de Jesús, que se debe en parte a las predicaciones de San Bernardino de Siena, abrió naturalmente el camino para una conmemoración similar del Santo Nombre de María.

Este y otros santos son celebrados durante el 12 de septiembre:

San Autónomo de Bitinia

San Guido de Anderlecht

San Francisco Ch'oe Kyong-hwam

Beato Pedro Sulpicio Cristóbal Faverge

San Poncio de Serrancolin

Nuestra Señora de Estíbaliz

San Albeo de Emly

San Curonato obispo