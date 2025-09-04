¿Qué santo se celebra hoy, jueves 4 de septiembre? La lista completa del santoral

Moisés es un nombre masculino de origen hebreo, que significa 'el que es salvado de las aguas'. Hoy, en España, 22.778 hombres celebran su santo gracias a San Moisés profeta.

El profeta San Moisés fue salvado de las aguas y criado junto al faraón. Además, también fue elegido para salvar a su pueblo y se erigió como instrumento de Dios en las plagas. Ya en el desierto, fue conocido como el hombre de la Alianza: Amigo de Dios, padre del pueblo, legislador, juez, guerrero, libertador...

Moisés junto con Abraham son dos de los personajes centrales del Antiguo Testamento. Es el elegido como libertador del pueblo, y el mediador de la Alianza renovada en el Sinaí, y conforme a ella, es el organizador de la teocracia hebrea.

Tal fue su popularidad en la historia de Israel que muchas veces el Mesías es concebido como una reencarnación del gran "Profeta" por antonomasia del Antiguo Testamento. Los días del Éxodo habían quedado como los tiempos heroicos de la historia israelita y el principal protagonista de las gestas, Moisés, quedó en la memoria de todas las generaciones como el amigo de Dios por excelencia.

Su recuerdo perduró en el pueblo de Israel. "No hubo nunca más en Israel un profeta como Moisés, a quien Yahvé conoció cara a cara". Es la síntesis que de él hace el autor del Deuteronomio. Su obra, la "Ley" constituyó la base de la vida religiosa y política del pueblo elegido hasta los tiempos del Mesías. Jesucristo dirá que no vino a abolirla, sino a perfeccionara en su pleno sentido espiritualista y ético.

Este y otros santos son celebrados durante el 4 de septiembre:

