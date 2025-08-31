¿Qué santo se celebra hoy, domingo 31 de agosto? La lista completa del santoral

Ramón es un nombre masculino de origen alemán, que significa 'consejero, protector'. Hoy, en España, 108.559 hombres celebran su santo gracias a San Ramón Nonato.

Nació en Portell, en la comarca de la Segarra, entonces parte de la diócesis de Urgel. Se hizo miembro de la orden de los Mercedarios, fundada por San Pedro Nolasco con el fin de rescatar cautivos católicos en manos de musulmanes del Norte de África. Fue ordenado presbítero en 1222, y después fue superior en varias comunidades de la Orden de la Merced. Como redentor de cautivos se trasladó al norte de África, pagó rescate por varios prisioneros y, siguiendo el cuarto voto de estos religiosos, al agotarse el dinero que llevaba, se quedó como rehén a cambio de que liberaran a otro cristiano.

Estando cautivo, sus carceleros musulmanes lo martirizaron perforando sus labios con hierro candente para colocarlo un cerrojo en la boca y así impedirle que siguiera predicando. Fue rescatado por su orden y en 1239 retornó a España. El papa Gregorio IX lo nombró cardenal pero, de camino a Roma, falleció en Cardona (Barcelona). Muchos milagros le fueron atribuidos antes y después de su muerte.

Fue canonizado por el papa Alejandro VII en 1657, fijando su festividad el 31 de agosto. Aunque su fiesta era de ámbito universal desde 1681, con la reforma del calendario fue reducida a culto local a partir de 1969.

Este y otros santos son celebrados durante el 31 de agosto:

Beato Andrés Dotti

San Aidano de Lindisfarne

San Paulino de Tréveris

San Arístides de Atenas