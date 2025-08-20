¿Qué santo se celebra hoy, miércoles 20 de agosto? La lista completa del santoral

Samuel es un nombre masculino de origen hebreo cuyo significado es 'el hombre al que Dios escucha'. Hoy, en España, 60.361 hombres celebran su santo gracias a San Samuel profeta.

Samuel, según el Primer Libro de Samuel, el profeta pertenecía a la Tribu de Leví. Su madre, Ana, era estéril y obtuvo milagrosamente un hijo al que llamó Samuel y consagró al Señor, dejándolo en el santuario de Silo al cuidado del sacerdote Eli (Sam 1-2). También, fue él quien eligió al primer rey de los israelitas, Saúl, quien gobernó el Reino de Israel durante el período de la monarquía unida, siendo predecesor de David.

En la tradición judía tiene un gran peso, al punto que el Talmud llega a decir que este profeta valía tanto como Moisés y Aarón. Según dicha tradición, luego de la muerte de Moisés y Josué, sucedió una confusión en cuanto a ciertas leyes, en especial concerniendo a la prohibición del matrimonio entre amonitas, moabitas e israelitas. Este problema lo resolvió el profeta Samuel, ya que tenía la autoridad suficiente, con la siguiente oración: amonita varón más no amonita mujer, moabita varón más no moabita mujer. Es decir, que, dado que el versículo bíblico que prohíbe la mezcolanza entre moabitas, amonitas e israelitas sólo menciona a los varones, excluye a las mujeres amonitas y moabitas de la prohibición, permitiéndoles contraer matrimonio con los judíos.

La Iglesia católica lo conmemora el 6 de abril.

Este y otros santos son celebrados durante el 20 de agosto:

San Bernardo de Claraval

San Filiberto de Noirmoutier

San Cristóbal de Córdoba

San Leovigildo de Córdoba

San Máximo de Chinon

Beato Bernardo Tolomeo

Beato Gervasio Brunel

Beato Ladislao Maczkowski

Beato Luis Francisco Le Brun

Beata María Climent Mateu

Beata María de Matías