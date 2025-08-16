¿Qué santo se celebra hoy, sábado 16 de agosto? La lista completa del santoral

Roque es un nombre masculino de origen alemán. Quiere decir 'grito de guerra'. Actualmente, 5.027 hombres en España celebran su santo gracias a San Roque.

Tal y como cuenta la tradición, San Roque nació en Montpellier (Francia) hacia el año 1295. Otras versiones trasladan su nacimiento al siglo XIV, entre los años 1348 y 1350. Como se puede comprobar, no existe acuerdo entre los historiadores a la hora de señalar el año de nacimiento de San Roque.

Según lo que conocemos sobre su historia, fue un peregrino que se desplazó a Roma, recorrió Italia y se dedicó a curar a todos los infectados de la peste. Al parecer, falleció tras un largo periodo en prisión (acusado de espía) sin revelar quién era. Tradicionalmente, se consideraba que falleció en Italia. No obstante, hoy en día se estima que murió en el propio Montpellier encerrado por su tío.

Su devoción se extendió rápidamente a partir del siglo XV. Desde Venecia, el culto llegó hasta el mundo germánico y a los Países Bajos. En 1477, con ocasión de una epidemia de peste, se fundó en Venecia una cofradía bajo su nombre. Se dedicó al hospedaje de enfermos de peste y fue conocida como Confraternità o Scuole di San Rocco. Dicha agrupación fomentó la devoción al santo construyendo capillas y más centros de acogida por toda Italia.

Su onomástica es el 16 de agosto. Santo protector ante la peste y toda clase de epidemias, su intervención era solicitada por los habitantes de muchos pueblos y, ante la desaparición de las mismas, reconocían la intervención del santo, por lo que se le nombraba santo patrón de la localidad. Es además protector de peregrinos, enfermeros, cirujanos o cánidos, entre otros.

Una de las iglesias más conocidas que están dedicadas a este santo está en París, muy cerca del Museo del Louvre; la hizo edificar Luis XIV en 1653. Toda Europa e incluso América Latina están sembradas de templos que le fueron dedicados.

