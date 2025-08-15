¿Qué santo se celebra hoy, viernes 15 de agosto? La lista completa del santoral

¿Qué santo se celebra hoy, sábado 15 de agosto? La lista completa del santoral

Asunción de María o Asunción de la Virgen es la creencia de que el cuerpo y el alma de la Virgen María fueron llevados al cielo.

Asunción es un nombre femenino. Su origen es latino y su significado es 'la que es atractiva'. Actualmente, 27.707 mujeres y 61 hombres en España celebran su santo gracias a la Asunción de la Virgen María.

Tal y como conocemos sobre su historia, en el siglo IV se celebraba la fiesta de El Recuerdo de María, que conmemoraba la entrada al cielo de la Virgen María y donde se hacía referencia a su asunción. Esta fiesta en el siglo VI fue llamada la Dormitio (χοίμŋσις) o Dormición de María, donde se celebraba la muerte, resurrección y asunción de María. En el siglo VII el nombre pasó de "Dormición" a "Asunción". Es la primera referencia oficial a la Asunción y se halla en la liturgia oriental.

Según se cuenta, los relatos apócrifos sobre la asunción de María aparecen entre los siglos IV y V. El más difundido de los "evangelios asuncionistas", y uno de los más antiguos en el oriente bizantino, es el Libro de San Juan Evangelista, el Teólogo.

Este y otros escritos apócrifos tuvieron gran influencia en diversas homilías y escritos de los oradores orientales, como por ejemplo Juan de Tesalónica, Juan de Damasco, San Andrés de Creta o san Germán de Constantinopla. Aunque no tienen -ni nunca lo tuvieron- carácter histórico, la Iglesia católica vio en estos escritos el fondo teológico que existía y del cual los relatos eran expresiones adornadas.

Este y otros santos son celebrados durante el 15 de agosto:

San Alipio de Tagaste

San Altfredo de Hildesheim

San Estanislao de Kostka

San Simpliciano de Milán

Santa María del Alba