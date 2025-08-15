¿Qué santo se celebra hoy, viernes 15 de agosto? La lista completa del santoral

Asunción es un nombre femenino. Su origen es latino y su significado es 'la que es atractiva'. Actualmente, 27.707 mujeres y 61 hombres en España celebran su santo gracias a la Asunción de la Virgen María.

Tal y como conocemos sobre su historia, en el siglo IV se celebraba la fiesta de El Recuerdo de María, que conmemoraba la entrada al cielo de la Virgen María y donde se hacía referencia a su asunción. Esta fiesta en el siglo VI fue llamada la Dormitio (χοίμŋσις) o Dormición de María, donde se celebraba la muerte, resurrección y asunción de María. En el siglo VII el nombre pasó de "Dormición" a "Asunción". Es la primera referencia oficial a la Asunción y se halla en la liturgia oriental.

Según se cuenta, los relatos apócrifos sobre la asunción de María aparecen entre los siglos IV y V. El más difundido de los "evangelios asuncionistas", y uno de los más antiguos en el oriente bizantino, es el Libro de San Juan Evangelista, el Teólogo.

Este y otros escritos apócrifos tuvieron gran influencia en diversas homilías y escritos de los oradores orientales, como por ejemplo Juan de Tesalónica, Juan de Damasco, San Andrés de Creta o san Germán de Constantinopla. Aunque no tienen -ni nunca lo tuvieron- carácter histórico, la Iglesia católica vio en estos escritos el fondo teológico que existía y del cual los relatos eran expresiones adornadas.

Este y otros santos son celebrados durante el 15 de agosto:

