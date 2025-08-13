¿Qué santo se celebra hoy, miércoles 13 de agosto? La lista completa del santoral

Hipólito, nombre masculino de origen griego, cuyo significado es 'el que desata los caballos', lo que equivale a 'guerrero'. Actualmente, en España, 2.961 hombres celebran su santo gracias a San Hipólito mártir.

Se desconoce el lugar y la fecha exacta del nacimiento de San Hipólito, sin embargo, se presume que fue en la segunda mitad del siglo II. Se cuenta que era de origen oriental, ya que el idioma de sus escrituras era el griego. Siendo el último autor cristiano de Roma que utilizó esa lengua. Fue un hombre muy culto, con muchos conocimientos de filosofía y misterios griegos. Era muy respetado entre los cristianos por su inteligencia. Se dedicó a combatir los ideales de la filosofía y poner la fe por encima de cualquier razón. Además, parece ser que no era originario de Roma.

Hay varias versiones de la vida de San Hipólito, una de ellas habla del escritor y primer Antipapa de la historia, mientras que la otra nos habla de un carcelero que llegó a la santidad. No es posible conocer con exactitud cuál fue la vida de San Hipólito, ya que este santo estuvo en tiempos muy antiguos y no hay información precisa sobre su historia, sin embargo, es conocido como uno de los mártires de la iglesia.

Se dice que San Hipólito fue discípulo de San Ireneo, y fue calificado por San Jerónimo como un “varón muy santo y elocuente”. San Hipólito fue un carcelero de prisioneros a quien se le asignó custodiar a un grupo de prisioneros cristianos, entre los cuales se encontraba San Lorenzo. Hipólito profesó su fe y devoción a Dios, a la Virgen María y a la iglesia.

