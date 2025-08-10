¿Qué santo se celebra hoy, domingo 10 de agosto? La lista completa del santoral

Lorenzo, nombre masculino de origen latino, cuyo significado es 'coronado de los laureles, glorioso, valiente y fuerte'. Actualmente, en España, 29.692 hombres celebran su santo gracias a San Lorenzo.

Lorenzo fue uno de los siete diáconos de Roma. Pertenecía a los siete hombres de confianza del Sumo Pontífice y su oficio era de gran responsabilidad, pues estaba encargado de distribuir las ayudas a los más necesitados.

En el año 257 el emperador Valeriano publicó un decreto de persecución que ordenaba que todo el que se declarara cristiano fuera castigado con la pena de muerte. El Papa San Sixto estaba celebrando la santa Misa en un cementerio de Roma el 6 de agosto cuando fue asesinado junto con cuatro de sus diáconos por la policía del emperador. Cuatro días después, fue martirizado su diácono San Lorenzo.

La antigua tradición cuenta que cuando Lorenzo vio que al Sumo Pontífice lo iban a matar le dijo: "Padre mío, ¿te vas sin llevarte a tu diácono?" y San Sixto le respondió: "Hijo mío, dentro de pocos días me seguirás". Lorenzo recogió entonces todo el dinero y demás bienes que la Iglesia tenía en Roma y los repartió entre los pobres. Vendió los cálices de oro, copones y candelabros valiosos, y el dinero lo donó a la gente más necesitada.

El alcalde mandó que lo mataran. Encendieron una parrilla de hierro y ahí acostaron al diácono Lorenzo. San Agustín dice que el gran deseo que el mártir tenía de ir junto a Cristo le hacía no darle importancia a los dolores de esa tortura. Después de un rato de estarse quemando en la parrilla ardiendo el mártir dijo al juez: "Ya estoy asado por un lado. Ahora que me vuelvan hacia el otro lado para quedar asado por completo". Lo voltearon y así se quemó por completo.

Este y otros santos son celebrados durante el 10 de agosto:

