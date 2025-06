¿Qué santo se celebra hoy, jueves 26 de junio? La lista completa del santoral

Pelayo es un nombre masculino de origen griego, que quiere decir 'el que tiene voluntad de escoger'. Actualmente, 5.378 hombres en España reciben este nombre y celebran su santo gracias a San Pelayo, mártir de Córdoba.

Nació en el año 911 en Albeos, una aldea perteneciente al pueblo de Crecente, en Pontevedra. Su tío Hermoigio, obispo de Tuy, fue quien le educó. En el año 920 acompañó a su tío y a la corte del rey de León a Pamplona, que sufría el asedio de Abd al-Rahmán III, califa de Córdoba.

Esto es todo lo que conocemos sobre la historia de este santo. Los cristianos fueron derrotados y apresados. A diferencia de su tío, que fue liberado tras tres años de cautiverio, Pelayo permaneció preso. Según se cuenta, parece ser que el califa le requirió contactos sexuales a cambio de riquezas y honores, siempre que renunciara a su fe cristiana.

"Sí, oh rey, soy cristiano. Lo he sido y lo seré por la gracia de Dios. Todas tus riquezas no valen nada. No pienses que por cosas tan pasajeras voy a renegar de Cristo, que es mi Señor y tuyo aunque no lo quieras", le dijo al califa.

Esto le llevó a ser torturado. Fue martirizado a manos de los musulmanes, que le desmembraron con tenazas de hierro. Fue despedazado y sus restos fueron arrojados al Guadalquivir en el año 925.

Los cristianos de Córdoba recogieron los restos mortales que pudieron y lo enterraron en el cementerio de San Ginés, salvo su cabeza, que se guardó en el cementerio de San Cipriano. A finales del siglo X su cuerpo se trasladó a Oviedo y fue finalmente depositado en el monasterio de las monjas benedictinas de San Pelayo.

Este y otros santos son celebrados durante el 26 de junio:

San David de Tesalónica

Santa Perseveranda

San José Ma Taishun

San Maxencio de Poitiers

San Superio mártir

San Vigilio de Trento

San Deodato de Nola

San Salvio y compañero

San Jose María Escrivá

San José María Robles

San Antelmo de Belley