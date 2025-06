¿Qué santo se celebra hoy, martes 3 de junio? La lista completa del santoral

Carlos, nombre masculino de procedencia germana cuyo significado es 'hombre libre'. Actualmente, 274.455 hombres en España reciben este nombre y celebran su santo gracias a San Carlos Luanga.

Según lo que conocemos sobre su historia, se trata de un hombre que nació en algún momento comprendido entre los años 1860 y 1865 en Buganda, Uganda. Sirvió en la corte del rey Mwanga II como paje. En el año 1885, este monarca emprendió una persecución contra los cristianos anglicanos y católicos, recién convertidos a la fe por la Sociedad de los Misioneros de África, popularmente conocida como Sociedad misionera de los Padres Blancos. Muchos de los que fueron perseguidos, como es el caso de Carlos, pertenecían a la corte del rey.

Tras una gran masacre perpetrada sobre los anglicanos en ese mismo año, el sacerdote católico Joseph Mukasa reprochó al monarca su actuación. Rápidamente se ordenó su decapitación y la detención de todos sus seguidores. En secreto, Carlos fue bautizado para que asumiera las funciones del cargo eclesiástico.

Esto no fue así durante un periodo largo de tiempo. Se trató de un sacrificio por amor a Dios, ya que no tardó en ser descubierto. Tanto él como 21 compañeros fueron quemados vivos el 3 de junio del año 1886 en Namugongo por no querer abandonar la fe cristiana. Los creyentes fueron canonizados por el Papa Pablo VI en el año 1964, y en la misma ciudad que les vio morir, se les conmemora hoy en la Basílica de los Mártires de Uganda.

Este y otros santos son celebrados durante el 3 de junio:

Cecilio de Cartago

Clotilde

Cono de Lucania

Davino armenio

Genesio de Clermont

Hilario de Carcasonne

Juan Grande

Kevin de Glendalough