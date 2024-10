¿Qué santo se celebra hoy, martes 31 de octubre? La lista completa del santoral

Alonso es un nombre masculino de origen germano cuyo significado es 'el noble que siempre está dispuesto a combatir'. Hoy, en España, 17.372 hombres celebran su santo gracias a San Alonso Rodríguez.

Alonso contaba doce años cuando en su casa fueron alojados Pedro Fabro y otro jesuita, cuyas enseñanzas atesoró. Estudió en el Colegio de los jesuitas de Alcalá de Henares. Su padre Diego Rodríguez, mercader de lana, se arruinó cuando Alonso tenía 23 años, y dejó el negocio a su hijo. Tres años después, Alonso se casó con María Suárez, con quien vivió felizmente. A los 31 años, sin embargo, quedó viudo; de los tres hijos que habían tenido, dos habían muerto poco antes.

Alonso empezó entonces una vida dedicada a la plegaria y la mortificación. La muerte de su tercer hijo, no mucho después, lo decidió a abandonar el mundo e ingresar en una orden religiosa. Ya había tenido contactos en esa línea con la Compañía de Jesús, fundada hacía poco tiempo. Empezó a estudiar en el Colegio de Cordelles de Barcelona, regentado por los jesuitas, pero no acabó los estudios, ya que las penitencias que se había impuesto debilitaron su salud y no pudo continuar el curso. Finalmente, fue admitido a la Compañía de Jesús como hermano laico, el 31 de enero de 1571.

Posiblemente pasó su período de prueba en la casa de la orden de Valencia o Gandía y, seis meses después, fue enviado a la casa que se acababa de fundar en Mallorca, el Colegio Nuestra Señora de Montesión, o Montission (en mallorquín). Permaneció allí durante 32 años, ocupando el cargo de portero. En 1573 hizo los votos simples y en 1585 los votos de hermano coadjutor. Su vida fue ejemplar e influyó decisivamente en otros miembros de la fundación y de los fieles de la ciudad, que sabedores de su santidad, iban a pedirle consejo y orientación espiritual. En su honor una de las casas de los jesuitas en Bogotá, Colombia, se llama: "Comunidad San Alonso Rodríguez".

Aconsejó a san Pedro Claver, que vivió un tiempo en Mallorca, a que fuera en misión a Sudamérica. Fue cogiendo fama gracias a la austeridad y rigor de su vida, su entrega a la plegaria, la obediencia absoluta y la absorción por los asuntos espirituales. Difundió y popularizó el Oficio Pequeño de Immaculada Concepción. Murió el 31 de octubre de 1617 y fue enterrado a la iglesia de Monte Sion de Mallorca. Es considerado símbolo de la espiritualidad de los Hermanos Coadjutores jesuitas.

Fue declarado venerable en 1626. En 1633, el Consejo General de Mallorca lo escogió como uno de los patronos de la ciudad y la isla. En 1760, Clemente XIII decretó que "las virtudes del venerable Alonso se habían probado que eran de un grado heroico", pero la supresión de la orden jesuita en España en 1773 retrasó su beatificación. Fue beatificado el 25 de mayo de 1825 por León XII y canonizado el 15 de enero de 1888 por el papa León XIII.

Este y otros santos son celebrados durante el 31 de octubre:

San Epimáco de Pelusio

San Ampliado mártir

San Foilán de Fosses

Beato León Nowakowski

Beato Cristóbal de Romagna

San Quintín de Vermand

Beato Domingo Collins

San Epimáco de Pelusio

San Antonino de Milán

Beato Tomás de Florencia Bellaci

San Wolfgango de Ratisbona