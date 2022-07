¿Qué santo se celebra hoy, domingo 24 de julio? La lista completa del santoral

Cristina, nombre femenino que viene del griego, y significa 'fiel seguidora de Cristo'. Actualmente, 227.478 mujeres en España celebran su santo gracias a Santa Cristina de Bolsena.

Cristina (nombre que alude a su fe y no a un nombre de pila auténtico) nació en el seno de una familia acomodada, hija de Urbano, un magíster militum (gobernador) asentado en Tiro o Bolsena, según versiones. Al cumplir los once años, el padre, orgulloso de su hija y queriendo alejarla de los vicios del mundo, la encierra en una torre lujosamente ornamentada y adornada con estatuas de los dioses paganos, dándole un séquito personal de esclavas para que la agasajaran.

Cuando la niña, que no tenía más que once años de edad, pasó una temporada sin ofrecer sacrificio alguno a las divinidades, las esclavas sospecharon y al recibir noticia de que se había hecho cristiana, trataron de disuadirla de sus intenciones y quisieron que ofreciese sacrificios. Entonces, ella decidió destruir todas las imágenes y repartió los trozos de metal precioso entre los pobres. Ante este acto, las esclavas avisaron al padre. Urbano hizo acto de presencia en la torre y dio una soberana paliza a la niña por lo que había hecho, pero como los golpes no la doblegaron, la mandó encerrar en una cárcel y se propuso juzgarla como a una de sus reos. Por la noche acudió la madre a llorar y suplicar a su hija que se retractase de lo que había hecho, pero Cristina no cedió.

En el siglo IX, se redactó su martirio, sobre el cual existen varias versiones, muchas de ellas se cree que se influenciaron por la vida de otros santos como Santa Bárbara. Era hija de un rico magistrado llamado Urbano y se convirtió al cristianismo; regalaba bienes de su padre a los pobres y este llegó a torturarla clavándole ganchos de hierro, metiéndola en un horno, en un pozo con serpientes, o lanzándola a un lago atada a una roca.

Se conservan sus reliquias en la catedral de Palermo y en Bofia. En la parroquia de la Ciudad de Osma se le atribuyen unos restos llegados en 1789. Allí es la patrona Santa Cristina de Bolsena, a quién consagró la iglesia desde el siglo XIV. Los restos de 1788, pertenecen a una joven mártir de las Catacumbas de San Calixto de Roma llamada Cristina (Cristina de Osma), por lo que no pertenecen a la santa de Bolsena.

