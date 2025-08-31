Horóscopo de septiembre 2025 Virgo: predicciones de trabajo, dinero, amor, salud y mejores momentos

Repasamos la suerte que te deparará este mes. EL ESPAÑOL te ofrece el horóscopo de todos los signos cada semana.

MENSAJE ESPECIAL: podrás mantener la economía y finanzas al día, para evitar problemas más adelante.

PROFESIÓN: Momento de mucha ambición y de sentirte con energía. Te concentrarás en las metas. Asumirás proyectos y desarrollarás talentos y avance en ciertas oportunidades. Confía en tu habilidad y fortaleza. Trabajarás duro para lograr tus objetivos.

ECONOMÍA: mes de abundancia y prosperidad; cambios positivos. Tiempo de ser optimista. Revisa el presupuesto y las inversiones con inteligencia creativa.

Por ello mira la combinación de fechas, ya que pueden ser favorables para unas áreas, pero si no los son para todas, tal vez surjan asuntos que hay que resolver.

AMOR: compromiso, devoción y profundidad emocional. Atracción por personas confiables emocionalmente maduras, y abiertas a las conexiones de respeto y comodidad. Confía en tu valor. Estarán apoyadas las relaciones que ayuden al crecimiento ya sentirte feliz.

VIAJES: más bien cortos, quizás de fin de semana, en acogedores lugares, Conecta con los amigos y seres queridos preparando una salida inolvidable.

SALUD: equilibrio en todos los planos y principalmente en el autocuidado. El día 7 te sentirás más sensible, intuitivo y con necesidad de apoyo y conexión emocional. Prioriza el bienestar y el cuidado personal. Tendrás mucho apoyo de amor por parte de los demás.

FORTUNA: estarán favorecidos los siguientes días en general, especialmente: los días: 1, 7, 21 y 22.

DÍAS AFORTUNADOS: en las áreas de la buena suerte que serán prósperos los días: Así que presta atención a ello los días: 1, 7, 21 y 22.

