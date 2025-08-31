Horóscopo de septiembre de 2025 Piscis: predicciones de trabajo, dinero, amor, salud y mejores momentos

Repasamos la suerte que te deparará este mes. EL ESPAÑOL te ofrece el horóscopo de todos los signos cada semana.

MENSAJE ESPECIAL: es importante que cierres una etapa y que dejes todo resuelto.

PROFESIÓN: en esta área de este mes, hay que perseguir proyectos para generar significativamente un cambio positivo. El día 21 hay que revisar contratos y acuerdos de trabajo. También hay que revaluar objetivos profesionales. Comunicarse con claridad y confiar en la intuición.

ECONOMÍA: tendrás el día 21 oportunidades en el crecimiento financiero, la seguridad y la abundancia. Ten fe en el ingenio y la resiliencia, para crear una base sólida para el mundo material. Y practica la generosidad y el desapego.

Por ello, mira la combinación de fechas, ya que pueden ser favorables para unas áreas, pero si no lo son para todas, tal vez surjan asuntos que hay que resolver.

AMOR: es una temporada de autenticidad emocional y de conexión en las relaciones. Ábrete a conversaciones honestas y a una visión compartida de futuro. Cuidarse más personalmente. Es tiempo de fomentar la paz interior y la autoestima. Es un momento para irradiar luz y vibración.

SALUD: tendrás que mantener el descanso. El día 7 se darán sentimientos intensos y revelaciones. Será favorable la meditación y paseos por la naturaleza. Principalmente se busca el bienestar y el equilibrio de mente, cuerpo y espíritu.

VIAJES: será un tiempo de talleres y de transformación. El día 3 será para explorar nuevos horizontes con almas afines. Y si no es físicamente, podrá ser a través de viajes interiores.

FORTUNA: estarán favorecidos los siguientes días en general, especialmente: los días 3, 7, 14, 21 y 29.

DÍAS AFORTUNADOS: en las áreas de la buena suerte que serán prósperos los días: así que presta atención a ello: los días 3, 7, 14, 21 y 29.

