Horóscopo de hoy, viernes 29 de agosto: predicciones de trabajo, dinero, amor y fortuna

Horóscopo diario de El Español. ¿Será hoy tu día de suerte?

Descubre cómo será tu día 29 de agosto según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías de leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo como Sagitario y también Escorpio.

ARIES

Tendrás mucha vitalidad en tus encuentros con las personas que son de confianza y que te ayudan en tus actividades. Tu mayor fortaleza será que temples tu forma de conversar.

SENTIMIENTOS: lo más importante es que evites los malentendidos con amistades y especialmente con la pareja.

ACCIÓN: podrás disfrutar de tu templanza cuando converses con los demás, lo que te ayudará en tus tratos.

FORTUNA: será un día para disfrutar de la buena fortuna social y entre personas conocidas. Más información...

TAURO

Tendrás mucha fortaleza y tu actividad y energía te ayudarán a planificar tu aumento de vida en sociedad, así como planes inminentes y novedosos. Deberás conservar la mesura en todo momento.

SENTIMIENTOS: hoy notarás que necesitas organizar las actividades y las personas que formarán parte de estos.

ACCIÓN: podrás mantener tu creatividad que te ayudará a crear formas diferentes de llevar a cabo tus acciones.

FORTUNA: necesitas mantener la calma y la genialidad de una manera despierta y serena. Más información...

GÉMINIS

Lo principal en estos momentos será que tengas generosidad y que mantengas el equilibrio en los momentos en los que pactarás con amistades y aflorará tu genialidad.

SENTIMIENTOS: en este día tendrás mucha cercanía con amistades de siempre y os ayudaréis mutuamente.

ACCIÓN: hoy es un día especial para que tu altruismo y cercanía capten la forma en la que tienes que actuar para que los resultados sean positivos.

FORTUNA: será un día bastante movido y que atraerá a nuevas personas a tu vida, con las que disfrutarás en vuestros proyectos. Más información...

CÁNCER

Tendrás mucha fortaleza y madurez en tus actuaciones, lo que te ayudará a que sientes las bases principalmente en asuntos de trabajo y de salud. Tus propuestas serán increíbles.

SENTIMIENTOS: es un día muy positivo para que te sientas una persona afortunada.

ACCIÓN: si tienes deseos de cuidar de mayor tiempo de tranquilidad, podrás alternar actividades y relax.

FORTUNA: conseguirás grandes momentos de alegría y plenitud, gracias a tu altruismo y forma serena. Más información...

LEO

Hoy tendrás la ayuda de tu impulso y la fortaleza para que tus creaciones sean conocidas por todos. Tal vez tengas momentos emocionales; mantén el ánimo alto para disfrutar de todo.

SENTIMIENTOS: será un día de altibajos emocionales que te ayudarán a sentirte más cerca de los triunfos personales si mantienes la positividad.

ACCIÓN: podrás actuar con precisión y con gran confianza en todo momento; aprovecha todo lo favorable del día.

FORTUNA: tus momentos de diversión serán para llevarlos a cabo con amistades o con la pareja. Más información...

VIRGO

Utiliza principalmente tus conocimientos y la simpatía que es la que te mueve normalmente en tus encuentros, pactos y conversaciones con las demás personas.

SENTIMIENTOS: tu perspicacia te servirá para conseguir acuerdos armoniosos con las personas a las que quieres.

ACCIÓN: es el momento de tomar decisiones arriesgadas, que pueden materializarse en buenos acuerdos económicos.

FORTUNA: la capacidad de apostar por esas decisiones te llevará a buenos puertos. Más información...

LIBRA

Brillarás mucho en este día, tanto por tu modo de dirigirte a los demás como por la simpatía y condescendencia con las personas que están cerca de ti y con las que mantienes tus actividades.

SENTIMIENTOS: tendrás la oportunidad de acercarte a las personas y poder empatizar con ellas te reconfortará.

ACCIÓN: mostrarás una buena cara y llegarás al trabajo con ganas e ilusión por tener un buen día en términos productivos.

FORTUNA: aprovecha este día para poder emprender nuevos proyectos que en un futuro pueden ser prósperos a nivel económico. Más información...

ESCORPIO

Podrás gestionar las principales asociaciones y los pactos con personas con las que las compartes. Tendrás mucha voluntad y control de todo lo que se refiere a los bienes en común.

SENTIMIENTOS: es un momento en el que debes expresar tus sentimientos, aunque eso pueda llevar a situaciones incómodas en pareja.

ACCIÓN: lo principal en este día será pasar tiempo con personas cercanas, es posible que tengas una velada romántica.

FORTUNA: será importante que tengas buenos presentimientos para poder atraer buenas situaciones. Más información...

SAGITARIO

Es una buena jornada para mantener el contacto con amistades que mantienen asociaciones contigo, para formalizar los pactos y llegar en un ambiente de armonía a los acuerdos.

SENTIMIENTOS: es un día en el que tus sentimientos y el idealismo que te impregna te ayudarán a ser más sutil con todas las personas.

ACCIÓN: la armonía y la organización de los proyectos te ayudará a terminar todo de forma más rápida.

FORTUNA: también debes acumular energías para las siguientes actuaciones que llevarás a cabo. Más información...

CAPRICORNIO

Te sentirás un poco en baja forma en cuanto a las emociones y por ello es importante mantener la capacidad de ser una persona positiva y animada en todo momento.

SENTIMIENTOS: estás en un momento muy especial para mostrar tu talento y cariño a los demás.

ACCIÓN: la colaboración en tus actuaciones personales será muy importante, en especial con los nuevos conocidos.

FORTUNA: es un punto especial para sentirte con mayor satisfacción de tus actuaciones en general. Más información...

ACUARIO

Será una jornada bastante movida y a la vez muy especial para que puedas mantener la capacidad de ordenar y organizar tusa actos tanto personales como profesionales.

SENTIMIENTOS: tendrás que utilizar tu percepción y ver todo de una manera más sencilla y a la vez altruista.

ACCIÓN: una vez que termines tus ocupaciones podrás descansar y alternar con momentos de relax.

FORTUNA: la tranquilidad será lo mejor del día ya que así pesarás dos veces todo antes de actuar. Más información...

PISCIS

Hoy será un día bastante afortunado y lo principal de todo ello será que pongas el énfasis en tus actos sociales para conocer a personas que serán importantes para ti.

SENTIMIENTOS: será un momento en el que resaltarán tus ideas y podrás ponerlas en marcha de forma adecuada.

ACCIÓN: podrás conversar con amistades de siempre y con aquellas con las que te llevas tan bien.

FORTUNA: la capacidad de saber moverte en cualquier ambiente te ayudará a sentir la satisfacción del trabajo bien hecho. Más información...