Horóscopo de hoy, jueves 28 de agosto: predicciones de trabajo, dinero, amor y fortuna

Horóscopo diario de El Español. ¿Será hoy tu día de suerte?

Descubre cómo será tu día 28 de agosto según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías de leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

ARIES

En esta jornada lo más importante será la enorme capacidad de que puedas crear un ambiente equilibrado, armonioso y alegre a tu alrededor y en la familia principalmente.

SENTIMIENTOS: lo más importante es llegar a acuerdos importantes entre todos.

ACCIÓN: podrás disfrutar de un gran bienestar que te ayudará a mantener la salud física y emocional.

FORTUNA: será un día para descansar de vez en cuando entre las actividades y equilibrar los tiempos. Más información...

TAURO

Tendrás que cuadrar en esta jornada, de una forma impecable los ahorros e ingresos para valorar si puedes realizar inversiones y pactos con las personas asociadas.

SENTIMIENTOS: hoy notarás que es un momento para atender asuntos relacionados con la manera de tener mayor cercanía con los demás.

ACCIÓN: podrás mantener reuniones y acuerdos con las personas asociadas que mantenéis bienes en común.

FORTUNA: necesitas mantener la capacidad de aceptar los beneficios y sorpresas inesperadas como algo favorable y positivo. Más información...

GÉMINIS

Estás cerrando una etapa y por ello es aconsejable que te prepares para acabar tus proyecciones e ideas para nuevas iniciativas y pasar a una segunda fase de todo lo que estás realizando.

SENTIMIENTOS: en este día tendrás ideas muy geniales y creativas que te ayudarán a apoyar tus actuaciones.

ACCIÓN: hoy es un momento para cerrar una etapa y disfrutar de un trabajo bien hecho.

FORTUNA: será un día especial para triunfar en tus actividades y disfrutar de las alabanzas. Más información...

CÁNCER

Tendrás que organizar tus actividades y las actuaciones de una forma rápida y práctica a la vez; así el tiempo te dará la respuesta a tu “buen hacer”. Y te sentirás feliz.

SENTIMIENTOS: es un día muy recomendado para poner tus ideas creativas en práctica.

ACCIÓN: si tienes la capacidad de poner en marcha tu inspiración de manera especial y creativa.

FORTUNA: conseguirás la virtud de sentir la satisfacción de tu simpatía y jovialidad con los demás. Más información...

LEO

Tendrás un día con mucha capacidad en cuanto a la proyección social y de que tu dinamismo esté al frente de tus nuevas actividades con bastante más seguridad y confianza.

SENTIMIENTOS: tendrás una gran percepción que te ayudará en todo momento durante este día.

ACCIÓN: la coordinación y colaboración con los demás será muy grande y llena de alegría y jovialidad.

FORTUNA: lo más importante en estos momentos será la gran calidad de tus realizaciones y la seguridad en tu puesta a punto. Más información...

VIRGO

Estás ante un día muy importante en el cual brillarás gracias a tu forma de presentar los nuevos proyectos. Tu alegría cuando los demás consideren tu labor será muy receptiva.

SENTIMIENTOS: tu perspicacia y fin de ciclo será muy especial y te ayudará a sentir una gran felicidad.

ACCIÓN: es el momento de beneficiar a otras personas gracias a tu altruismo y bondad.

FORTUNA: la capacidad de sentir una gran plenitud será gracias a tu esfuerzo y confianza. Más información...

LIBRA

Los temas relacionados con los bienes compartidos y las inversiones y finanzas serán el tema más importante del día. Así que aprovecha el momento para dejar todo listo.

SENTIMIENTOS: tendrás la oportunidad de mantener la cercanía y la amabilidad con personas a las que quieres.

ACCIÓN: mostrarás mucho empeño y cuidado en mantener la amistad y unión con las personas asociadas, manteniendo vuestra unión y consensos.

FORTUNA: aprovecha este día en el cual recibirás regalos y sorpresas inesperadas por tu buena labor. Más información...

ESCORPIO

Será un día ideal y muy alegre para mantener la capacidad de sentirte con más unión a la familia. Y con la gran serenidad de crear un ambiente agradable y alegre.

SENTIMIENTOS: es un momento para sentirte con mayor unión a la familia y allegados.

ACCIÓN: lo principal en este tiempo es la fortuna y la cercanía con los demás para ayudarles.

FORTUNA: será un momento en el que los repartos de asociaciones familiares será benéfico y positivo. Más información...

SAGITARIO

Necesitas mayor tranquilidad para llevar a gusto tus proyecciones y actividades sociales; también tu apertura hacia otras personas que serán importantes para ti.

SENTIMIENTOS: es un día en el que la calma y la serenidad serán lo mejor del día para sentir mayor tranquilidad.

ACCIÓN: la armonía y la paz serán las ayudas principales y por ello deberás utilizarlas.

FORTUNA: también debes de confiar en tu sabiduría interior y en la capacidad de mantener el pragmatismo. Más información...

CAPRICORNIO

Es una jornada para fomentar la amistad y el agradecimiento que es lo mejor que puedes ofrecer en este momento a las personas que más quieres y que están cerca de ti.

SENTIMIENTOS: estás en un momento ideal para mantener la seguridad y confianza en las amistades cercanas.

ACCIÓN: la colaboración en estos momentos y en las actividades serán lo principal en esta jornada.

FORTUNA: es un punto especial para que tu práctica y calma te ayuden en todo momento. Más información...

ACUARIO

Es un momento ideal para conocer a una persona especial que será muy importante en tu vida. Y si tienes pareja podrás celebrar un día maravilloso y muy romántico.

SENTIMIENTOS: tendrás que aprovechar la jovialidad y la capacidad de mantener felices a los demás.

ACCIÓN: una vez que termines tus actividades podrás reunirte con personas cercanas y disfrutar de momentos alegres.

FORTUNA: la tranquilidad será también importante en los momentos en los que necesites paz y tranquilidad. Más información...

PISCIS

Es un momento especial y muy dinámico para cerrar un círculo y con ello que puedas dejar todo resuelto para iniciar con brío la nueva etapa que comenzarás en breve.

SENTIMIENTOS: será un momento para plantearte las nuevas iniciativas que quieres realizar en tus planes originales.

ACCIÓN: lo mejor de estos momentos son la capacidad de cerrar etapas de una manera completa y sencilla.

FORTUNA: la capacidad de sentirte feliz y con plenitud te ayudará a moderar tu forma de presentar tus actividades. Más información...