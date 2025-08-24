Horóscopo de hoy, domingo 24 de agosto: predicciones de trabajo, dinero, amor y fortuna

Horóscopo diario de El Español. ¿Será hoy tu día de suerte?

Descubre cómo será tu día 24 de agosto según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías de leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías de leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

ARIES

Tu excelente percepción será la mejor ayuda en este día y eso será muy agradable para mantener la confianza en las disyuntivas que te esperan durante este día.

SENTIMIENTOS: lo más importante será tu gran intuición que llevará la batuta de tus acciones y podrás acertar en tus elecciones.

ACCIÓN: podrás disfrutar en las ocasiones en las que te muestres con apertura hacia los demás, ya que tu intuición te ayudará a conocerlos mejor.

FORTUNA: será un día para que al final del día disfrutes de momentos tranquilos con introspección para conocerte mejor y también nuevas cualidades. Más información...

TAURO

Tendrás la notable iniciativa de proseguir en tus metas, aumentando la capacidad de movilizar la dinámica y la creatividad de una forma prodigiosa y a la vez efectiva.

SENTIMIENTOS: hoy notarás que necesitas estar con mayor calma y mucho orden en tus actuaciones.

ACCIÓN: podrás mantener tus asuntos de forma pragmática y a la vez constante y segura.

FORTUNA: necesitas mantener la tranquilidad y la unión con familiares cercanos que te ayudarán con sus ideas. Más información...

GÉMINIS

Es un día importante para sentirte cerca de la familia y mantener la unión y el ambiente agradable con ellos; y principalmente para consensuar la economía entre todos.

SENTIMIENTOS: en este día estarás con mucho ánimo, lo que te proporcionará grandes ideas.

ACCIÓN: hoy es un momento para dividir el tiempo de descanso y el de actividades personales y/o profesionales.

FORTUNA: será un día en el cual podrás estar con tranquilidad y a la vez con orden y paciencia. Más información...

CÁNCER

Es un día especialmente indicado para ofrecer tu opinión de una forma sincera y tener lazos que te unen a las personas con las que hoy tienes pactos por bienes en común.

SENTIMIENTOS: es un día en el que tu cariño hacia los demás podrás demostrarlo de forma abierta.

ACCIÓN: si tienes asociaciones en común con personas con las que mantienes bienes en conjunto podrás hablar de ello de forma consensuada.

FORTUNA: conseguirás que este día sea beneficioso y a la vez que muestres la capacidad de conseguir bienestar y sorpresas inesperadas. Más información...

LEO

Es un día ideal en el que sentirás que necesitas un ambiente agradable y confortable para poder dar el cariño que necesitan las personas más cercanas a ti y a las que más quieres.

SENTIMIENTOS: necesitas tener momentos de reflexión personal e intimista y también tiempos para mantener tus valores y la nueva escala.

ACCIÓN: lo importante será lo principal en este día y a la vez también es el momento de conformar lo que quieres realizar en tus metas.

FORTUNA: será un día especial para sentirte con mayor tranquilidad y observando con distinta mirada todo lo que compone tu alrededor. Más información...

VIRGO

Hoy será un día especial en el que disfrutes de las amistades selectas con las que te llevas bien. Hoy además a última hora podrás mantener una velada romántica.

SENTIMIENTOS: tu perspicacia y la capacidad de mostrar tu cariño y jovialidad aumentarán mucho.

ACCIÓN: es el momento de dar forma a tus ideas creativas e inspiraciones en tus actuaciones personales.

FORTUNA: la capacidad de preparar un día especial e idílico para el romance será bienvenido. Más información...

LIBRA

Hoy tendrás que relajarte y descansar de tantos días tan movidos, ya que necesitas también parar de vez en cuando y relajarte tal vez con un masaje especial.

SENTIMIENTOS: tendrás la práctica y capacidad de orden y método necesarios para llevar a cabo tus actuaciones.

ACCIÓN: mostrarás mayor calma y seguridad en tus acciones tanto personales como profesionales.

FORTUNA: aprovecha este día en el cual te sentirás como una persona privilegiada y elogiada. Más información...

ESCORPIO

Hoy te dirán en todo momento entre las varias alternativas que puedes escoger en estos momentos. Ten la tranquilidad de que vas a acertar de lleno.

SENTIMIENTOS: es un momento en el cual tus corazonadas te ayudarán a sentirte más cerca de los demás.

ACCIÓN: lo principal en esos momentos es que colabores de una manera real y sincera para sentirte más altruista.

FORTUNA: será una jornada especial para organizar con plenitud y mucha paz los asuntos que llevas con los demás. Más información...

SAGITARIO

En este día es necesario que te prepares para cerrar una etapa, y por ello tus actividades tendrán más sentido porque las presentarás y tendrán gran éxito entre los demás.

SENTIMIENTOS: es un día en el que tendrás que terminar una etapa, y para ello lo más aconsejable es solucionar todo lo que está pendiente.

ACCIÓN: la armonía y tranquilidad serán muy importantes en estos momentos para sentirte más cerca de los demás.

FORTUNA: también podrías ocuparte de temas que están inacabados y resolverlos plenamente.Más información...

CAPRICORNIO

Será un día diferente en el cual la genialidad e ideas novedosas y originales te ayudarán en tus nuevas actividades y emprendimientos que estás llevando a cabo.

SENTIMIENTOS: Estás en un momento en el cual tu dinamismo y libertad los sentirás de forma muy alentadora.

ACCIÓN: la colaboración entre los demás asociados y tú será muy constructiva y divertida a la vez.

FORTUNA: es un punto especial para afinar en cómo vas a sentirte con mayor unión para dedicarte a ello. Más información...

ACUARIO

Tendrás en esta jornada mucho dinamismo y gran energía que te ayudará a disfrutar del día y de tus nuevas iniciativas; tal vez con más personas, para unificar ideas.

SENTIMIENTOS: tendrás que ocuparte de asuntos y proyectos grandiosos y gracias a tu fuerza de voluntad y energía podrás tener esa gran oportunidad.

ACCIÓN: una vez que termines los comienzos, todo será más tranquilo y tendrás mucha satisfacción.

FORTUNA: la tranquilidad será una forma de mantenerte con mayor actividad en los momentos precisos. Más información...

PISCIS

En este día el ambiente debería de ser equilibrado y agradable. No necesitas nada más que sentirte con tranquilidad y con la cercanía a flor de piel hacia los demás.

SENTIMIENTOS: será un día especial para que sientas mayor unión con los familiares, lo que dará gran plenitud.

ACCIÓN: podréis conversar de múltiples temas, principalmente de los económicos o de la organización de los bienes en común.

FORTUNA: la capacidad de tener tiempo para todo y saber dividirlo será tu gran capacidad. Más información...