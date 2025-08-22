Horóscopo de hoy, viernes 22 de agosto: predicciones de trabajo, dinero, amor y fortuna

Horóscopo diario de El Español. ¿Será hoy tu día de suerte?

Descubre cómo será tu día 22 de agosto según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

ARIES

Es una jornada para que puedas poner punto final a las principales áreas de tu vida que necesitan estar terminadas en este día de forma positiva. Y principalmente de manera benéfica.

SENTIMIENTOS: lo más importante en estos momentos es prestar atención para brillar y destacar a lo grande.

ACCIÓN: podrás disfrutar del reconocimiento de los demás y de la capacidad de ayudar al que lo necesita.

FORTUNA: será un día para festejar y que puedas disfrutar de terminar un ciclo y que el día sea alegre y festivo. Más información...

TAURO

Tendrás en este día la gran capacidad de presentir lo que va a ir ocurriendo en cada paso que das y esto te ayudará a sentirte con más control y seguridad en todo lo que realizas en este día.

SENTIMIENTOS: hoy notarás que tu perspicacia e intuición serán tu mejor ayuda en estos momentos.

ACCIÓN: podrás mantener la cercanía y la ayuda y colaboración con las personas que más te necesitan.

FORTUNA: necesitas mantener la capacidad de solucionar malentendidos con la pareja y amistades. Más información...

GÉMINIS

SENTIMIENTOS: en este día te encontrarás con mucha vitalidad y con la alegría de disfrutar de la compañía de otras personas.

ACCIÓN: hoy es un momento muy especial que te ayudará que tus ideas originales y geniales sea lo principal en tus actividades.

FORTUNA: será un día para que tu creatividad y manera de conversar con los demás se agradable y muy jovial. Más información...

CÁNCER

Será un día en el cual es preciso dedicar momentos para que se pueda mantener la armonía familiar y solucionar el ambiente festivo solucionando malentendidos que ocurrieron días atrás.

SENTIMIENTOS: es un día para prestar mayor atención a la familia y allegados para que el ambiente sea agradable.

ACCIÓN: si tienes la capacidad de crear un ambiente armonioso y jovial en tu entorno tendrás un día bienaventurado.

FORTUNA: conseguirás mayor plenitud si cuidas de tu bienestar tanto emocional como físico. Más información...

LEO

Será un día el cual podrá ser jovial y divertido para disfrutar con las amistades cercanas; hoy también a última hora podrás preparar una velada romántica con la pareja.

SENTIMIENTOS: será un día muy movido y alegre que te traerá recuerdos de cuando eras más joven.

ACCIÓN: aprovecha la genialidad de ideas para ponerlas en práctica y disfrutar de la compañía de personas afines.

FORTUNA: aprovecharás el aprendizaje y los beneficios de este gran día con los compañeros de actividades. Más información...

VIRGO

Será un día muy importante e interesante; hoy conocerás a otras personas que te van a ayudar con tus ideas a llevar a cabo las actividades de una forma diferente.

SENTIMIENTOS: tu perspicacia y gran dinamismo será la clave de tu buen hacer y la rapidez de organizar todo.

ACCIÓN: es el momento de aprovechar tus ideas geniales y creativas para proyectar tus ideas.

FORTUNA: la capacidad de que el tiempo te cunda el doble te ayudará en tu efectividad. Más información...

LIBRA

Será un día en el que tu percepción te ayudará en cada momento a saber qué es lo que tienes que decir o qué elección debes tomar de entre todas las que hay surjan.

SENTIMIENTOS: tendrás la capacidad de que tu percepción y corazonadas serán la clave de este día.

ACCIÓN: mostrarás tu altruismo y colaboración con aquellas personas que te necesitan de una manera más inminente.

FORTUNA: aprovecha este día ya que conocerás a los demás mejor desde su corazón y tendréis conexiones mágicas. Más información...

ESCORPIO

En esta jornada será un momento ideal para que puedas cerrar un ciclo y dejar todo resuelto para no tener que volver sobre ello más adelante y seguir dándole más vueltas.

SENTIMIENTOS: es un momento muy especial para celebrar que acabas un ciclo y cumples tus propósitos.

ACCIÓN: lo principal en esta jornada es saber separar el tiempo en pequeños momentos para distintas aplicaciones.

FORTUNA: será un día muy alegre y a la vez disfrutarás de la compañía jovial de los demás. Más información...

SAGITARIO

Es un día para poder encontrar tu nueva escala de valores y dar importancia a lo que realmente la tiene. Todo lo demás debe quedar fuera para no estar molestando.

SENTIMIENTOS: es un día en el que lo principal será compartir con tus amistades los mejores momentos del día.

ACCIÓN: la armonía que crearás a tu alrededor conseguirá crear una ambiente agradable y romántico.

FORTUNA: también debes aportar tu condescendencia y altruismo hacia las personas que más te necesitan. Más información...

CAPRICORNIO

Tendrás mucha vitalidad y también la suficiente claridad mental para preparar las nuevas e incipientes actividades y emprendimientos de forma muy dinámica.

SENTIMIENTOS: estás en un momento en el cual tendrás mucho ímpetu y cantidad de energía para marcar tus principios y nuevos inicios.

ACCIÓN: la colaboración en los proyectos con otras amistades les ayudará enormemente.

FORTUNA: es un punto especial en el que podrás dividir los momentos de calma y los de actividad. Más información...

ACUARIO

En estos momentos deberías de poner en orden tus ganancias y también los ahorros, lo que significa que será muy importante que tengas la capacidad de llegar a acuerdos armoniosos.

SENTIMIENTOS: tendrás que ocuparte de organizar los ahorros y las ganancias extras para conseguir invertir favorablemente.

ACCIÓN: una vez que termines de organizar los asuntos financieros con las personas con quienes la compartes te sentirás con mayor tranquilidad.

FORTUNA: es un momento para recibir ganancias extras y disfrutar de mucha plenitud y paz. Más información...

PISCIS

Es un día para tener paciencia y actuar con calma y parsimonia. Es mejor pensar dos veces antes de hablar. La capacidad de ser una persona práctica será tu gran ayuda.

SENTIMIENTOS: será un momento espectacular para sentar las bases de tu hogar y las personales.

ACCIÓN: podrás organizar tu huerto si tienes terreno y al menos un pequeño apartado para flores que alegren el hogar.

FORTUNA: la capacidad de mantener el buen ambiente en familia y con las personas cercanas será un momento ideal. Más información...