Horóscopo de hoy, jueves 21 de agosto: predicciones de trabajo, dinero, amor y fortuna

Horóscopo diario de El Español. ¿Será hoy tu día de suerte?

Descubre cómo será tu día 21 de agosto según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

ARIES

Podrás mantener reuniones importantes e interesantes que te ayudarán a que puedas pactar tranquilamente las condiciones de los tratos sobre el patrimonio compartido.

SENTIMIENTOS: lo más importante en estos momentos es que organices tus asuntos económicos y financieros.

ACCIÓN: podrás disfrutar de un día acogedor con las personas cercanas y con las que más quieres.

FORTUNA: será un día para que puedas proyectar los tratos con otras personas y que lleguéis a acuerdos positivos para todos. Más información...

TAURO

Es un momento especial para que puedas poner toda tu energía y dinamismo en los asuntos importantes y en las actividades propias e importantes de la jornada.

SENTIMIENTOS: hoy notarás que es un día especial para ocuparte de nuevos proyectos.

ACCIÓN: podrás mantener la capacidad de dividir el tiempo entre descanso y actividad.

FORTUNA: necesitas mantener tu dinamismo y la capacidad de iniciar nuevos proyectos. Más información...

GÉMINIS

Hoy tendrás un día con mucho dinamismo y con ganas de iniciar nuevos emprendimientos e iniciativas diferentes y también con algunas personas conocidas y otras que serán nuevas.

SENTIMIENTOS: en este día es aconsejable que te sientas con ánimo y dinamismo en tus nuevas iniciativas.

ACCIÓN: hoy es un momento especial para disfrutar de nuevas ideas y de una genialidad asombrosa.

FORTUNA: será un día para disfrutar de tu genialidad y de la alegría de compartir momentos dulces con las amistades. Más información...

CÁNCER

Podrías plantearte durante este día estupendo que puedas disfrutar de una tarde tranquila y divertida. Hoy también puedes organizar con precisión una velada romántica

SENTIMIENTOS: es un día especialmente indicado para disfrutar de momentos alegres y fructíferos.

ACCIÓN: si tienes interés en actuar juntamente con amistades, es el día adecuado para realizar tratos.

FORTUNA: conseguirás que tus ideas sean excelentes y que disfrutes de la pasión y el romance. Más información...

LEO

Necesitas mayor tranquilidad y bastante esparcimiento a través del descanso y de la relajación debido a todos los días que has tenido de tanto movimiento y actividades.

SENTIMIENTOS: la calma y la serenidad darán lugar al orden que necesitas en estos momentos.

ACCIÓN: lo principal es que dialogues con la familia para poner los puntos sobre las íes.

FORTUNA: disfrutarás mucho de la sencillez y el silencio para combinar tus dotes y actividades de forma precisa. Más información...

VIRGO

Tendrás en esta ocasión la oportunidad de tener mucha dinámica y alegría para comenzar con calma otras iniciativas que te llenarán más y con las que te sientas más feliz.

SENTIMIENTOS: tu perspicacia y gran intuición serán la llave que te permitirá saber cómo actuar en cada momento.

ACCIÓN: es el momento de compartir tus destrezas con las de los demás y trabajar en unión a otras personas.

FORTUNA: la capacidad de ayudar a los demás y de ser altruista será lo mejor del día. Más información...

LIBRA

Hoy tendrás mucha dinámica, capacidad y soltura para llevar adelante todas las técnicas ingeniosas y divertidas para organizar una reunión con amistades de confianza.

SENTIMIENTOS: tendrás la capacidad de preparar nuevas perspectivas para tus iniciativas en proyectos.

ACCIÓN: mostrarás una gran dinámica y fortaleza en todo momento del día; así que disfruta.

FORTUNA: aprovecha este día para llegar a conclusiones importantes y benéficas en tus actividades. Más información...

ESCORPIO

Tendrás que prestar mucha atención principalmente a estos sucesos si tienes pareja. Es el momento de dedicarte a los ahorros, las ganancias extra y el tipo de inversiones que quieres mantener con las amistades.

SENTIMIENTOS: es un momento ideal para mantenerte con la visión en los ahorros y ganancias extra para invertirlas bien.

ACCIÓN: lo principal en esta jornada será que puedas llevar tus asuntos financieros con armonía y altruismo.

FORTUNA: será un día especial para preparar una velada idílica y romántica con la pareja. Más información...

SAGITARIO

Tendrás la capacidad de sentirte en un clima agradable y cercano con tu familia. Hoy es el momento de llegar a consensos entre todos qué serán favorables y beneficiosos.

SENTIMIENTOS: es un día en el cual se beneficiará la familia de tu forma de ser generosa y benéfica para todos.

ACCIÓN: la armonía y el buen ambiente predominarán si queréis llegar a acuerdos productivos.

FORTUNA: también debes preparar la manera de sentirte con ánimo en las emociones y con fortaleza en la salud. Más información...

CAPRICORNIO

Tendrás que cerrar una etapa de tu vida y dejar todo resuelto de tal forma que no tengas que volver a ello por más tiempo. Así te quedarás con tranquilidad.

SENTIMIENTOS: estás en un momento para disfrutar de los resultados de tus proyectos .

ACCIÓN: la colaboración con los demás será la gran ventaja del día y de la superación de tus retos.

FORTUNA: es un punto especial para sentirte más cerca de los demás y tener también tiempo de descansar. Más información...

ACUARIO

Es necesario que tengas mayor prudencia, paciencia y que potencies tus cualidades; de esta forma tendrás mayor tiempo para dedicarte a realizar tus actividades.

SENTIMIENTOS: tendrás que aprovechar el silencio y la introspección para conocerte mejor.

ACCIÓN: una vez que termines tus actos personales es el tiempo de cerrar asuntos que están inacabados desde hace tiempo.

FORTUNA: la tranquilidad será lo mejor para potenciar tus talentos y que los demás lo noten. Más información...

PISCIS

Es un día para que puedas reunirte con amistades de confianza y también para disfrutar de una pequeña reunión distendida, en la que os divirtáis como antes, hacía tiempo.

SENTIMIENTOS: será un día muy movido y a la vez divertido con amistades de confianza.

ACCIÓN: podrás conversar con seguridad e ideas originales y muy especiales para tus actos profesionales.

FORTUNA: tendrás la capacidad de sentir que tu ingenio es especial para aprovechar el día y preparar nuevas acciones e iniciativas. Más información...