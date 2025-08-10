Horóscopo de hoy, domingo 10 de agosto: predicciones de trabajo, dinero, amor y fortuna

Horóscopo diario de El Español. ¿Será hoy tu día de suerte?

Descubre cómo será tu día 10 de agosto según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

ARIES

Será un día en el que destacarás gracias a la intelectualidad y a la forma de mostrarte ante los demás, por lo que recibirás alabanzas, lo que te hará sentir grandes esperanzas de un futuro diferente.

SENTIMIENTOS: Lo más importante es que te sientas cerca de las amistades queridas y de los familiares más cercanos.

ACCIÓN: Podrás disfrutar de un agradable clima a tu alrededor que te ayudará a sentir mayor placidez y calma.

FORTUNA: Será un día para cuidar de tu bienestar y de las rutinas diarias que te beneficiarán enormemente.

TAURO

Podrás mantener la observación en la vida de inversiones y finanzas compartidas que podrán servirte como punto de unión que compartas con amistades fieles y/o la pareja.

SENTIMIENTOS: Hoy notarás que es un día para organizar tus bienes, ganancias e inversiones que mantienes con otras personas.

ACCIÓN: Podrás mantener la capacidad de dar la cara de una forma cercana y muy gratuita.

FORTUNA: Necesitas disfrutar del bienestar de recibir regalos inesperados y buena fortuna en tus actividades.

GÉMINIS

Será un día especial en el que te sentirás con mucha inspiración y con deseos de terminar muchos de los asuntos que estaban por concluir. Los demás admirarán tus obras y tú nacerás de una forma que te alegrará mucho.

SENTIMIENTOS: En este día te sentirás con un gran bienestar porque estás terminando un ciclo en el cual has solucionado todos los asuntos importantes.

ACCIÓN: Hoy conviene que los demás reconozcan tus habilidades y tu capacidad extraordinaria de llevar varias cosas a la vez.

FORTUNA: Será un día en el que estás terminando un ciclo y por ello es agradable y te sentirás mejor si lo dejas todo zanjado.

CÁNCER

Será un día muy movido en el cual tus ideas y tus creaciones causarán la admiración de los demás. Aprovecha tu ingenio y tu inspiración para organizar nuevos eventos o emprendimientos.

SENTIMIENTOS: Es un día muy ameno en el que te reunirás con amistades afines y podrás conversar alegremente sobre algún plan que podéis realizar juntos.

ACCIÓN: Hoy es un momento especial para mantener la genialidad y gran inteligencia operativa en todo momento y lugar.

FORTUNA: Conseguirás mucha creatividad en este día que te servirá para cualquier plano donde estés realizando.

LEO

Tu percepción te ayudará principalmente a no tener dudas en tus elecciones. Podrás conocer mejor a los demás y disfrutar con ellos de una forma más colaborativa y unida.

SENTIMIENTOS: En este día tendrás una gran cantidad de percepción que te ayudará a tomar las decisiones correctas.

ACCIÓN: Si cooperas con los demás será todo más sencillo y tendréis beneficios en conjunto.

FORTUNA: Lo mejor será cerrar esta época y terminar los asuntos que están inacabados.

VIRGO

Es un día para terminar un ciclo en el que puedas destacar y brillar, ya que tus potenciales y las actividades que has realizado en esta época tendrán un gran reconocimiento.

SENTIMIENTOS: Tu perspicacia te ayudará en estos momentos para que los demás destaquen tu labor.

ACCIÓN: Es el momento de cooperar con los demás y disfrutar de un día alegre y simpático.

FORTUNA: La capacidad ahora de disfrutar del momento es increíble, hoy será muy especial.

LIBRA

En esta jornada es importante que cuides tus ahorros y ganancias extra para organizar las posibles inversiones con amistades afines o la familia de una forma cercana y cariñosa.

SENTIMIENTOS: Tendrás la oportunidad de unirte a los amigos fieles y organizar actividades en conjunto para repartir beneficios.

ACCIÓN: Mostrarás una gran capacidad para ofrecer tu cariño a las personas cercanas y sentiros unidos.

FORTUNA: Aprovecha este día porque recibirás sorpresas inesperadas, fundamentalmente plenitud y bienestar.

ESCORPIO

Es un momento para que colabores en que el ambiente que os rodea tanto en el trabajo como con la familia sea equilibrado y alegre para que haya fluidez y armonía entre todos.

SENTIMIENTOS: Es un momento ideal para aclarar algunos asuntos del pasado que quedaron entredicho por algún malentendido que debéis corregir ahora.

ACCIÓN: Lo principal en estos momentos es estar en momentos de bienaventuranza tanto en la salud como en el ánimo.

FORTUNA: Será un momento ideal para que puedas colaborar con las personas cercanas que te necesitan.

SAGITARIO

Es necesario que sepas crear en este día un espacio de claridad mental y de calma y tranquilidad para poder efectuar cambios con parsimonia y mucha seguridad.

SENTIMIENTOS: Es un día en el que es muy importante que realices todo con calma y mucha tranquilidad.

ACCIÓN: La armonía será el mejor eje sobre el que gire todo lo que realices durante este día.

FORTUNA: También debes intentar transformar algo de tu carácter con lo que llevas luchando bastante tiempo; ahora es el momento.

CAPRICORNIO

Hoy será un día muy especial para disfrutar con amistades leales y cercanas. También podrás aclarar algún asunto del pasado que quedó en el aire por un malentendido y que es necesario regularizar con la pareja.

SENTIMIENTOS: Estás en una jornada en la cual las amistades jugarán un papel muy importante en tu vida y en tus actividades.

ACCIÓN: La colaboración de tus amistades en este trabajo de producciones os servirá para que todos tengáis beneficios.

FORTUNA: Es un punto especial en el que te llenarás de plenitud y satisfacción al sentir el cariño de los demás.

ACUARIO

Hoy será un día muy angelical, en el cual te encantará reunirte con personas afines y joviales con las que disfrutar y charlar a gusto. Al final del día podrás tener momentos ideales y románticos con la pareja.

SENTIMIENTOS: Tendrás que mantener la armonía y el equilibrio en las reuniones familiares que tengan lugar en este día.

ACCIÓN: Hoy es importante que llegues a acuerdos entre todos para quedaros a gusto con la opinión de cada uno.

FORTUNA: La tranquilidad será lo mejor que conseguirás durante este día; eso te dará mucha plenitud.

PISCIS

Tendrás mucha vitalidad y una gran energía que te ayudará en los mejores momentos para organizar nuevos emprendimientos y acciones con personas semejantes que han sido amistades profundas en otras épocas.

SENTIMIENTOS: Será un día muy dinámico y movido que te ayudará a preparar iniciativas originales en tu vida.

ACCIÓN: Podréis conversar con otras personas y organizar actividades en las cuales todos podéis poner un granito de arena.

FORTUNA: La capacidad de ordenar todas las actuaciones que debes realizar en días sucesivos te ayudará a que tengas mayor facilidad en todo.