Horóscopo de hoy, viernes 21 de marzo: predicciones de trabajo, dinero, amor y fortuna

Descubre cómo será tu día 21 de marzo según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

[El efecto Forer o por qué lee el horóscopo y creemos en él]

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías de leer el signo que ocupa la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio. Deberías de leer tanto Leo como Sagitario. Y también Escorpio.

ARIES

Es un momento especial para no comprometerte en asuntos que no veas claros o que no te convenzan del todo. Es momento de seguir tus intuiciones y hacer caso a tu corazón.

SENTIMIENTOS: lo principal en estos momentos es la capacidad de mantener la vida fértil de tus inversiones.

ACCIÓN: es importante que mantengas la buena onda con las personas cercanas y llegar a acuerdos entre todos.

FORTUNA: los beneficios y las sorpresas inesperadas serán parte de los premios del día.

TAURO

Lo principal en este día es que te fijes bien cuando tengas que dilucidar sobre aspectos financieros e inversiones. Debes tener la seguridad de que lo que estás haciendo es seguro y benéfico.

SENTIMIENTOS: te sentirás con la capacidad de utilizar mucha energía e ideas novedosas para tus nuevos comienzos.

ACCIÓN: además en estos momentos tu creatividad artística será muy especial y benéfica.

FORTUNA: lo mejor del día será que sabrás repartir y organizar con calma la mayoría de futuras innovaciones.

GÉMINIS

Es un día especial para estar cerca de las amistades y las de las personas con las que pasas más tiempo, ya que ellas saben en todo momento de que forma te pueden ayudar a construir tu futuro.

SENTIMIENTOS: tendrás gran capacidad de utilizar la solidaridad y empatía con amistades y personas cercanas.

ACCIÓN: es un momento especial para acordar con los asociados y la pareja lo mejor para los bienes compartidos.

FORTUNA: la capacidad de que el día sea benéfico depende de lo que hayas realizado en días anteriores.

CÁNCER

Tendréis que reuniros en un ambiente armonioso, todas las personas y las amistades que trabajáis con bienes en común para llegar a acuerdos ecuánimes en conjunto y en consenso.

SENTIMIENTOS: es un momento muy movido y en el cual se puede adelantar velocidad y rapidez en las actividades.

ACCIÓN: podrás utilizar tu creatividad y la inspiración de tu arte en todos los distintos planos.

FORTUNA: puedes disfrutar de una jornada de manera idílica y también romántica con la pareja.

LEO

Es un día bastante oportuno para organizar con gusto y alegría una velada idílica y romántica con la pareja. Es muy importante mantener los lazos unidos y disfrutar juntos.

SENTIMIENTOS: lo principal en estos momentos es crear las bases económicas personales y profesionales.

ACCIÓN: es recomendable que organices un encuentro con las personas para sentar esas bases.

FORTUNA: podrás aprovechar la capacidad de pragmatismo y sencillez en tus acuerdos y actividades.

VIRGO

Hoy lo principal será el pragmatismo y la responsabilidad en todo momento en tus actos con personas conocidas y con la familia cercana con la que tienes más contacto continuamente.

SENTIMIENTOS: si sigues tu instinto natural y a la vez tus percepciones es muy importante para tus acciones en este día.

ACCIÓN: la colaboración y solidaridad es la mejor ayuda que podrás utilizar en esta jornada.

FORTUNA: la calidad de beneficios que obtendrás estarán en consonancia con tus habilidades para ayudar.

LIBRA

Esta jornada es un momento muy especial e ideal para planificar una reunión con amistades afines y leales en la cual podéis conversar y organizar nuevos planes conjuntos.

SENTIMIENTOS: tu gran dinamismo es la forma de llevar a cabo las principales opciones de nuevas actividades.

ACCIÓN: tendrás ideas bastante útiles y agraciadas por tu consistencia e ingenio en esta jornada.

FORTUNA: podrás organizar con gran energía los asuntos importantes para fraguar en días posteriores.

ESCORPIO

Lo principal en estos momentos es que cuides de tu bienestar y para ello es preciso que observes las rutinas diarias. Y si necesitas realizar algún cambio es el momento de hacerlo

SENTIMIENTOS: es aconsejable que te preocupes por el buen ambiente en reuniones con asociados.

ACCIÓN: tendrás momentos para llegar a acuerdos con los bienes compartidos con la pareja y personas cercanas.

FORTUNA: es un momento para disfrutar de las sorpresas inesperadas que será benéficas.

SAGITARIO

Tendrás mucha vitalidad y energía en este momento para llevar a cabo tus planes. Así que escribe todas las ideas para que no se te olviden y puedas formalizarlas días más tarde.

SENTIMIENTOS: la calma y atención a las personas afines y familiares cercanas será lo más importante.

ACCIÓN: tendrás grandes ideas y percepciones sobre lo que tienes que realizar y de que manera.

FORTUNA: también es un momento para cuidar de tu bienestar e irradia alegría a los demás.

CAPRICORNIO

La confianza y la seguridad en este día te ayudarán a responsabilizarte y a comprometerte con mayor peso en todo lo que estás realizando en estos momentos tanto de forma personal como socialmente.

SENTIMIENTOS: estás en un día en el cual brillarás y los demás lo reconocerán, gracias a tu bondad y cercanía.

ACCIÓN: la colaboración en estos momentos y la calidez son las principales garantías de acertar de lleno en tus actividades.

FORTUNA: es un punto especial para terminar asuntos que habían quedado en el aire y que al resolverlos te quitarás un gran peso de encima.

ACUARIO

Estás en un momento en el que principalmente tus ideas novedosas y tu genialidad te ayudarán a perfeccionar y a llevar a cabo las metas que quieres con las personas que te apoyan en tus actividades.

SENTIMIENTOS: tendrás que mantener la vista puesta en la mirada interior y adoptar los consejos recibidos.

ACCIÓN: será una jornada especial para mantenerte con mayor calma y percepción en todo momento.

FORTUNA: la tranquilidad y los entretenimientos serán lo mejor que puedes realizar a última hora del día.

PISCIS

Lo principal en estos momentos es que te ocupes de asuntos personales que tenías atrasados y que es preciso poner al día con la ayuda de las amistades leales y los familiares que tienes cerca.

SENTIMIENTOS: será un día muy movido y en el que tu ingenio e ideas nuevas surgirán fácilmente.

ACCIÓN: podrás mantener reuniones y pactos con personas afines a través de consensos entre todos.

FORTUNA: la capacidad de realizar tus actividades con mayor rapidez será una fortuna y a la vez un gran beneficio.