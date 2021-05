Horóscopo semanal del 24 al 30 de mayo: predicciones sobre amor, dinero y trabajo

¿Descubrirás esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a mi salud estos días? ¿Conoceré a una persona importante en mi vida? ¿Tendré que tomar una decisión importante acerca de mi futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries: El lunes 24, es un día en el que deberás mantener el equilibrio y la armonía en la forma de conectar y de sentir mayor unión con los demás. Utilizarás mayor energía en organizar tus temas familiares y también los que se refieren a la estabilidad del hogar. El martes 25, deberás acometer todos los tratos y acuerdos de una manera intensa y profunda. Y además deberás poner en marcha tus dotes de observación y de intuición, para evitar errores que más adelante pueden dificultar la solución de estos.

Tauro: El lunes 24, necesitas aprender a mostrar tu parte más afable y cordial con los demás. Es importante que salga a relucir tu talento y tu armonía y tu gusto por la belleza en todo lo que realizas. Es importante que te pongas en el lugar de los otros y que seas una persona justa. El martes 25, es muy importante que te pongas en el lugar de los demás en cada momento y ocasión en la que tengas que hacerlo, por motivos tanto profesionales como personales. De esta forma tus asuntos fluirán y será más sencillo que el resultado sea benéfico.

Géminis: El lunes 24, es un día en el cual deberá ser una persona muy metódica y organizada para llevar a cabo todos los proyectos de estabilidad qué quieres programar para este día. Es importante que te ciñas a los medios económicos que tienes para evitar gastos innecesarios. El martes 25, es un momento especial para desarrollar con perseverancia tú gran talento, y la precisión que tienes para agudizar los sentidos y mostrar la belleza y el arte de una manera profunda e intensa. De esta forma todo lo que realices será fructífero y benéfico.

Cáncer: El lunes 24, será un día en el cual tendrás muchos deseos de relacionarte con otras personas y de fomentar la comunicación y los escritos de una manera más ágil y dinámica. Todo ello redundará en los logros que quieres conseguir, y en las iniciativas que surgirán durante esta jornada. El martes 25, necesitas profundizar en los sentimientos y en las emociones que surgirán en el hogar y con las personas cercanas con las que tienes mayor trato. Es importante que salgan a la luz posibles problemas del pasado para que los resolváis con calma y paciencia.

Leo: El lunes 24, será un día en el cual deberás prestar mucha atención a la manera en la que organizas los asuntos económicos. Deberás ser una persona muy ecuánime para repartir con justicia lo que dedicas a unos menesteres o a otros. Así que prepara todo con tranquilidad. El martes 25, en este día necesitas profundizar en la manera en que te relaciones con otras personas. Necesitas observar cómo interactuar tanto si son conocidos, como si no. Es muy importante que observes la manera en la que pudieran surgir situaciones confusas que no has solucionado de tu pasado.

Virgo: El lunes 24, sentirás una gran armonía a tu alrededor y un entorno muy equilibrado que te ayudarán a sentirte como en casa. Todo ello te ayudará a que tus planes redunden tanto en tu propio beneficio como en el de las personas que conviven contigo; así que disfruta. El martes 25, podrás intensificar la manera en la que organizas la economía tanto familiar como personal de los ahorros, y que provienen de tus ganancias profesionales. Es importante que lo escudriñes de una manera analítica y reflexiva para evitar errores de bulto.

Libra: El lunes 24, sentirás una gran armonía a tu alrededor y un entorno muy equilibrado que te ayudarán a sentirte como en casa. Todo ello te ayudará a que tus planes redunden tanto en tu propio beneficio como en el de las personas que conviven contigo; así que disfruta. El martes 25, es un día muy importante para que intensifiques tus acciones personales de una forma efectiva y brillante. Tus ideas serán grandiosas, y podrás conseguir afianzar los esquemas mentales que necesitas para crear el ambiente ideal en el que podrás desarrollar todo lo que pretendes.

Escorpio: El lunes 24, es un día en el que tus esperanzas y tus ideales los tienes puestos en acciones beneficiosas no solo para ti sino también para los demás. Todo esto te ayudará a que tus planes sean beneficiosos y a que tu aura se rodee de belleza y de plenitud por todo ello. El martes 25, deberás dejar atrás ciertos asuntos que ya no tienen sentido en tu vida; y algunos otros que necesita solucionarse de una vez por todas. La profundidad de tus emociones será muy importante para medir el grado de relevancia que tiene cada acción en tu vida en este día.

Sagitario: El lunes 24, será un día muy importante para planificar de una forma armónica todas las tareas que tienes que realizar en el área de tus actividades personales y profesionales. Es un momento para realizar acciones que te cundan de una manera benéfica y prolífica. El martes 25, es muy importante que te fijes en las metas y proyectos que hoy surgirán en tu mente. Para ello, no solamente deberás analizar, sino que también deberás justificar tus elecciones siguiendo tus instintos y tu percepción; ya que los mismas son muy importantes para todo ello.

Capricornio: El lunes 24, necesitas organizar la importancia que das a tu ideología y a tu filosofía de vida. Notarás que los viajes son muy importantes para ti en estos momentos. Necesitas aclarar ciertas cuestiones con relación a los acuerdos y tratos que mantienes con algunas personas. El martes 25, deberás poner bastante énfasis en todos los asuntos que se relacionen con tu trabajo y con el trato con estamentos superiores con los que tengas que hablar. Deberás ser una persona observadora y mantener tu percepción bien activa.

Acuario: El lunes 24, será un día muy afortunado si consigues solucionar ciertos temas del pasado que surgirán en tú subconsciente; y qué necesitas darles una salida positiva para sentirte a gusto contigo y con lo que estás realizando en esta vida. Aprovecha al máximo esta transformación. El martes 25, deberás intensificar las metas que quieres y los asuntos que se refieren a tu forma de valorar lo que tiene más importancia en tu vida. Tu filosofía y la manera en la que en marcas tus acciones deberán estar basada en el giro tan espectacular que ha manifestado tu forma de pensar.

Piscis: El lunes 24, podrás solucionar muchas cuestiones pendientes con personas afines y también con otras, con las que mantengas acuerdos, tanto escritos como de palabra. Es un momento para crear armonía en todos los encuentros que lleves a cabo. El martes 25, es un momento especial para sacar a la luz problemas que persisten en tus pensamientos, cuando realizas ciertas acciones en los cuales pierdes los papeles o sacas tu vena emocional. Por ello deberás analizar con mesura el por qué, y de esta forma encontrarás las respuestas dentro de ti.