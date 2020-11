Horóscopo semanal del 30 de noviembre al 6 de diciembre: predicciones sobre amor, dinero y trabajo

¿Descubrirás esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a mi salud estos días? ¿Conoceré a una persona importante en mi vida? ¿Tendré que tomar una decisión importante acerca de mi futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries: El 30, lunes, será un día en el que la fortuna te sonreirá, principalmente en el área creativa, en tu idealismo y vitalidad. Tendrás mayor facilidad de palabra y “Don de gentes”, lo que te ayudará en todo lo que hoy tengas que realizar. Tus mejores iniciativas provendrán de acciones que realizaste en el pasado con otras personas, y que ahora te ayudarán a recoger los frutos. El martes 1, percibirás que tu individualidad y creatividad necesitan de la independencia personal para rendir al máximo. Tus iniciativas tendrán reminiscencias del pasado y de otras épocas en las que ibas por otras sendas. Hoy tendrás que dar un giro de 180 grados, si quieres que todo funcione adecuadamente. Tu energía está acorde con el entorno. Seguir leyendo...

Tauro: El día 30, lunes, es un día en el que tendrás una imaginación muy aumentada para realizar todo lo que se refiera a actividades artísticas y estéticas. También sentirás que necesitas dar tu cariño a personas que te correspondan. Tendrás que aprender a amoldarte a ellas, ya que a veces tienes actitudes extremistas que dificultan tus conversaciones. El martes 1, sentirás que necesitas tener una vida más estable. Porque últimamente no estás tan a gusto como desearías. Así que plantéate de qué forma podrías lograr lo que quieres realmente. Pero no como un deseo, sino como una realidad. Y para ello antes, tendrás que acceder a tu interior y conocerte bien. Tal vez debas atravesar una gran transformación, como el ave fénix. Seguir leyendo...

Géminis: El 30, lunes, necesitas Analizar con atención, combinando tanto la lógica como la percepción interna. Te sentirás acordé con el ambiente y con muchos deseos de realizar nuevas acciones; tus comentarios serán certeros y con ellos te asegurarás de que tus palabras sean las precisas y acertadas en cada momento. Tus nuevas metas serán productivas y estudiadas a fondo. El martes 1, tu manera de funcionar será muy eficaz debido a que tu mente se comportará de una forma muy analizadora y también muy tenaz, al organizar todo. Por eso, los resultados que obtengas serán muy beneficiosos. Tendrás muy presente reciclarte para obtener nuevos conocimientos; es muy importante esto porque así estarás siempre al día y progresarás más. Seguir leyendo...

Cáncer: El lunes día 30, notarás que necesitas sentir que te necesitan los demás, porque te sentirás útil y más a gusto. La energía que se está moviendo a tu alrededor se basa en la genialidad y en tú intelecto; así que pon a trabajar tus mejores recursos para conseguir plasmar lo que quieres. Intenta realizar todo con tranquilidad y llegando a acuerdos con los demás. El martes 1, es un día en el que deberás cuidar de ti y especialmente de tu bienestar físico. Ya que te ocupas de los demás, y dejas lo tuyo para el final, si es que hay tiempo. Y eso no es bueno, porque si tú no te sientes bien, no puedes dar tampoco alegría y felicidad a otros. Así que ya sabes, lo primero tu salud emocional y mental. Seguir leyendo...

Leo: El día 30, lunes, te enfrentarás a cambios que te harán progresar; Y eso es muy importante en estos momentos. Procura tener mucha calma en tus relaciones con los demás, y en los tratos que lleves a cabo. la energía será muy rápida y deberás seguir tu lógica y tu genialidad. Notarás que destacarás entre todos; lo que te ayudará en tu evolución. El martes 1, notarás que tienes que fijarte en las personas con las que tienes tratos, para que estos sean de igual a igual; y por eso es importante que todo sea ecuánime. Tu naturalidad será la cave para que todo resulte óptimo. Así que intenta poner mucha atención en los proyectos que quieres conseguir, para crear el ambiente necesario para llevarlo a término. Seguir leyendo...

Virgo: El 30, lunes, tu capacidad mental estará aumentada y es muy importante todo lo que analices a través de tu percepción y de tu visión interior. Notarás diferentes estados de ánimo según te vayas adaptando a las situaciones de las personas con las que te encuentres. Es importante que mantengas tu equilibrio emocional y el buen tono con todo el mundo. El martes 1, tu comunicación será muy brillante y llamará la atención de todos los que te escuchen lo que te dará mucho juego para sacar adelante todas las metas que habías planificado para hoy. Tus conocimientos y experiencia te ayudarán a cumplir con tus expectativas; y también lo harán las características de tu personalidad que estás transformando para mejorar. Seguir leyendo...

Libra: El día 30, es un día en el que te darás cuenta de que la fortuna llamará a tu puerta; y tú cariño y sensibilidad hacia los demás te ayudarán en todo lo que realices; Esto será muy positivo en tu vida y en la de los que te rodean. Parecerá que hay una luz iluminando todo a tu alrededor; ya que tú amor es inmenso y llegará mucho más lejos de lo que crees. El martes 1, necesitas valorar más tu bienestar físico y emocional, porque muchas veces das en demasía a los demás, sin ocuparte de ti. Y por eso tienes que separar el tiempo que dedicas a otros y el que tienes para ti. Y recuerda, que si tú estás bien. Los demás percibirán esa alegría y vibrarán al unísono contigo. Así que ponlo en práctica. Seguir leyendo...

Escorpio: El día 30, lunes, notarás que necesitas unir las facetas de trabajo y descanso, porque de esta manera todo será mucho más sencillo. tu gran aguante y capacidad de trabajo serán inmensas; lo que te ayudará a terminar todo de una manera mucho más rápida y efectivo. Tienes una gran conexión con los demás gracias a la forma de comunicarte. El martes 1, sentirás que quieres disfrutar de la vida, pero que para ello deberás organizarte para que lo sientas de verdad; ya que a veces te dejas llevar por un sentido un poco estricto y serio de ella. Y de esta forma es más difícil de conseguir. Así que intenta disfrutar al máximo de todo lo que te suceda y de cada situación; porque ya no volverán. Seguir leyendo...

Sagitario: El 30, lunes, deberás usar tu gran fuerza de voluntad; y mantener a raya los comentarios sarcásticos que no gustan a los demás. Por otro lado, contarás con muchos elementos de ayuda en todas las acciones que realices; lo que significa que será un día bastante afortunado; y eso te animará a dar más de ti y a sentirte más feliz. El martes 1, tu idealismo y tus buenos propósitos se unirán para componer tu lado más amigable y positivo. Te gusta ayudar y es importante por lo que te hace sentir y vibrar. Y además te ayudará a sentirte útil y a lograr más estabilidad y alegría en tu vida. Disfruta de la ella y de todo lo bueno que te aguarda en cada momento y que te sorprenda. Seguir leyendo...

Capricornio: El día 30, tú principal fuente de ayuda será la comunicación y la responsabilidad que realices en tus acciones. Estas ante un momento en el cual lo que llevas trabajando desde hace años estará en juego. si eres optimista obtendrás lo que tanto has anhelado. necesitas transformar algún aspecto de tu vida para sentirte más a gusto. El martes 1, notarás que necesitas estar de una manera más personal e individualista en todo. Ya que te ha acostumbrado a hacerlo a través de los años. Y ahora en este día lo notarás con más fuerza. Esto no impide que te relaciones con otras personas, pero tu manera de organizar todo será muy propia de ti y de tu visión única. Seguir leyendo...

Acuario: El día 30, lunes, tendrás que aprender a valorarte en su justa medida. por qué unas veces te pasas y otras no llegas; lo que significa que debes medir muy bien qué es lo que das y qué es lo que recibes. no porque tenga que haber una balanza equitativa; pero sí para impedir que te coman el terreno y no saber después cómo salir de alguna encrucijada. El martes 1, te lanzarás de lleno a tu labor humanitaria; ya que siempre estas ayudando a otras personas. Eso es muy loable y además muy afortunado y pleno, porque te sentirás con el corazón henchido de amor. Necesitas también sentir que tienes tu espacio y tu hueco a lo largo del día solamente para ti. Así es como te sientes realmente feliz. Seguir leyendo...

Piscis: El día 30, lunes, es un momento muy especial en el que tú inspiración artística sobresaldrá por encima de los otros días; así que aprovecha si quieres realizar cualquier labor porque te sentirás con mayor confianza y con mucha sensibilidad para hacer todo de una forma más sencilla y completa. Estás atravesando una gran transformación muy evolutiva. El martes 1, tendrás la ayuda de la buena fortuna que está cerca de ti, gracias a que todo lo que has realizado con anterioridad te está generando un gran premio, que llegará a ti por todas partes, y de muchas personas. Esto será una gran alegría para ti. Porque notarás que los demás te tienen muy en cuenta y que aprecian tus gestos de cariño. Seguir leyendo...