Horóscopo numerológico de hoy, domingo 22 de noviembre: predicciones de energías y cambios

¿Debo centrarme hoy en fortalecer alguna de mis relaciones? ¿Cómo me afectarán las energías de cara a los cambios en mi vida? ¿Qué me deparará el amor, el trabajo o el aspecto económico durante este día? Descubre cómo será tu día, según tu numerología, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultar el horóscopo tradicional en EL ESPAÑOL.

La numerología, de hecho, viene de una tradición antiquísima que nos ayuda a establecer una relación entre los números —de ahí su nombre—, los seres vivos, las fuerzas físicas, espirituales y, cómo no, las personas. Por ello, es posible vaticinar, mediante el vínculo entre los signos zodiacales y las predicciones numerológicas, qué energías son las que estarán más presentes en tu día o qué aspectos vitales debes cuidar más.

Hoy es un día en el cual tendrás grandes deseos de comenzar un nuevo ciclo que cambie el giro de tu vida. Y con ello te surgirán ideas para preparar nuevas actividades.

Deberás ser una persona que siga sus intuiciones y que esté dispuesta a ayudar a los demás en asuntos principalmente relacionados con la profesión y con la salud

Combina los colores: Rosa, Platino, Rojo, y Azul índigo.

Se están moviendo todas las energías, tanto las de Agua, como las de Aire y las de Tierra y también de Fuego. Lo que significa que afectará a todos los signos: Cáncer, Escorpio y Piscis, y también a Géminis, Libra y Acuario; y Virgo, Tauro, Capricornio y Aries, Sagitario y Leo. Ya tengan el sol, la luna, el ascendente o el medio cielo o tal vez algún planeta importante, y/o algún aspecto dominante.

Para contrarrestar las energías inarmónicas y tranquilizar el ambiente y que fluya todo correctamente, es aconsejable utilizar el color Azul índigo y el Rosa.

Mensaje: Es un día en el cual sentirás que necesitas ocuparte de asuntos del pasado que han condicionado ciertos asuntos relacionados con la familia y que deberéis de sanar, tanto energética como emocionalmente, para evitar negatividades y malos rollos.

Atención: Será un día muy especial para recibir todo el cariño y las buenas acciones que has realizado en el pasado, tanto en el reciente, como en el de años atrás. Y esto será muy benéfico, si tus acciones han sido generosas y cálidas.

Si no has realizado todos los asuntos que estaban esperando ser completados, te verás con un gran desbordamiento de acciones a completar.

Numerología por signos de hoy

Aries: Es un día para preparar con atención tus nuevos comienzos. Y para ser una persona cooperativa y complaciente con los demás; especialmente con las mujeres. Podrás iniciar acciones de ciertos asuntos que tienes en mente. Más información...

Tauro: Tu vida se agilizará y tomará otro cariz, más movido, ya que tendrás que desplazarte o que mantener conversaciones de importancia con personas que te pueden ayudar en tu futuro. Más información...

Géminis: Podrás ordenar y organizar todo de una manera más práctica y cómoda para todos, en el hogar. Y también será un día para ocuparte de asuntos económicos de relevancia. Más información...

Cáncer: Será un día muy rápido y con una gran energía que removerá todo, y no dejará nada en su lugar. Será como un pequeño tsunami. Lo bueno es que podrás agilizar asuntos que estaban estancados hace tiempo. Más información...

Leo: Este momento será ideal para armonizar y congraciarte con las familia y allegados cercanos. Tal vez, solamente contactes por teléfono o por las redes, pero al menos será un día muy armonioso. Más información...

Virgo: Hoy podrás dedicarte a solucionar ciertos temas que habían quedado estancados hace tiempo y que necesitan resolverse de una vez por todas, para no seguir parando el flujo energético. Más información...

Libra: Podrás terminar una etapa de tu vida, y prepararte para comenzar una nueva. Será deal que proyectes tus nuevos planes y que comiences a pensar en nuevas acciones que beneficien a todos. Más información...

Escorpio: Es un día en el que tendrás que concienciarte con tus actitudes para armonizarte con el ambiente y con los demás. Sentirás que la calidez será un factor muy importante en tu vida. Más información...

Sagitario: Estás en un nuevo ciclo de tu vida. Y por eso te notarás más radiante. Es importante que sientas ese calor dentro de ti, Y que aumente tu ánimo y tu gran felicidad interna. Más información...

Capricornio: Es un momento ideal para tratar asuntos con la madre, hermanas o con mujeres en tu vida. Ta vez necesiten de mayor atención y/o cuidado. Tendrás que ser una persona agradable y comunicativa. Más información...

Acuario: Podrás tener un día muy especial y en el cual converses más que otros con personas de confianza y/o familiares. Podrás sentirte con mayor conexión, ya sea en directo por teléfono o por redes. Más información...

Piscis: Hoy podrás dedicarte a descansar y a cuidar tu bienestar y tu salud. Si puedes relajarte será estupendo. Solamente tienes que ponerte música relajante y sentarte o tumbarte. Más información...