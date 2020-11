Horóscopo de hoy, martes 3 de noviembre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá hoy bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día 3 de noviembre según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

ARIES

Hoy es un día en el cual deberás coordinar varias acciones en su conjunto. Y para ello debes de tener “nervios de acero”, para seguir imperturbable y con una buena ancla, a tierra. Podrás tener más serenidad en los momentos difíciles y tendrás suerte es asuntos relacionados con las comunicaciones, tanto habladas como escritas.

Amor: Sentirás que en tus temas amorosos te falta perseverancia y establecer vínculos permanentes. Recuerda que todo lo que ves es reflejo de tu forma de sentir. Así que aprende a confiar.

Trabajo: Tendrás que tomar medidas para evitar dedicar todo el día solamente al trabajo. Es importante que dividas tu tiempo, en otras cuestiones también, como las familiares.

Cambios: Notarás que los cambios van a ir encaminados a tu manera de expresarte y de comunicar. Di lo que piensas y lo que sabes de una manera más efectiva y que llame la atención de los demás. Más información...

TAURO

Hoy encontrarás que el entorno baila al mismo son que lo haces tú. Y que se da una sinergia con el ambiente, lo que te ayudará a sentirte más a gusto y a compartir tus sueños y tus momentos de ingenio con otras personas. Aprovecha la alegría del momento. Y las ganas de conocer a alguien afín contigo. Será un día para estar con tranquilidad.

Amor: Hoy notarás que tendrás que hacer un esfuerzo para proyectar tu seriedad y responsabilidad de una manera que de pie a dar un mensaje a la persona amada. De que estás pendiente y que la recuerdas.

Trabajo: Tu creatividad increíble te ayudará en tus metas personales y también económicas. Así que prepara todo con calma y adelante en todo lo que tenías planeado.

Cambios: Serán favorables los mismos siempre que utilices tu simpatía y tu encanto para adornar todo lo que realices y preferentemente tus encuentros con los demás. Más información...

GÉMINIS

Hoy, principalmente, el primer decanato de géminis, que va del grado cero al 10, mostrará unas buenas formas de comunicarse y de mantener una gran colaboración en asuntos familiares y también laborales. Ya que pondrá su máximo empeño en combinar todo lo que realiza de una forma armónica. Podrás solucionar temas del pasado.

Amor: Estarán favorecidas las relaciones románticas. Y tal vez encuentres a alguien afín y que se gane tu confianza. La buena comunicación, será afortunada y llevará las riendas de todo lo que suceda tras la misma. Parece que de momento los augurios son favorables. Así que adelante.

Trabajo: Destacarás de una forma grandiosa, en todo lo que realices y proyectes; y eso es muy importante de cara a tus progresos y a tus avances en el mercado laboral.

Cambios: Contactarás con alguien de tu pasado que te trajo la fortuna a tu vida; y que te ayudará a que revises lo que tienes que cambiar para que todo marche sobre ruedas. Más información...

CÁNCER

Hoy es un día para lanzar tus planes a los cuatro vientos y comenzar una nueva fase. Notarás que tienes la suficiente alegría y vitalidad, para que todo sea productivo y fructífero. Así que adelante con lo que tienes en marcha. Y básate especialmente en la forma de verbalizar todo. Podrás hacer tus sueños realidad. Así que sentirás plenitud.

Amor: Deberás ceñirte a los patrones que te han dado resultado con anterioridad. Y seguir siendo una persona pasional y entusiasta. Además tu serenidad te ayudará mucho.

Trabajo: Tendrás que poner toda tu intensidad y tu compromiso en realizar tus acciones. Y además si cuentas con la capacidad de una gran iniciativa, será muy bienvenida.

Cambios: Donde deberás centrarte será en el cambio tan drástico que efectuarás con los demás, y en la forma de ayudarles y de estar a su lado. Todo será muy benéfico tanto para ellos, como en general. Más información...

LEO

Hoy tu principal misión será la abnegación y la ayuda a otras personas que necesitan de tu apoyo. Tendrás que dejar atrás la energía que no has encauzado, para que no impida que tu trato sea efectivo y agradable. No deberías usar hoy los comportamientos autoritarios o que estén fuera de lugar. Así que empléate a fondo y actúa en consecuencia.

Amor: Necesitas poner mucho corazón y nobleza para entender realmente a tu pareja. Y es importante, porque de esta manera conseguirás que todo fluya entre vosotros, nuevamente.

Trabajo: La comunicación y la motivación jugarán hoy un papel muy importante. Y eso es lo más afortunado que podrás realizar a la hora de ocuparte de ciertos asuntos.

Cambios: Podrás mantener a raya la forma de expresarte y eso contribuirá a un gran cambio en tu forma de relacionarte con los demás. Y te ayudará en todo lo que trates con ellos. Más información...

VIRGO

Hoy lo que más te ayudará en tus acciones serán la enseñanzas que has tenido a lo largo de tu vida. Y la propia sabiduría que has ido adquiriendo con los años. Por lo tanto todo lo que te ayude a realizar mejor tus acciones deberás utilizarlo. Las nuevas acciones realizadas con alegría estarán en su día afortunado. Así que adelante.

Amor: Será un día privilegiado para demostrar que tu pasión sigue intacta y que tu cariño seguirá al lado de la persona que escogiste para convivir. Así que estás de enhorabuena.

Trabajo: Están favorecidos todos los temas artísticos o que necesiten de una gran originalidad, para llevarlos a cabo. Lo que te servirá para organizar todo de manera más fácil.

Cambios: Necesitas que cambie un poco la manera de dirigirte a los familiares. Es necesario que el ambiente sea agradable y que todo sea más armonioso. Ya verás como todo será más benéfico. Más información...

LIBRA

Hoy es un día en el que lo que más valorarás será lo que significa para ti la amistad y el apoyo de las personas de confianza. Lo importante es que cuentas con una gran variedad de personas que congenian muy bien contigo y que te ayudarán en todo momento. Así que siéntete con fortuna, porque no todos tienen el mismo protagonismo que tú.

Amor: Hoy es posible que tengas desacuerdos y algunas tensiones de ciertos asuntos del pasado con las personas a las que quieres y/o con la pareja. Así que presta mucha atención a tus palabras.

Trabajo: Es un día para que salga, como se dice, “sembrado”. Porque cuentas con simpatía y con fácil comunicación. Esto facilita cualquier trato o cualquier cooperación de los demás.

Cambios: La alegría y la forma de sentir la unión con las amistades serán increíbles. Y si además a ello le añades una visita de alguien a quien hace tiempo que no ves; será perfecto. Más información...

ESCORPIO

Hoy necesitas mantener a raya esos comentarios irónicos y especialmente los sarcásticos, porque no te llevarán más que a conseguir el desencanto de los demás. Y cuando hay mal ambiente, también te perjudica a ti. Así que intenta sobrellevar todo con mucha amabilidad y con simpatía natural. Si les hablaras a los demás, como lo harías contigo, sería mucho más fácil.

Amor: Podrás tener un día bastante agradable y amistoso, si logras demostrar tu verdadero cariño y tu intensidad amorosa. Esto será muy importante para revitalizar la pareja.

Trabajo: Necesitas utilizar tu gran inspiración y tu originalidad única. Ya que la confluencia de las dos te ayudarán enormemente. Podrás realizar todo en menos tiempo y de forma sencilla.

Cambios: Ha llegado el momento de poner a trabajar tu intelecto en los asuntos económicos y materiales. Porque necesitas que todo este terreno esté estabilizado. Así que pone todo tu interés. Tendrás una transformación afortunada. Más información...

SAGITARIO

Hoy tu prioridad será que tu sensibilidad te guíe para poder estar alerta con las personas de tu alrededor que necesitan ayuda. Tu estado de ánimo será jovial e intenso. Lo que te augura un gran compromiso con las demás personas y con su calidad de vida. Así que te sentirás muy bien, si logras ayudar de una manera positiva.

Amor: Es un día especial para estar con tranquilidad, ya que la impaciencia lleva a nervios desatados. Y eso no es conveniente nunca en las relaciones, y menos en las amorosas. Notarás cierta nostalgia. Anímate con actividades lúdicas.

Trabajo: La suerte en tus iniciativas y en tu manera de disfrutar de todo lo que realizas, serán la clave de que todo lo que lleves a cabo, por complicado que sea, salga favorablemente.

Cambios: La fortuna te acompañará este día y sentirás que todo está más facilitado que nunca, hasta los cambios. Por eso aprovecha y encuentra qué caminos seguir. Más información...

CAPRICORNIO

Hoy necesitas utilizar tu máxima diplomacia en tus tratos y encuentros con otras personas. Sentirás a veces, ganas de hablar y en otras te desbordarás. Así que utiliza un término medio y será lo más conveniente para todos. Tu madurez te permitirá saber cómo comportarte en cada ocasión y así no te equivocarás.

Amor: Están favorecidas las conversaciones tranquilas y cariñosas, que ayudarán a sentirse querida a tu pareja. Y esto será lo que pueda crear un ambiente cálido y armonioso.

Trabajo: Podrás tener tratos agradables y tranquilos. El equilibrio emocional y anímico es lo más importante en este día. Y podrás por ello con todo lo que tengas que realizas.

Cambios: Necesitarás solucionar cierto asunto del pasado con una persona que conoces y que es preciso que ayudes, ya que siempre estuvo a tu lado. Y ahora necesita de tu apoyo. Más información...

ACUARIO

Hoy tu principal escollo será la manera de conseguir tu propia estabilidad personal Y también la manera de congeniar con los familiares más cercanos. Ya que corres el riesgo de tener que hacer concesiones, que a veces no quieres realizar. Pero ha llegado el momento de plantearte seriamente un acuerdo entre todos.

Amor: La alegría y la forma de expresarte son hoy las dos bazas que tienes a tu favor. Así que si las utilizas adecuadamente serán muy efectivas. No pierdas tiempo en utilizarlas.

Trabajo: Es importante que pongas de acuerdo la intensidad energética que necesitas en cada momento junto a lo que verbalizas. Porque deberán ir a la par.

Cambios: Tus proyectos serán acertados, si cuentas con la ayuda de la personas de confianza de toda la vida. Así que “manos a la obra”. Y ánimo, que podrás conseguir un gran adelanto. Más información...

PISCIS

Hoy podrás destacar por tu manera de comunicar con los demás. Es un día ideal para tener reuniones o encuentros con amistades que son de confianza y con las que te encanta disfrutar y divertirte. Tendrás un día movidito y esto es positivo ya que aligerarás un montón de asuntos que tienes que resolver. Podrás sentirte muy bien cuando acabes todo.

Amor: Hoy deberás utilizar tu encanto y tu forma de ser cariñosa. Y de esa manera todo saldrá de una manera fácil y fluida. Será estupenda la velada. Así que prepárala con tiempo.

Trabajo: Necesitas combinar una serle de cualidades, que se ayudarán entre sí. Y que son la serenidad, la alegría y también el entusiasmo; y también la manera suave de dirigirte a los demás.

Cambios: Te darás cuenta de que tu vida social es muy importante. Y que cuando menos te los esperas, reaparecen antiguas amistades que te alegran el día y la vida. Hoy será un día de esos. Más información...

Personajes españoles que cumplen años hoy, 3 de noviembre

1970 (50 años): Yolanda Alzola, presentadora española de televisión.

1971 (49 años): Raúl Cano, actor y humorista español.

1973 (47 años): Ana Milán, actriz española.

1975 (45 años): Marta Domínguez, atleta español.

1981 (39 años): Diego López Rodríguez, futbolista español.

1984 (35 años): Saúl Craviotto, palista y policía español.

Hechos históricos de España en un 3 de noviembre

1762: Tratado de París entre España y Francia, por el que Luisiana pasa a poder español.

1820: Cuenca se independiza violentamente de España.



1823: en Perú, el presidente José de la Riva-Agüero envía una carta a José de La Serna (exvirrey español del Perú), pidiendo el establecimiento del Reino del Perú, independiente de España, pero colocando en el trono a un príncipe español.

1883: en España, el arquitecto modernista Antonio Gaudí recibe el encargo de continuar con la construcción del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia.

1893: en Santander (España) explota el buque a vapor Cabo Machichaco.

1943: en España se repatria la División Azul.

1969: en Málaga (España) se celebra la primera Semana Internacional de Cine de Autor de Benalmádena.

1999: en España, el juez español Baltasar Garzón procesa a 98 militares argentinos por las desapariciones ocurridas durante la dictadura militar de Chile.