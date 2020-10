Horóscopo semanal Leo: amor, dinero y trabajo del 2 al 8 de noviembre

Leo (nacidos entre el 23 de julio y el 22 de agosto): El día 2, lunes, contarás con una gran capacidad para crear en todas tus actividades. Y la originalidad y constancia que dediques a todo lo que realizas, será una gran ayuda para todo ello. Necesitas afianzar tu estabilidad, y para ello es muy importante que aproveches el día de hoy, por la inventiva y las ideas geniales que tendrás en muchos asuntos. El martes 3, tu principal misión será la abnegación y la ayuda a otras personas que necesitan de tu apoyo. Tendrás que dejar atrás la energía que no has encauzado, para que no impida que tu trato sea efectivo y agradable. No deberías usar hoy los comportamientos autoritarios o que estén fuera de lugar. Así que empléate a fondo y actúa en consecuencia.

El miércoles 4, deberías hacer uso de tu gran imaginación y de los tesoros escondidos que tienes de toda tu gran creatividad; que aún están por explorar y por darles una salida mayor de lo que habías planeado en tu vida; y que hoy te darás cuenta de que será muy bienvenida. Cuentas con un gran análisis desde hace tiempo de todas las novedades que querías introducir en tu vida. Y ahora es el momento ideal. El jueves 5, deberás combinar tus talentos y habilidades artísticas; que junto a tu sensibilidad para captar la inspiración te harán conseguir que la vida sea una fiesta hoy para ti. Por eso deberías intentar llevar la felicidad a los demás de la misma manera que otras veces ellos te han alegrado a ti. Así que organiza todo en un ambiente de armonía. El viernes 6, tendrás un día muy perceptivo y con mucha inspiración, que te ayudará a lograr que todo lo que realices, merezca la pena. Y que te sientas con mucha alegría para poder realizar todo de buen humor y con mayor alegría que otros días. Así que disfruta y diviértete mientas te ocupas de otros temas. Piensa en todo el bien que haces a los demás.

El sábado 7, deberás mantener a raya la ironía y ser totalmente una persona sencilla y natural; porque esto conlleva que todos te presten mayor atención, y que todo sea mucho más agradable y efectivo, que si cambias de actitud. Tu gran sensibilidad será lo mejor que te suceda en este día, porque así podrás tener la seguridad de que haces lo correcto. El domingo 8, notaras que tienes mucha inspiración, y eso es muy oportuno para cualquier acción que realices. Tendrás una gran vitalidad, y también una forma muy agradable de ser, lo que redundará no solamente en tu beneficio sino también en el de todos los que te rodean. Tu armonía con el ambiente se fundirá y será muy animada.

