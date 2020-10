Horóscopo de hoy, domingo 1 de noviembre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá hoy bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día 1 de noviembre según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

ARIES

Hoy podrás utilizar todo tu gran bagaje de estudios y conocimientos en las labores que lleves a cabo. Notarás que los viajes y las distintas culturas que has conocido te han ayudado mucho a ser quién eres. Y ahora podrás ofrecérselo a los demás, de una manera eficaz y sencilla, ya que el conocimiento es muy agradable difundirlo.

Amor: Parece que las hachas están en pie de guerra. Calma y mucha tranquilidad. Dejaros llevar por el lado romántico en vez de ser por el de la controversia y los malentendidos.

Trabajo: Deberás adaptarte a las nuevas ideas y a que todo cambie constantemente, sin un sentido fijo. Así que deberás aprender a entender subliminalmente para poder sacar conclusiones válidas.

Cambios: Lo más importante en tus transformaciones dependerá de tu gran imaginación y de la manera que tienes de conectar distintos hechos circunstanciales que pueden darte una gran ventaja, gracias a tu ingenio. Más información...

TAURO

Hoy es un día en el que lo más importante es dejarte llevar por tus percepciones internas. Porque son la única manera de no equivocarte, en la ruta o en la forma de expresarte. Es una jornada en la que te plantearás lo que realmente te importa en la vida. Y a qué le das más valor. Porque así crearás tu nueva escala de valores.

Amor: Todo depende de la manera en la que inicies las conversaciones, o la forma de empezar las acciones. Porque de ello dependerá que todo sea acertado.

Trabajo: La profundidad que emplees en tu análisis global, tendrá la mayor parte de acierto. Así que empieza las cosas desde el principio y no las dejes a medias, como otras veces.



Cambios: Tu gran cambio, provendrá de la manera en la que crees que eres. Deberás realizar un análisis exhaustivo, porque a veces no todo es tan fácil de concluir. Más información...

GÉMINIS

Hoy es un día muy distinto en el cual te sentirás como una persona privilegiada en cuanto a la manera de recibir los mensajes de los demás y también los propios. Ya que entre ambos lograrás saber las claves, para desarrollar mejor tus acciones. Y notarás que hoy estarán indicados aquellos que tengan en cuenta los tratos con los demás.

Amor: Lo más importante es que sepas brindar el cariño que sientes verdaderamente. Y ese es el único secreto. La clave está en tus manos. Y tendrás que decidirte si te sinceras o no.

Trabajo: Tu formalidad y seriedad a la hora de afrontar hoy todo lo que se refiere a tu profesión, será muy positiva y benéfica para ti y para los demás. Notarás que si fluyes con lo que sientes, es mucho más fácil que todo salga mejor.

Cambios: Lo más importante y tu gran transformación estará relacionada con la manera de conectar con las demás personas. Y en los acuerdos a los que llegues de una manera realista. Más información...

CÁNCER

Hoy sentirás que necesitas tener una jornada calmada y muy intuitiva. Porque captarás las energías de las demás personas. Y con ello podrás ayudarles a confiar más en ellos y a encontrar su propio camino. Eso es muy importante para ellos. Y a ti te servirá de ejemplo de tu altruismo y de tu cariño por las demás personas.

Amor: Lo mejor es no razonar todo tanto. Si tu deseo es transmitir tu cariño, hazlo. Pero si solamente tienes ganas de relajarte y estar a solas es aconsejable que lo hagas, antes que meterte en líos.

Trabajo: Tal vez necesitas de un gran esfuerzo para que todas las iniciativas programadas sean secundadas. No te preocupes. No tienes por qué hacerlo hoy. Tal vez otro día que estés más en armonía.

Cambios: Tu influencia hoy será muy acogida por personas que necesitan de tu compañía y de tus consejos. Y tú, sabiamente, podrás ayudarles de distintas maneras. Todo será muy cálido y eficaz. Más información...

LEO

Hoy deberás fluir con el ambiente e intentar poner toda tu arte y tu creatividad inspiradora en tus obras. Notarás que es un día muy artístico y en el cual recibirás muchas imágenes que llegarán a tu mente y que te indican los pasos a seguir o lo que debes realizar. Te sentirás muy feliz, de poder tener este talento, que te viene tan bien en todo lo que realizas.

Amor: La fortuna te acompañará si dejas atrás las reacciones emotivas o las que conlleven impulsos reaccionarios a todo lo que te dicen. Así que ya sabes. Todo depende de ti.

Trabajo: Tienes ante ti, una gran vena inspiradora y creativa, que te ayudará a conectar con todo lo que supone un gran avance en tu carrera profesional Así que será un día ideal.

Cambios: Notarás que necesitas recordar esos años de la infancia en los que te sentías totalmente diferente y con más inocencia. Y sin tanta presión por la vida. Esos momentos podrás recuperarlos y sentirte muy feliz. Más información...

VIRGO

Hoy es un día en el que tendrás que dejarte llevar por la fluidez de tu ambiente y a través de él, viajar como si fueras moviéndote con la corriente de un río. Eso significa que todo lo que realices será muy agradable y que el cariño que ofrezcas, especialmente con allegados y familiares, será muy benéfico, tanto para ellos, como para ti.

Amor: Necesitas tener muy en cuenta la responsabilidad y qué es lo que te gustó de tu pareja, para poder entender, muchas veces, los cambios de emociones que surgen de repente. Si lo entiendes todo estará resuelto.

Trabajo: Si lo que emprendes lo haces con constancia y formalidad y especialmente con cabeza; será mucho más fácil que los resultados sean positivos y que te ayuden a seguir escalando poco a poco.

Cambios: Déjate llevar por tu corazón en cuestiones familiares y domésticas. Porque si entra el raciocinio, seguramente te equivocarás. Aquí solamente importa el sentimiento. Más información...

LIBRA

Hoy notarás que tendrás una gran intuición y que la misma te llevará a altas cotas de comprensión y de entendimiento superiores, que llegarán a ti, a través de unas ondas sutiles que giran a tu alrededor. Y con ellas sabrás como expresarte y que decir en cada momento. Te sentirás una persona muy privilegiada. Y lo que realices, será muy positivo.

Amor: Es mejor que te mantengas a distancia para evitar malentendidos. Hoy los aspectos no son favorables para el entendimiento. Así que deja los problemas graves para otro día.

Trabajo: Te ayudará tu gran precisión sobre la manera de expresarte y de comunicar. Pero no es lo único que precisas. También es necesario poner mucha atención y consciencia en todo lo que hagas.

Cambios: Tu más importante meta hoy será aprender a discernir entre pensamientos útiles y los que son inútiles, ya que apagan tu ánimo o son negativos para tu estado de ánimo. Más información...

ESCORPIO

Hoy podrás corregir algunos asuntos muy importantes que se relacionan con tu estabilidad económica y profesional. Así que es importante que te dejes llevar por tus percepciones internas, para que sean tu guía. De esta manera, podrás llevar unas cuentas claras y muy sencillas, que te mostrarán lo que tienes que hacer, sin falta de tener que ocuparte de asuntos contables, tediosos.

Amor: Es importante que sientes las bases de algo profundo y a la vez jovial. Lo que significa que tendrás que dar un giro de 180 grados, si quieres mantener tus relaciones con armonía y futuro.

Trabajo: Tendrás que tener muy en cuenta que tal vez te encuentres con reacciones contrarias de tus socios o amistades que comparten tus proyectos. Así que es necesario llegar a acuerdos.

Cambios: Tendrás que conseguir que no se desestabilice la situación económica. Piensa que aunque creas que no tienes lo suficiente, no es verdad. Valora lo importante y haz un balance total. Ya verás. Más información...

SAGITARIO

Hoy te sentirás como si fueses el centro de atención de todos. Y gracias a tu bondad y a tu gran corazón los demás te ofrecerán hoy su cariño y sus atenciones. Eso es muy importante para ti, ya que hay momentos en los que te encanta que se ocupen de ti. Y poder tener algún día con tranquilidad y ventajas que te den tus personas queridas.

Amor: Tendrás tiempo de repensarte todo varias veces, porque la energía de hoy es más tranquila y te permitirá discernir qué es lo que te conviene. Así que lo importante es razonarlo y sentirlo también internamente.

Trabajo: Tus grandes comienzos necesitan de un gran empuje. Pero además también de una constancia y de una serenidad que tienes que trabajar. Así que ánimo y a por todas.

Cambios: La mayor transformación será la que notes en tu propia personalidad. Te parecerá que estás con una persona nueva, más alegre y que tiene “todos los ases en la manga”. Más información...

CAPRICORNIO

Hoy podrás realizar un sinfín de actividades que se te habían quedado en el tintero, y que hay que resolver de una vez por todas. Agradecerás poder dedicarte a ello con calma, porque así te sentirás después con una mayor libertad y con más tranquilidad de llevar tanta carga inútil y pesada. Déjate llevar por tu interior, y todo saldrá redondo.

Amor: Tu cariño y buena disposición serán necesarios para poder descubrir que camino debes tomar en tu relación y como amoldarte mejor. Será de gran ayuda. Así que presta atención.

Trabajo: Ya sabes que todo tiene un precio. Y los resultados dependen de tu motivación de tu forma de implicarte en todo lo que haces. Así que ten el ánimo alto y la mente brillante.

Cambios: Los asuntos y flecos que quedan sin solucionar deberás terminarlos de una vez por todas, para comenzar otra etapa de nuevos comienzos. En la que todo sea fresco y original. Más información...

ACUARIO

Hoy es un día en el que sentirás deseos de reunirte o de conversar con amistades de confianza, con las tienes mucha unión. Es importante que planifiquéis asuntos en conjunto, ya que cuando lo hacéis os sentís más unidos y os divertís muchísimo más. Tal vez tengáis entre manos un asunto pendiente. Deja que surja la inspiración y así sabréis lo que tenéis que hacer.

Amor: A veces todo se hace cuesta arriba. Pero lo importante es pensar en los momentos que os unieron. Si eres capaz de realizar este ejercicio; tal vez encuentre el medio de encontrar mayor unión.

Trabajo: Déjate llevar por tu percepción interior y por tu gran compromiso y tesón para cumplir tus objetivos. Esto es lo único que necesitas para que todo vaya estupendamente.

Cambios: Tus proyectos dependen de la manera en la que los planees. Por eso la gran movida en este día, será aprender a planificarlos, y a darles una salida positiva. Todo depende de ti. Más información...

PISCIS

Hoy es un día especial para disfrutar de tus amistades y para ampliar tu círculo. Tal vez en una pequeña reunión consigas contactar con otras personas que encajarán perfectamente contigo. Eso será una gran satisfacción porque con ello lograrás que todo sea una delicia, tanto de trato, como de intercambio de ideas. Disfruta de todo ello.

Amor: Estas en un momento ideal para que todo sea favorable. Siempre que los dos tengáis la misma manera de dar vuestro cariño y de sentirlo. Porque a veces la sintonía es lo único que hace falta para que todo vaya bien.

Trabajo: Lo importante es ser una persona práctica. Y emplear el tiempo preciso para cada acción. Hoy la fortuna te acompaña y podrás realizar muchas actividades, si así lo deseas.

Cambios: Podrás proyectar y organizar las acciones de la próxima semana, ya que viene bastante movidita. Ten tranquilidad y todo será más fácil. Verás como todo fluye si tienes calma. Más información...