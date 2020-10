Horóscopo de hoy, viernes 30 de octubre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá hoy bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día 30 de octubre según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

ARIES

Hoy necesitarás abordar todos los temas con mucha tranquilidad, porque corres el riesgo de que la excesiva emoción que pongas en tus actuaciones, de al traste con todo. Así que calma porque tienes demasiados elementos de fuego en el día de hoy que se unen a tu signo y lo refuerzan. Por un lado, te dan vitalidad pero, por otro, alimentan tus tensiones.

Amor: Hoy necesitas profundizar en aspectos de tu pareja o amistades íntimas de una manera investigadora y también curiosa. Tal vez lo único que debas hacer sea sentarte a su lada y darle el cariño que espera.

Trabajo: Tu tenacidad y tu “nuen hacer” te acompañarán todo el día. Tu única misión es estar pendiente de ser agradable y de usar tu “savoir faire”, para que acrecientes el interés por ti.

Cambios: Tendrás que enfrentarte a ciertas dudas que te acuciarán alrededor de tu entorno de trabajo. Pero solamente debes sobreponerte a ellas, e ir hacia adelante. Más información...

TAURO

Hoy notarás que tus esfuerzos y compromisos te dan la libertad de elegir qué es lo que realmente quieres realizar. Tal vez has dejado sueños y viajes sin realizar, que ahora te encantaría hacer. Pues ha llegado el momento, de al menos planteártelo. Si tu balanza se mueve hacia el lado positivo, será más fácil que lo consigas.

Amor: Hoy es mejor no mover mucho los asuntos románticos, porque corres el riesgo de equivocarte en lo que tienes que decir. Es mejor pasar el día con calma y sin sembrar ninguna duda.

Trabajo: En este día no estás para nada que no sea fácil y relajante. Así que no te preocupes. Y organiza tus planes, según te vayan tus estados de ánimo, ya que estarás un poco irritable y con nerviosismo.



Cambios: Tienes que valorar en su justa medida lo que deseas destacar de tus habilidades. Y si tu originalidad es sufriente para que logres la transformación que precisas en tu vida. Más información...

GÉMINIS

Hoy, tendrás que basarte en tu armonía con la vida y con su entorno. Porque en ella encontrarás las respuestas a tus interrogantes, acerca de que es lo verdaderamente importante y qué no lo es. Si sientes con el corazón, te darás cuenta de una manera más sencilla. Pero intenta no sabotearte. Los pensamientos borran toda la memoria subliminal que es la que sabe lo que quieres.

Amor: En estos momentos estás muy a gusto con tu forma de sentirte. Y no quieres pensar en que la situación cambie, si no es porque realmente lo justificas de una manera fundada.

Trabajo: Tendrás una gran capacidad de realizar todo con antelación y con tiempo; lo que te dará ventaja y te sentirás muy a gusto, con todo ello. De esta manera harás fácil lo difícil.

Cambios: Es importante que tu transformación sea siempre sobre la base de la calidez y del cariño, ya que son las dos premisas que necesitas en tu vida y en tu entorno de armonía. Más información...

CÁNCER

Hoy necesitas poner mucha intención con tu calidez y tu cariño, si quieres sacar los mejores resultados en tus tratos y en tus contactos con las demás personas y/o especialmente con la pareja. Así que intenta calmar tu irritabilidad y centrarte en lo verdaderamente importante. No hace falta que salgas a buscar la luna. Simplemente es importante estar ahí cerquita.

Amor: Déjate guiar por tu intuición, Y presta atención a la manera en la que te expresas o en la que quieres demostrar tu cariño; porque serán primordiales a la hora de valorar tu amor.

Trabajo: Debes olvidarte de las tensiones e intentar coordinar todas las acciones que realices, ya sean en forma unipersonal o en grupo, porque lo principal es estar todos de acuerdo.

Cambios: Está en juego alguna de tus relaciones, por eso es importante que tengas la simpatía y la generosidad a flor de piel en tus contactos y en tus encuentros. Más información...

LEO

Hoy, parece que todo va cuesta arriba. Porque necesitas más esfuerzo del que pensabas para sentirte al 100% y a la vez estar pendiente de los demás, para ayudarles. Así que tendrás que llegar a acuerdos, y no excederte, es decir, “evita no pasarte, o no llegar”. Todo tiene un término medio y ése es el que tienes que encontrar hoy en todo lo que realices.

Amor: Tendrás que relajar el ambiente y la forma de expresarte para que se respire solamente cariño y bondad a tu alrededor. Esto ayudará mucho al clima entre ambos. Y además suavizará las tensiones.

Trabajo: Hoy notarás que todo lo que realizas lo haces de corazón y al beneficio de más personas. No solamente miras tu futuro, sino también el de todos en conjunto. Así que tu trabajo será muy constante y perfecto.

Cambios: La manera en la que deberías cuidarte y descansar, necesita ser revisada, porque lo que lleves a la práctica será lo que te ayudará a sentirte con mayor bienestar y salud. Más información...

VIRGO

Hoy es un día en el que será importante la alegría que pongas en cada acción. Y que consigas crear un ambiente de armonía y de felicidad en los tuyos y en todas las personas que se cruzan en tu camino. Notarás que de esta manera te sientes muy feliz y agradeces las bondades que te van pasando en la vida. Ya sabes cuanta más das, más recibes.

Amor: Tendrás que esforzarte en dar un amor más profundo y con mayor compromiso. De esta manera, recibirás cariño a raudales, porque recibirás lo que has dado por adelantado.

Trabajo: Tus proyectos e inicios necesitan ser trabajados con profundidad y mucha atención. Y también, con cierta dosis de alegría para que salgan adelante. Así que ponte a ello.

Cambios: Tu diversión será más plena si logras alegrar a más personas, también. Es un día para ser original y que tu buen fondo y cariño se disperse entre todos los demás. Más información...

LIBRA

Hoy es un día para dedicarte con mucha precisión a asuntos familiares. Por lo tanto, tendrás que dedicar bastante tiempo a unos asuntillos que requieren de tu atención. Podrás sentir satisfacción cuando los termines y te sientas con mayor dicha y más libertad de movimiento. La razón: te gusta acabar los compromisos y dedicarte a otros asuntos.

Amor: Necesitas ceñirte a la realidad y ver qué es lo que necesitas solucionar para que tu forma de ver todo sufra un cambio drástico y a la vez te sirva para sentirte mejor, también.

Trabajo: Demasiada vitalidad y tensiones en este día. Así que procura relajarte. Y si es necesario no realices nada que no sea de tu agrado. Así evitarás enfrentamientos innecesarios.

Cambios: Tendrás que transformar la manera de relacionarte en familia, hoy; porque corres el riesgo de que todo se desborde debido a las emociones de todos juntas. Así que prepárate, y ten calma. Más información...

ESCORPIO

Hoy es muy importante que sepas expresarte con claridad y sin dobleces. Lo que significa que digas exactamente lo que vas a realizar o lo que necesitas. Pero tienes que comunicarte de manera fluida y tranquila, ya que la amabilidad es lo más importante en este día. Y la forma de expresarte ya sea de forma verbal o no verbal, serán ambas igual de esclarecedoras.

Amor: Tu pareja notará tu cariño, tu alegría y tu pasión. Eso es muy importante, porque notará que está transformando tu forma de ser. Y eso siempre es muy agradable para ambos.

Trabajo: Deja que todo fluya de una manera más tranquila, ya que si te empeñas en seguir unos tiempos marcados y unas pautas. Al final el nerviosismo hará su aparición. Y eso no es saludable ni benéfico.

Cambios: Lo más importante hacia los demás, es que cambies tu manera de dialogar y de expresarte. Porque a veces, sin querer, aparece demasiada seriedad y rigidez. Debes ser más amable. Más información...

SAGITARIO

Hoy notarás que debes vigilar con atención tus temas económicos y de bienes patrimoniales. Ya que tienes que realizar un balance exacto de lo que tienes y con lo que cuentas. Tu propia intuición, lo sabe más o menos. Pero es importante que lo escribas en un papel y lo analices tranquilamente. Todo esto te dejará con mayor tranquilidad. Y el día resultará benéfico.

Amor: Hoy necesitarás estar con tranquilidad y no te interesa para nada, estar pensando en temas de pareja. Así que no es necesario que hagas nada especial. Simplemente relájate y fluye con el ambiente.

Trabajo: El esfuerzo siempre tiene su premio. Pero deberás poner bastante empeño, coordinación y empatía con todos para poder estar en un ambiente agradable y benéfico.

Cambios: Necesitas aprender a valorar la estabilidad. Y a disfrutar de todo lo que hay a tu alrededor. Muchas veces las posesiones solamente incomodan. Así que con tener lo justo, es suficiente. Más información...

CAPRICORNIO

Hoy es un día en el que te parece más difícil la comunicación tranquila y serena, ya que tienes muchos temas en marcha. No obstante, es preciso que les dediques a cada asunto lo preciso, ni más ni menos. En cuanto a tu manera de crear las nuevas iniciativas personales, será bastante benéfico, porque tienes una manera de ser amable y con ganas de sentirte el centro de todo.

Amor: Hoy notarás con fuerza de que manera tienes que llevar adelante la relación. Y comprobarás que es con tesón y mucho cariño. Ya que ambos lograrán que las reconciliaciones sean geniales.

Trabajo: Siempre la actitud es lo más importante Y si te mueves desde el corazón y con afecto hacia los demás. Lograrás mejores resultados que otros días. Así que adelante.

Cambios: Tendrás deseos de comenzar nuevos inicios y acciones que no has realizado nunca. Porque necesitas que una parte de ti se sienta muy feliz y cumpliendo sus sueños. Más información...

ACUARIO

Hoy será un día más complicado para ti, ya que tendrás que estar muy pendiente de todo lo que tengas que acabar, en ciertos temas importantes que has dejado al azar, y que debes terminar de una vez por todas. Así que si todo ello lo solucionas con calma y plena atención; te darás cuenta de que te quedas con mayor tranquilidad y te liberas de una gran carga.

Amor: Necesitas pensar todo con mayor tranquilidad; porque están sucediendo muchos cambios en tu vida. Y lo que menos quieres es replantearte la relación. Así que calma y descansa.

Trabajo: Déjate llevar por la intuición. Y procura que tu forma de expresarte sea tranquila y suave, ya que así surgirán menos problemas, siempre. Ponte en el lugar de los demás.

Cambios: Necesitas solventar algunos temas que quedaron atrasados y que si no los solucionas, los llevarás arrastrando mucho tiempo. Así que, “manos a la obra”. Es el momento ideal de zanjarlos. Más información...

PISCIS

Hoy contarás con mucha intensidad en tus acciones. Y ello te ayudará a llevar a cabo todos los proyectos interesantes que pretendías poner en marcha. No obstante lo más importante es que siempre vayas con la sonrisa por delante y con la amabilidad en cada encuentro que mantengas. De esa manera estarás en tu salsa. Porque te encantan las novedades.

Amor: Tu energía estará hoy un poco en tensión; y esto no augura que las relaciones sean cómodas y fáciles. Así que pon todo tu cariño de la mejor manera que puedas, para evitar roces.

Trabajo: Déjate llevar por tu percepción interna. Y no te sobrecargues. Porque el día ya viene bastante complicado, para encima liarlo más. Así que ten paciencia y mucha calma.

Cambios: Los proyectos con amistades cercanas y de confianza, serán bienvenido. Porque necesitas estar con personas que te entienden y con las que puedas desahogarte. Más información...

Personajes españoles que cumplen años hoy, 30 de octubre

1958 (61 años): Quique Hernández, entrenador español de fútbol.

1978 (edad 41 años): Cristina Castaño, actriz española.

1988 (edad 31 años): Cristina Pedroche, actriz, modelo y reportera española.

1988 (edad 31 años): Héctor Figueroa, futbolista español.

Hechos históricos de España en un 30 de octubre

1975: en España, Juan Carlos de Borbón asume interinamente la Jefatura del Estado, por enfermedad de Francisco Franco.

1988: en España, Emiliano Revilla es dejado en libertad por la banda terrorista ETA después de 249 días de cautiverio.

1989: en España, Salou se segrega de Vila-Seca, por lo cual se convierte en municipio independiente.

1991: en España, se inaugura la Conferencia de Paz de Madrid para Oriente Próximo.

2001: El cantante y compositor español Enrique Iglesias lanza al mercado su quinto álbum de estudio y segundo álbum realizado en inglés titulado Escape.