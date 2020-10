Horóscopo de hoy, jueves 22 de octubre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá hoy bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día 22 de octubre según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

ARIES

Hoy es un día en el cual deberías ocuparte de asuntos relacionados con bienes inmuebles y con finanzas. También tendrás que vigilar las inversiones y los movimientos bancarios o de acciones. Es muy importante que lo lleves todo al día, porque las cosas cambian de un día para otro, y por ello deberías asesorarte bien, para ir sobre seguro.

Amor: Necesitas basarte en realidades. Y lo mejor que puedes utilizar hoy, es tu forma de comunicarte y de expresar lo que sientes. Ya que tendrás mayor facilidad de palabra y eso es muy importante.

Trabajo: Muy agradable tu compañía hoy. Así que aprovecha para hacer favores y para ayudar a los demás. Esto te catapultará más alto. Y además te hará sentir plenitud.

Cambios: Tendrás que dar un giro a tus asuntos económicos. Y las inversiones, una de dos, o las consultas con la almohada, o con un buen asesor. Más información...

TAURO

Hoy es un día para ocuparte de asuntos personales. Y para crear una nueva versión de ti; más grandiosa, más confiable y más tranquila. Seguramente serás la primera persona en sorprenderte del cambio. Pero ya verás como los demás lo aprecian y lo tienen muy en cuenta. Nunca es tarde; siempre hay algún motivo para partir de cero.

Amor: Hoy es aconsejable que no vayas contracorriente. Es más seguro y tranquilo fluir con ella. Y además podrás convencer con tu “Don de entes”.

Trabajo: Utiliza tu pragmatismo y tu gran capacidad de ser constante y en tu forma de llevar a cabo las tareas. Esto será de gran ayuda para ti. Día afortunado.

Cambios: Las transformaciones internas y de tu propio carácter te ayudarán mucho a combinar mejor con los demás. Da igual las estrategias que utilices; te verán diferente y eso es lo importante. Más información...

GÉMINIS

Hoy, será un día ideal para ocuparte de asuntos del pasado o de temas inacabados que precisan de tu atención para solventarlos de una vez por todas; porque de otra manera los llevarás colgando todo el tiempo y eso desgasta mucho. Así que prepara un plan para poder zanjar todo de una manera fácil y lograrás que tu tranquilidad sea mayor.

Amor: Necesitas dar aspectos de solidez y de compromiso a tu relación. Y por encima de todo la sensibilidad y la preocupación por los detalles románticos y muy cariñosos.

Trabajo: Tu prudencia y tu constancia te darán las claves para poder conseguir metas soñadas. Verás como todo se soluciona de una manera mucho más efectiva que días atrás.

Cambios: Lo más importante es que te ocupes de quitarte de encima los asuntos que van colgados detrás de ti. Porque si no los concluyes no te quedarás en paz y no podrás comenzar nada nuevo. Más información...

CÁNCER

Hoy podrás preparar y sacar a la luz esos proyectos que tenías guardados en el bolsillo; y que ahora necesitas compartir con personas allegadas y con amistades de confianza. Entre todos podréis crear algo conjuntamente que os ayudará a salir adelante, en esta época un poco más complicada que otras. Os sentiréis todos ilusionados y con ganas de comenzar.

Amor: Necesitas prestar atención a la pareja y mostrar la pasión de antaño. Hay días que merecen la pena vivir y descubrir que pueden ser intensos y románticos.

Trabajo: Es importante que todo lo realices de forma alegre. Pero lo más interesante será realizarlo “A tope” y que se vean tus ganas de organizar y de terminar todo con precisión y premura.

Cambios: Necesitas transformar tu forma de proyectar tus nuevas metas. Tal vez no te des cuenta de que es necesario que impliques en ello a más personas; ya que juntos será más fácil. Más información...

LEO

Hoy, necesitas organizar todos tus temas de la profesión. Tanto en la forma de llevarla, como en los aspectos que necesitas reformar para darles una salida o una mayor alegría, con ideas nuevas y originales, que le darán otro aire, más innovador y mucho más novedoso y aprovechable en esta época; que es distinta. Será divertido ponerte a ver desde qué ángulo realizas los cambios.

Amor: Es un día ideal para tener gestos románticos. Tal vez un detalle, de los que saben que le gusta. El caso es que sepa que te acuerdas en la distancia.

Trabajo: Mucha vitalidad. Y muchas ganas de borrar intensos recuerdos negativos. Así que a partir de ahora lleva todo con mayor alegría; y conseguirás que todo fluya.

Cambios: Deberás proyectar tu profesión de una manera diferente. Tal vez como si fuera un hobby; será mucho más llevadero y te divertirás mucho más. Más información...

VIRGO

Hoy será importante que realices una especie de repaso en tu cabeza en la que recuerdes todos los sitios que has conocido, y los viajes que has hecho. Todos ellos te han dado perspectivas de la vida diferentes y te han abierto los ojos al mundo y a sus costumbres. Podrás con calma organizar una escapadita en cuanto se pueda y disfrutaras muchísimo.

Amor: Necesitas ser una persona amable y práctica. Combina ambas cualidades; y te ayudarán enormemente en todo lo que realices durante este día.

Trabajo: Apóyate en tu seriedad y en tu grado de cumplimiento. Y no te dejes llevar por las prisas y por la inercia. Verás como todo sucede de forma positiva, de esta manera.

Cambios: Tu principal atención será a los nuevos conocimientos que surjan en tu vida y que podrás desarrollar de forma activa y con gran alegría. Porque serán claves en tu futuro. Más información...

LIBRA

Hoy necesitas llevar a cabo una limpieza mental de lo que ya no sirve en tu vida. Fíjate solamente en lo que realmente valoras, es decir en lo importante. Y con eso es con lo que tienes que quedarte. El ejercicio es fácil. Piensa que partes solamente con poco sitio, y que es lo que llevarías contigo. Tal vez solo recuerdos. O a alguna persona. Piénsalo bien.

Amor: Necesitas demostrar tu sensibilidad y tu gran cariño de una forma sincera y a la vez ingeniosa. Porque ya conoces que le gusta y cómo puedes sorprender a tu pareja.

Trabajo: Todo lo tienes a tu favor. Ya que te acompaña la constancia y la genialidad. Aparte de que podrás pensar con paciencia y sin dobleces. Lo que será muy positivo.

Cambios: Lo más importante será que aprendas a conocerte y a valorarte. Y si no lo haces; tarde o temprano deberás realizarlo. Y cada vez te costará más. Más información...

ESCORPIO

Hoy es un día para comenzar a mirar dentro de ti, y con ello, como se sienten los demás cuando hablas con ellos. Si no sientes un golpe en la boca del estómago, es que lo estás haciendo bien. Pero si te ves frente a ti, y recibes tus respuestas: a veces bruscas, a veces duras, o vacías; te darás cuenta del cambio tan grande que necesitas realizar.

Amor: Tienes a tu favor tus originalidad y tu forma distinta de realizar todo. Lo que llama mucho la atención. Así que aprovecha tus cualidades y guíate por tu sensibilidad.

Trabajo: Tus iniciativas dependen de la forma que utilices en tus argumentos que deberán ser consistentes y prácticos. Si eres una persona constante y tranquila todo saldrá “A pedir de boca”.

Cambios: Deberás transformar la manera de dirigirte a los demás. Es muy importante que no pongas barreras, antes de necesitarlas. Vete a pecho descubierto. La verdad es lo más valioso. Más información...

SAGITARIO

Hoy es necesario que te conozcas en profundidad y que aprendas a seleccionar qué es lo que te sienta mejor en la vida. Es decir no solamente en el plano de salud, sino también en el campo espiritual y en el de amistades. Es necesario que plantees un cambio radical y que aprendas a cuidarte. Si no estás a gusto dónde estás o con quien; deberás cambiar de lugar y de modo de vida.

Amor: La pasión llamará a tu puerta cuando seas capaz de necesitarla y/o de recibirla sin cortapisas. Ya que surgen oportunidades, pero no sabes aprovechar las ocasiones.

Trabajo: Tendrás que ser una persona más práctica y mucho más constante. Porque tus ideas así surgirán de improviso, y no hará falta revisarlas, porque saldrán de tu corazón.

Cambios: Es importante cambiar de hábitos y de actividades, para disfrutar más plenamente de la vida y de todo lo que tiene que ofrecerte. Verás como todo es más favorable. Más información...

CAPRICORNIO

Hoy será un día en el que tienes que lograr que la simpatía y la diversión reinen a tu alrededor y con ello, que lo irradies hacia los demás. Si tú te sientes bien. Los demás también se sentirán a gusto y la armonía reinará. Pero si hay algo que te disgusta, dale un giro y todo será más favorable después. Es importante que lo consigas.

Amor: Necesitas mostrar más pasión y más cariño del que últimamente estás llevando a cabo. Así mejorará tu relación.

Trabajo: Tendrás pensamientos y deseos encontrados; No obstante, tu gran genialidad de ideas y tu innovación y originalidad, darán con un montón de sugerencias nuevas que harán las delicias de los demás.

Cambios: La mayor transfor4mación que notarás, será la gran innovación que posees hoy. Y esto te dará rienda suelta a todo lo que tengas que hacer. Más información...

ACUARIO

Hoy es un día indicado para preparar esa pequeña reforma que necesitas en el hogar. O tal vez deberíais organizar los espacios para que sean más eficientes y más cómodos. Y si todo está en orden tal vez deberíais revisar la forma de trato que tenéis entre todos, para que reine la apertura y la simpatía natural entre todos. Sea como sea, necesitáis un giro radical.

Amor: Tienes a tu favor la constancia y la tranquilidad de mantener tu pasión indemne. Lo que te sugiere que todo lo que realices a favor de tu pareja, redundará también en ti.

Trabajo: Si partes de la base de realizar todo de una forma altruista y generosa, verás como las puestas se abren; y sin saber de dónde llegan los halagos, te sentirás con mucha dicha y felicidad.

Cambios: Necesitas que tu forma de obrar en familia sea diferente. La sensibilidad y el amor lo transforman todo. Así que ya sabes acércate a los tuyos y todo cambiará profundamente. Más información...

PISCIS

Hoy todo girará a través de las conversaciones y de las reuniones. Es importante que habléis “Sin tapujos” para poder llegar a acuerdos, en los cuales todos resultéis agraciados y en los que participéis todos los miembros, porque de esa manera será mucho más eficiente y bastante más sólido. Al final del día os sentiréis mucho más contentos.

Amor: Será un día muy dichosos. Pon a trabajar tu genialidad y tu gran corazón y verás como todo es mucho más fácil de lo que creías.

Trabajo: Hoy podrás realizar todo de una manera imponente. Lo único que tienes que evitar es dejarte atrapar por pensamientos negativos y/o por un humor que no te corresponde.

Cambios: Podrás tomar distintos caminos en tu forma de expresarte. Si eliges los correctos, todo irá como la seda lo que significa que tienes todo en tus manos. Más información...

Predicciones numerológicas del día

Hoy es un día para terminar fases en tu vida. Necesitas cerrar círculos para comenzar otra nueva etapa y muchos nuevos comienzos que querías realizar hace bastante tiempo. La vida te dará la ocasión de poder hacerlo. Será un día rápido y en el que podrás conseguir grandes avances, siempre que mantengas las formas y seas una persona que ayuda a los demás.

Deberás mantener la calma porque este día tiene mucha rapidez y combina los colores: Dorado, verde y violeta.

Se están moviendo principalmente las energías de agua y de tierra. Lo que significa que afectará más a los signos de: Cáncer, Escorpio, Piscis y también a Tauro, Virgo y Capricornio. Ya tengan el sol, la luna, el ascendente o el medio cielo o algún planeta importante o algún aspecto dominante.

Mensaje: Deberás ocuparte de asuntos económicos y relacionados con la salud. Necesitas sentar una base firma en tu vida y notar que tienes seguridad y confianza.

Atención: Es importante que dediques a tu cuerpo y a tu mente descanso y relax, para continuar tu vida con mayor calma y con mucha más paciencia y buena onda.

ARIES: Hay notarás que tu energía es inmensa y que tienes nuevos planes que te hacen muy feliz y que te dan una nueva vida. Y una perspectiva distinta a todo. Tienes que tener más tranquilidad.

TAURO: Tu percepción será especial. Y tienes que hacerle caso, porque te irá guiando de una manera sencilla hacia dónde tienes que ir y qué debes realizar en cada momento.

GÉMINIS: Aprovecha que hoy el día será muy ameno y movidito. Te ayudará a realizar gestiones con contactos y amistades. Y también con hermanos. Necesitas solucionar bastantes temas.

CÁNCER: Es un día para estabilizar tu economía y para poder realizar una gran agenda de entradas y salidas que te ayude a ver más fácilmente donde hay desajustes.

LEO: Muchos cambios notarás; pero los mismos te ayudarán a salir con ventaja de cada situación ya que agilizará todo. Y esto te conviene para terminar todos los asuntos inacabados.

VIRGO: Es una jornada en la cual necesitas prestar atención a los temas de la familia y de los allegados. Ya que es necesario una reunión entre todos para llegar a acuerdos sobre temas de asesores y/o de abogados para asuntos de importancia.

LIBRA: Podrás tener al menos un día especialmente indicado para relajarte y para descansar. Y si puedes darte un masajito mucho mejor, Ya que tu físico necesita de un gran relax.

ESCORPIO: La vida te premiará, si has hecho buenos actos en el pasado con las personas con las que tienes más contacto. Si no lo recibes, la vida te estará diciendo que tienes que esforzarte más. Todo está en tu mano.

SAGITARIO: Podrás dejar atrás muchas cosas que ya no sirven en tu vida. Tal vez amistades, o rutinas. O tal vez alguna actividad o hábito que no es aconsejable. Podrás partir de cero, y eso es muy importante.

CAPRICORNIO: Es un día en el que te sentirás con mucha energía y con muchas nuevas ideas para poner en práctica. Es como si iniciaras un nuevo ciclo, que te llevará dónde tú quieras.

ACUARIO: Tu gran percepción interior te dará alas para guiarte y hacerte volar a lugares insospechados. Tu imaginación será desbordante y podrás sentirte con satisfacción si logras ayudar a las personas queridas.

PISCIS: Podrás tener reuniones importantes o contactar con personas que te ayuden en tu camino profesional. Para ello utiliza tus dotes de simpatía y de expresión perfecta.