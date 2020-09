Horóscopo semanal del 21 al 27 de septiembre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Descubrirás esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a mi salud estos días? ¿Conoceré a una persona importante en mi vida? ¿Tendré que tomar una decisión importante acerca de mi futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries: El 21, lunes, es un día en el cual deberás poner en marcha tus proyectos personales de una manera singular ya que deberás tener en cuenta ser una persona precavida y prudente, en cualquier elección o análisis que realices. Evita desanimarte ante cualquier contratiempo y aprovecha que tienes más momentos para recapacitar sobre la forma de llevar a cabo todo. El martes 22, es un día en el que deberás evitar arriesgar todo por nada. Es decir que tienes que pensar con tranquilidad que es lo que más te conviene. Y así comprenderás que es más fácil que tu valía la demuestres poco a poco y no con prisas y de forma tormentosa. Es una jornada para evitar decir algo inconveniente. Seguir leyendo...

Tauro: El día 21, lunes, durante este día deberás prestar mucha atención para r analizar más tus estrategias, ya que necesitas ser agradable si quieres mantener conversaciones o solucionar asuntos con otras personas y/o con tu pareja. Intenta ponerte en el lugar de la otra persona. Y verás que es más fácil acertar en lo que dices o en cómo actúas. El martes 22, hoy tienes deseos de libertad y de volar muy lejos. Deberás de tener mucha atención en la forma en la que te expresas, con las mujeres, especialmente. Y la fortuna favorece tus planes. Así que organiza todo con esmero y cuidado. Seguir leyendo...

Géminis: El 21, lunes, hoy los proyectos deberás basarlos en tu encanto y evitar las tensiones o la rapidez, por querer realizar todo a la vez. Tómate tu tiempo. Lo mejor es actuar con tu gracia natural y de esta manera será más sencillo poder llevar a cabo todo sin tantos parones y tantas esperas. El martes 22, tendrás que ordenar tus ideas, porque al ser un día en el que las sientes muy cambiantes, te costará adaptarte a nuevos planes, que no estén en tu lógica y en tus metas. Es importante que descanses lo suficiente y que cuides de tu salud y de tu alimentación. Es favorable que ayudes a los demás. Seguir leyendo...

Cáncer: El lunes día 21, en este día deberás apoyarte en tu fortaleza y en tu gran profundidad para llevar a cabo tanto asuntos sociales como en lo que se refiere a tus ocupaciones. Notarás que tienes gran capacidad intelectual. Pero para rendir al máximo deberás evitar las tensiones y el “calentamiento de coco”, cuando ves que algo no te sale a la primera. Tranquilidad y relajación. El martes 22, contarás con un día excepcional para que sea alegre y divertido Y si eres una persona romántica será ideal para organizar una velada a dos, calmada y muy satisfactoria. Podrás entenderte perfectamente e intercambiar conversaciones didácticas y entusiastas. Seguir leyendo...

Leo: El día 21, lunes, es un día para entregarte en cuerpo y alma a tu aprendizaje y a todo lo que pueda aumentar tus conocimientos. Sigue la senda que te has marcado hasta ahora, porque es muy importante que sigas la misión que has venido a cumplir. Notarás que pones mucha energía en ello y que a veces notas que es más difícil, pero ya sabes que si lo crees todo es posible. El martes 22, notarás que tienes un gran valor y entusiasmo en realizar todo lo que te sugiera la estabilidad tanto personal como familiar. Y para ello nada mejor que poner todo tu tesón y tus ganas para que todo salga de la manera que tú has imaginado. Debes realizar todo con seguridad y calma. Seguir leyendo...

Virgo: El 21, lunes, en esta jornada tienes que armarte de valor y hacer mucho hincapié en todo lo que necesitas organizar con respecto a tu patrimonio y a las ganancias de diferente medio al del trabajo, pude ser de un alquiler, de obras artísticas que realizas, o de un segundo trabajo. Pon gran empeño en todo para que salga positivamente. El martes 22, es un día en el que deberás poner más empeño en tus conversaciones y en la manera de utilizar tu forma creativa de ser; ya que estarás notando que no es fácil llevar a cabo todo lo habías planeado. Todo necesita su tiempo. Así que calma y vete realizando todo de una manera que sea un pasito tras otro. Y todo será más efectivo. Seguir leyendo...

Libra: El día 21, necesitas pactar con tu pareja o amistades íntimas la forma de organizar todo. Es importante que estéis de acuerdo y que lo realicéis todo a medias, porque así las ideas serán mayores y los acuerdos serán más compartidos y mejores en todas las áreas que os impliquéis. El martes 22, tendrás que hacer un balance de tu actual situación. Y para ello nada mejor que ser una persona sincera y directa en lo que ya sabes que tienes que solucionar. No le des tantas vueltas a todo, si no “mareas la perdiz”, ya que para lo único que te servirá será para liarte y complicarte más. Es mejor ir al grano. Seguir leyendo...

Escorpio: El día 21, lunes, si quieres contar con una buena salud y además que tu ayuda sea bien recibida por los demás, tendrás que tener la mente abierta y ser una persona positiva. Tendrás enfrente algún contratiempo; pero siempre sueles salir bien de asuntos complejos, porque tienes experiencia en esas lides. El martes 22, tendrás que aflojar un poco el ritmo, porque te sentirás con cierto agobio, por tantos cables sueltos, que te estarán rebotando en tu cabeza. Intenta realizar todo poco a poco y sin prisas. Lo importante es que disfrutes con lo que haces y que te cuides. Y especialmente que lo que planifiques lo cumplas, pero con calma. Seguir leyendo...

Sagitario: El 21, lunes, es un día en el que deberás organizar tus actividades lúdicas con mucha perspicacia y con bastante imaginación; ya que según elijas, así será tu mayor o menos diversión. Cuentas para ellos con mucha originalidad y entusiasmo, lo que favorecerá también tus dotes artísticas. El martes 22, es un día en el cual deberás resolver asuntos que has dejado parados en tu vida, hace tiempo. Así que ponte al día y sentirás después, cuando los resuelvas, como si te hubieras quitado una gran carga de encima. Cuentas con la fortuna de tu parte. Así que ánimo. Seguir leyendo...

Capricornio: El día 21, hoy tendrás que hacer uso de tu sentido del deber con ciertos toques de dulzura y optimismo. Tu gran confianza y atención en asuntos tanto profesionales como domésticos podrás dirigirlos con armonía, si sabes dar a cada cual su espacio y su tiempo. Disfruta tanto de tus momentos con unos como con otros. Y de esa manera conseguirás terminar todo con orden y con método. El martes 22, hoy tendrás que poner de acuerdo tu voluntad con tu forma de razonar lógicamente; ya que te encuentras ante un dilema que tendrás que resolver para que salgan adelante tus esperanzas y tus metas de una manera sólida y real. Cuentas con valor y entusiasmo; así que adelante. Seguir leyendo...

Acuario: El día 21, lunes, tendrás que apoyarte en tu potencial creativo. Y a la vez deberías tener en cuenta que todo lo que lleves a cabo en esta jornada deberás pasarlo por el tamiz de la razón y de la lógica, para no elegir atropelladamente lo primero que se te ocurra. De esta manera todo resultará más satisfactorio. Una gran ayuda será tu forma de expresarte. El martes 22, tendrás que combinar tu inspiración con tu estado emocional ya que si no logras equilibrarlos y que vayan al unísono, no podrás realizar tus actividades y tus temas profesionales, con total confianza y con la tranquilidad necesaria que requieren. Así que como ya lo sabes. Ve con cuidado y con mucha calma. Seguir leyendo...

Piscis: El día 21, lunes, es un día en el cual deberás contar con tus mejores cualidades de imaginación y de creatividad, ya que dispondrás de ciertos desafíos que te empujarán a sacar lo mejor de ti en cuanto a tu deber con los demás y contigo. Por eso separa las acciones, pero no olvides realizar todas. El martes 22, notarás que quieres proteger a los demás y al planeta más que nunca. Todos los pasos que des hoy estarán siempre llenos de la energía de la naturaleza. Y, además, te sentirás con unos deseos grandes de conocer otras ciudades y otras culturas, ya que ello amplía tu horizonte. Planifícalo con esmero y podrás hacerlo, si se lo pides al universo. Seguir leyendo...