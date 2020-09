Horóscopo del martes 15 de septiembre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy es un día en el que tendrás que centrarte en el equilibrio tanto emocional como en las relaciones familiares. Tus iniciativas serán afortunadas, si te expresas adecuadamente y siempre que tengas la seguridad de lo que estás eligiendo, y asumiendo que no deberías dar marcha atrás a medio camino. "Para ganar hay que arriesgar".

Tauro: Hoy es un día en el cual hoy tendrás las emociones a flor de piel. Tienes que dejar de pensar tanto y tener un poco más de descanso mental, y olvidarte del pasado y de todos lo que le rodea. Ábrete a nuevas experiencia y busca tu estabilidad en un lugar amable y bonito donde te sientas a gusto y te sientas en paz. Muchas veces la sencillez es lo mejor.

Géminis: Hoy tienes a tu favor mucha fuerza y calidez tanto en tu forma agradable de ser como en la de saber sobrellevar tu mundo emocional, que estará muy equilibrado; ya que tu intelecto y tus sentimientos estarán en armonía. La experiencia de vida es más importante en estos momentos que todos los conocimientos que hayas aprendido. Disfruta.

Cáncer: Hoy tus deseos más íntimos estarán acompañados por un equilibrio entre razonamiento y emociones. Y además tu fuerza radicará en que aprendas a "no entrar al trapo", porque tendrás una serie de encuentros con algunas personas que no serán del todo fáciles. Por eso presta mucha atención e intenta en estos momentos mantenerte al margen.

Leo: Hoy notarás que tus proyectos estarán favorecidos por tu propia iniciativa y por tu fuerza cálida y cariñosa de sentirte ante los demás. Además tu gran tesón y tu positivismo serán de gran ayuda. Cuentas hoy con el favor femenino, así que combina tus energías con las de ellas y esto será muy beneficioso para todos.

Virgo: Hoy es un día en el que todo lo que realices de cara a tu profesión y a tus actividades deberás llevarlo de una forma cariñosa y agradable. Y no te bases tanto en lo que has aprendido, deberás prestar más caso a tu intuición y dejarte llevar por ella, porque así nunca tendrás equivocaciones ni errores en el momento de elegir entre todas las opciones.

Libra: Hoy te darás cuenta de que será una jornada en la cual tendrás que hacer un receso y tranquilizarte, principalmente en todo lo que tenga que ver con las emociones. Deberás utilizar tu experiencia y todo el bagaje de tu vida para poder comunicar con los demás de la mejor forma posible y además de la manera más amable y benéfica para todos.

Escorpio: Hoy te darás cuenta de que hoy tendrás que basarte en tus ganas de realizar todo y en tu logro por alcanzar la cima. Pero deberás tener en cuenta que tu sensibilidad te hace ver afrentas que no existen. Así que intenta equilibrarte y dar segundas oportunidades a los demás y a lo que te quieren decir. Deberás hacer uso de tu calma y de tu lado animado, para sentirte mucho mejor.

Sagitario: Hoy tienes que tomar las riendas de tu vida y esmerarte en definir qué es lo que realmente quieres. No te preocupes por lo que dirán los demás. Debes ser natural y realizar lo que te pida tu corazón, que es el que realmente dirige tus pasos en la mejor dirección. Aprovecha para hacer un balance de tu vida y toma decisiones importantes para tu futuro.

Capricornio: Hoy acuérdate de apoyarte en tu pasión y en tu ánimo para todo lo que realizas. Y también tendrás que demostrar todo lo que tienes dentro de tus muchas capacidades que aún, los demás no conocen. Te encontrarás que destacas y que puedes ayudar a los demás. Por eso notarás que parece que atraes a las personas. Pero no olvides de cuidarte a ti mismo.

Acuario: Hoy, a ver como combinas tus grandes cualidades artísticas e innovadoras con un cierto tono desafiante y que aguanta poco el humor de los demás. Tu sensibilidad estará muy marcada y deberás estar con serenidad para aprovechar las muchas cualidades que hoy tienes para todo lo que lleves a cabo en tus actividades.

Piscis: Hoy notarás que tienes una gran sensibilidad que te entra de lleno en tu mundo emocional, en el cual no te gusta que no te tomen en serio. Eso significa que tú quieres realizar acciones que son benéficas para todos, pero a veces no te entienden Y eso no te hace sentir bien. Tú sigue adelante con tus planes, que para eso tienes un nivel óptimo.