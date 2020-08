Horóscopo del viernes 21 de agosto: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy es un día en el que contarás con una gran energía vital que te impulsará a saciar tu inquietud y tu curiosidad; Y ello te llevará a realizar asuntos novedosos en tus ocupaciones y actividades, que te agradará mucho. Todo esto te llenará interiormente y además te servirá para ayudar a muchas personas de tu entorno que necesitan de tu atención. Ampliar información...

Tauro: Hoy deberías pulir y analizar tus afectos y también tus emociones para sacar de ti lo mejor. Es bueno que te des cuenta de la verdad de tus sentimientos porque de esta manera valorarás más a las personas y también a ti: Y además solamente de esta manera te conocerás más en profundidad. Y eso siempre es un gran avance. Ampliar información...

Géminis: Hoy te darás cuenta de que es un día en el que podrás materializar muchas acciones que tenían en mente y que habías preparado con antelación. Contarás para ello con una gran genialidad en tus ideas y en tus comunicaciones con los demás, lo que te abrirá las puertas a todo lo que quieras presentar de una forma inusual y novedosa. Ampliar información...

Cáncer: Hoy necesitas rodearte de seguridades, y por eso tendrás que dejarte llevar por ideas realistas y firmes. Y que especialmente tengan solidez, y además que las acompañe la aventura y la alegría. Porque necesitas que todo lo que realices se conforme de una manera práctica y verdadera. Si sigues estas normas todo será mucho más factible y más beneficioso. Ampliar información...

Leo: Notarás hoy que es un día en el que tienes la misión principal de poner en marcha todo lo que te mueve de forma profesional, ya que tienes un día marcadamente afortunado y rayando en el ingenio máximo de todo lo que se te ocurra. Tendrás ímpetu también y emanarás solidez y seguridad ante los demás; lo que te dará mayor soltura y amplitud de miras. Ampliar información...

Virgo: Hoy es un día en el que podrás utilizar tus talentos y tus capacidades de una manera muy variada, y además de una manera muy práctica y muy concisa; lo que te ayudará enormemente a consolidar y a darle una dirección a lo que tienes entre manos. Tu cabeza estará consciente en todo momento de lo que tienes que hacer. Para ello cíñete a realidades, no a utopías. Ampliar información...

Libra: Hoy es un día en el que los sueños que tienes para realizar más adelante debes basarlo en realidades tangibles. No puedes dejarte llevar por ideas que no están comprobadas o que no están estudiadas al detalle. Así que si quieres poner en práctica todo eso que tienes en mente, deberás trabajarlo con más constancia y con mucho pragmatismo. Ampliar información...

Escorpio: Hoy es un día en el que te darás cuenta de que los proyectos y las metas que persigues, están a la vuelta de la esquina. Y que serán más fáciles de conseguir que otras veces. Déjate llevar por tu inspiración y por tu gran intuición. Ya que el conjunto de ambos junto a tu experiencia personal te darán las pautas indicadas para que todo resulte satisfactorio y benéfico. Ampliar información...

Sagitario: Hoy es un día en el que hoy lo más importante es poner a trabajar de forma conjunta tu energía y tu forma agradable de ser. No te quedes a medias solamente en la parte ensoñadora de lo que proyectes en tus metas sociales. Al contrario; deberás basarte en ideas reales y que tengas la certeza de que son positivas y fructíferas. Ampliar información...

Capricornio: Hoy durante esta jornada, deberás dar máxima prioridad a las realidades y no a las ficciones. Es decir deberás usar la forma más práctica de actuar. Tendrás de tu lado la inspiración y el conocimiento interno de tu experiencia y de todo lo que has aprendido a lo largo de la vida, lo que te facilitará mucho todo lo que tengas que realizar. Ampliar información...

Acuario: Hoy es un día en el que hoy la fortuna te acompaña y te ayudará a realizar todo lo que quieras en el plano de tus actividades y de tus relaciones sociales. Tendrás la suficiente perspicacia y genialidad para que todo lo que lleves a cabo sea positivo. Y te sentirás “Como niño con zapatos nuevos”, cuando veas los resultados. Ampliar información...

Piscis: Hoy es un día, hoy básate en tu forma de ser generosa y cariñosa, y especialmente en la profundidad de tus sentimientos; porque ellos te llevarán a que sientas la seguridad y la confianza de lo que vales y de lo que tienes que valorar en tus seres queridos. Disfruta de este día maravilloso con los tuyos y con las personas que más quieres. Ampliar información...