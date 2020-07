Horóscopo del jueves 30 de julio: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy notarás que tus mayores desafíos los podrás vencer con una forma generosa y amable de ser. Es el secreto de tu gran éxito. La empatía y el calor humano es lo que más te ayuda; tanto a ti, como a otros. Ya que la buena actitud, siempre es premiada por muchas cosas buenas, que ocurren a tu alrededor, a veces sin que te percates. De ahora en adelante fíjate. Ampliar información...

Tauro: Hoy notarás que es un día en el cual deberás aprovechar por todos los medios tu gran energía y vitalidad para todos tus actos y para todo lo que tengas que realizar personalmente. Y recuerda que tu mejor guía sigue siendo la intuición. Pero, en cambio, no te dejes llevar por falsas ideas o imaginaciones. Lo que sienta tu corazón es lo correcto. Ampliar información...

Géminis: Hoy es una jornada en la que deberás seguir a esa gran energía de generosidad que surge de tu interior hacia los demás: Y además tienes activada tu vena imaginativa y creativa lo que te ayudará en todo lo que realices. No te dejes vencer por las prisas o por las tensiones del momento; esas déjalas que se vayan como el humo en el viento. Ampliar información...

Cáncer: Hoy es un día en el que tendrás la fortuna de tu parte y además acompañada de una forma muy brillante de destacar ante los demás, lo que te ayudará en todo lo que realices. Esto además significa que todo lo que hagas estará bendecido y podrá salir adelante. Aprovecha entonces para esos asuntos más complicados. Ampliar información...

Leo: En este día tendrás la suerte de tu parte y tu forma amable y empática de actuar solamente te traerá grandes beneficios, al menos de buen ambiente y de amistades. Aunque tal vez también de tipo económico. Debes de aprender a ponerte en el lugar de los demás y deberás evitar desafiar a otros en alguna ocasión que se presente un poco turbia. Ampliar información...

Virgo: Hoy tienes que darte cuenta de que no te interesa enredarte en asuntos que no son seguros o que no ves con claridad. Es mejor ir a lo que te convence y en lo que te sientas con comodidad. Así que utiliza tu intuición creativa y tu percepción interna para salvar cualquier momento o cada acción del día. De esta manera todo saldrá convenientemente. Ampliar información...

Libra: Hoy notarás que necesitas seguir confiando en tu mayor fuerza que es tu vialidad. Y junto a ella evitar algún que otro engaño de tu imaginación; o tal vez situaciones algo confusas que no sientas como seguras y confiables. Así que sigue tu instinto y no te equivocarás. Al acabar el día te sentirás con mayor poder y con una gran fuerza interior. Ampliar información...

Escorpio: Tienes ante ti un día en el cual tienes que dejarte guiar por tu instinto y por tus percepciones; ya que siempre te llevan por el mejor camino. Porque a veces tu manera de perseguir todo, te hace sentir ofuscación, y te empeñas en “Meterte donde no te llaman”. Así que olvida todo lo que creas que no va a tener un buen resultado. Ampliar información...

Sagitario: Es un momento en el que sentirás que necesitas concentrar tu mente y tu vitalidad a la vez en cada ocasión, como si tuvieras que enfocar unos gemelos. Ya que a veces te dejas llevar por momentos de inseguridad y esto no te conviene. Sigue tu camino seguro y confía en tus percepciones. De esta manera todo saldrá estupendamente y te sentirás con mucha felicidad. Ampliar información...

Capricornio: Hoy es un día en el que contarás con una gran fortuna en casi todas tus acciones; tanto profesionales como referidas a proyectos por realizar. Así que aprovecha y déjate llevar por lo que percibes en tu entorno y por el lenguaje no verbal de los demás. Que serán tu guía mágica. Si lo haces así sentirás que todo es más fácil de lo que imaginabas. Ampliar información...

Acuario: Hoy notarás que estás ante un día en el que notarás que lo principal es sentir el calor, el cariño y la cercanía de los tuyos. Y principalmente si es de esa persona y/o pareja que siempre está contigo y en la que confías a ciegas. Será un día en el que podrás realizar todo de una manera calmada y así conseguirás más que si fuerzas las cosas. Ampliar información...

Piscis: Hoy sentirás que todo el cariño que das vuelve a ti de distintas formas, muy beneficiosas y muy satisfactorias. Necesitas creer y sentir la compañía de tus seres queridos y de tus amistades cercanas. Y por eso será un día especial y muy fascinante. Todo lo que hoy sientas quedará grabado para siempre en tu corazón de una manera intensa. Ampliar información...