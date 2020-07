Horóscopo del sábado 18 de julio: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy tienes ante ti un gran día, en el cual tu subconsciente bullirá con ideas, pero, en cierto modo, te hace dudar un poco que los demás tengan mejores capacidades que tú. Eso son percepciones tuyas, al margen de todo lo demás. Pero lo más importante es que hoy podrás hacer realidad tus sueños y poner en práctica algo novedoso. Ampliar información...

Tauro: Hoy notarás que tienes un montón de ideas brillantes y novedosas para poner en práctica; lo que te alegrará. Tal vez no tengas toda la vitalidad que pretendes, pero al menos tienes opciones y las ganas de conquistar algo distinto y que te ilusione. Y tendrás ocasiones nuevas que te abran perspectivas futuras y te den vida. Disfruta de todo y sé feliz. Ampliar información...

Géminis: Hoy tus ideas serán geniales y fuera de lo común, pero tienes que confiar en ellas y poner a su servicio toda tu energía y tu entusiasmo. Si lo haces así poco a poco y con seguridad alcanzarás la gloria, y casi parecerá un milagro. Será la única manera de que tu profesión destaque y que brille como nunca lo ha hecho. Adelante. Ampliar información...

Cáncer: Hoy notarás que deberías apoyarte en tu gran perspicacia y principalmente en tu sabiduría interna, porque son las que más te ayudar en momentos de cierta confusión. Notarás al final del día que has acertado en la elección, ya que te darás cuenta de que puedes destacar si haces caso de tu gran fuerza interior. Ampliar información...

Leo: En este día tendrás a prueba tu gran valor. Y parece que crees que lo tienes un poco difícil o tal vez todo en contra. Pero como no sueles cejar fácilmente, perseguirás tus fines, y te darás cuenta de que tu fuerza interior y tu gran insistencia son las que te ayudarán en todo momento. Siempre sacas fuerzas que te ayudan en todo momento. Felicidades. Ampliar información...

Virgo: En esta jornada te darás cuenta de que es el momento único para planificar algo novedoso y muy divertido con tu pareja y/o amistades íntimas. Será un día especial para poder distenderos y disfrutar como antes no lo habíais hecho. “A divertirse toca”. Al final del día rejuveneceréis por lo felices que os sentiréis. Qué alegría. Ampliar información...

Libra: Hoy es un día en el que notarás que en tu vida la única forma de sentir plenitud y alegría será atender a personas menos afortunadas que tú. Esa alegría que te da tu altruismo no te lo proporciona nada ni nadie. Así que aprovecha el día y disfruta, ya sabes además que cuanto más apoyes a otros, más ayuda recibirás después tú. Ampliar información...

Escorpio: Hoy lo más importante es que entiendas que la fortuna llegara a tu vida cuando consigas deshacerte de esos problemas subconscientes que yacen desde tu juventud y que no has podido solucionar del todo. Cuando lo consigas serás una persona llena de alegría y de libertad interior. Si lo consigues hoy será una victoria. Si no es así al menos lo iniciarás en este día. Ampliar información...

Sagitario: Hoy deberías asegurarte con convicción de que tu suerte viene de la mano de la intuición y de lo que sepas hacer por tu familia y allegados de manera altruista. Tal vez tu tarea sea simplemente ordenar u organizar todo en el hogar de una manera más práctica y cómoda. El caso es que os sintáis todos cómodos y en armonía en un ambiente agradable. Ampliar información...

Capricornio: En este día necesitas darte cuenta de que tu mejor apoyo serás tú, y la forma en la que tienes de realizar las cosas y de encarar los hechos. Tienes fuerza, tienes valentía y sabes dar un toque de humor en los momentos adecuados, así que a disfrutar y a vivir con alegría durante este día. Cuando percibas todo lo que circula a tu alrededor te embriagarás de la armonía del ambiente. Ampliar información...

Acuario: Hoy estás ante una jornada en la que tu ingenio jugará un papel muy importante ya que te ayudará a lograr la estabilidad que estás buscando hace tiempo. Necesitas sentir seguridad y confianza. Y eso lo tienes a raudales, aunque a veces bajes la guardia. Disfruta de este día tan maravilloso y tan pleno y de la compañía que tengas.. Ampliar información...

Piscis: Hoy deberás utilizar tu lado más práctico y sereno. Y a la vez usa también tu idealismo, conjunto a tu gran corazón y a tu bondad. Ya que son los ingredientes básicos para que en este día tengas las claves para que todo lo que lleves a cabo salga como tú quieres. Principalmente en el área del romance y la diversión. Al final del día te sentirás que has acertado y te sentirás feliz. Ampliar información...