Horóscopo del viernes 10 de julio: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy te darás cuenta durante este día, necesitas organizar todo de una manera especial y muy organizada, para dar salida a toda tu gran energía contenida y aprovecharla en las múltiples acciones que tienes entre manos. Todo solamente depende de ti. Los demás serán solamente tus seguidores. Sigue así, ya sabes “El que sigue, la consigue”. Ampliar información...

Tauro: Hoy notarás que tus vínculos emocionales serán más fuertes que otros días. Pero debes preguntarte si te merece tanto la pena estar tan pendiente de lo que hacen los demás. Cada uno debe ser libre de ser feliz a su manera. Y si quieres a las personas, deja que sean libres. El mejor y más acertado lema para ti hoy es “Vive y deja vivir”. Ampliar información...

Géminis: Hoy percibirás que la gran fortuna en tu vida hoy será seguir tus intuiciones y dejar de dar vueltas a todo y/o pensar demasiado. Una cosa es reflexionar y otra perderte y ensimismarte en cualquier cuestión demasiado tiempo. Tu gran sexto sentido te ayudará. Y tu vitalidad te servirá en todo lo que hoy debas realizar con rapidez y perfección. Ampliar información...

Cáncer: Hoy sentirás y comprobarás que cuentas con una gran fuerza interna en esta jornada, ya que estarás con la mente muy despierta y con la consciencia muy abierta; lo que te ayudará a saber hacia dónde dirigir tus pasos, y qué debes hacer en cada momento, como tuvieras una guía interna. Sabrás lo que tienes que realizar instantáneamente. Sigue tu intuición. Ampliar información...

Leo: Notarás hoy que es un día en el que deberás evitar calentarte tanto la cabeza con tu toma de decisiones y con lo que debes realizar en cada momento. A veces es mucho más fácil de lo que parece. Solamente deberás dejar que todo siga su curso. Y si tienes algunas dudas, ya sabes: Sigue tus instintos y todo “Ira sobre ruedas”. Ampliar información...

Virgo: Hoy será un día en el que podrás llevar a cabo muchas genialidades, y muchos aciertos innovadores si sigues tu instinto perceptivo. Además sentirás que la suerte te acompaña y que tienes una vitalidad a prueba de aguante. Así que intenta recuperar todas las tareas atrasadas y los asuntos inconclusos; y una vez zanjados, disfruta cuando termines con todo. Ampliar información...

Libra: Hoy es un día en el que deberías valorar la gran fortaleza que tienes y que ha ido en aumento, últimamente. Y aunque a veces no sientas una seguridad completa, sigue adelante; porque a la vuelta de la esquina, y en el momento más insospechado, estará esperándote esa respuesta que buscas, esa persona que esperas, esa idea que te reviva. Ampliar información...

Escorpio: Tendrás hoy un día muy importante en esta jornada ya que deberías hacer las paces con tu “Yo interno” y con los restos que quedan de tu antigua personalidad. Ahora te conoces mejor. Tal vez no te has percatado de que ya tu vida ha cambiado de forma increíble y que tu optimismo es mayor. No lo olvides y sigue adelante. Ampliar información...

Sagitario: Hoy es un día en el cual lo más importante es que aprendas a seguir tus instintos y tus intuiciones, que son los que te ayudan en momentos de dudas y de vacilaciones, o de incertidumbres. Y aunque a veces no sientes una total seguridad, aún así confías “A ciegas” en lo que percibes internamente. Y eso es tu mayor acierto y tu gran beneficio. Ampliar información...

Capricornio: Hoy tienes ante ti una jornada en la cual notarás que cuentas con unas posibilidades excepcionales; ya que tu madurez y tu positividad realzan también la armonía interna, y la que pones en marcha para que atraiga a los demás y que también la vean en ti. Y lo consigues porque les das confianza, gracias a tu imagen de responsabilidad. Disfruta de ello. Ampliar información...

Acuario: Hoy es un día en el que lograrás conseguir que resalte tu genio y todo lo que brilla y late dentro de ti. Y si lo muestras al exterior y lo sacas a la luz te hará destacar desde la distancia. Los demás se sentirán sorprendidos y contentos, a la vez. Tu maestría será tu sello en este día tan fructífero. Disfruta y ayuda a los demás en sus vidas. Ampliar información...

Piscis: Hoy te darás cuenta de que tendrás una gran profundidad de miras. Y esto resalta tus dotes y tus habilidades “Supranormales”, y cierto halo de misterio que son los que te van a dar una gran ventaja ante los demás, porque te da una cierta atracción diferente que los atrae. Tu ayuda siempre es bienvenida; y a ti te encanta hacerlo. Ampliar información...