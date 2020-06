Horóscopo semanal Piscis: amor, dinero y trabajo del 22 al 28 de junio

Piscis (nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo): El día 22, lunes, tu vida se despliega como un abanico de muchas posibilidades, y con muchos colores que inundan tu vida de alegría y de posibilidades distintas. Tendrás que elegir cuales son las que más se acoplan a tu forma de ser; y empezar a utilizarlas. El martes 23, durante este día tus proyectos se verán beneficiados y será más fácil que puedan salir a la luz porque cuentas con mucha creatividad y con mucho amor en todo lo que haces; lo que te ayudará a recibir parte de todo ese cariño que expandes a los demás.

El miércoles 24, hoy notarás que todo lo que realices será de una manera más fácil y fluida que otras veces. Así que disfruta de ello; y haz participe de ello a tus llegados; ellos te lo agradecerán. El jueves 25, tienes todo a tu favor, pero no te decides por las soluciones concretas y prácticas que necesitas en este día. Así que afiánzate en tu profundidad interior y básate únicamente en realidades. El viernes 26, tienes ante ti un día especial para poder disfrutar de la planificación de ese viaje soñado, y además de ver con qué personas te gustaría realizarlo. Será divertido y tendrás un día magnífico para hacer tus planes.

El sábado 27, deberás hacer un pequeño esfuerzo en equilibrar tus emociones, ya que estarás atravesando un momento de muchos cambios interiores, que aunque te alegrarán la vida; de momento no sabes cómo sentirte. Calma. Y el domingo 28, hoy es un día en el que deberás crear una lista, nuevamente, para ver lo que para ti realmente es lo más importante y a partir de ahí reescribir todo lo que tienes que realizar y que no has hecho aún.

