Horóscopo semanal Tauro: amor, dinero y trabajo del 18 al 24 de mayo

Tauro (nacidos entre el 21 de abril y el 21 de mayo): El 18, lunes, tus ideas fluirán de una forma ingeniosa y brillante. Y si sabes reposarlas y utilizarlas en el momento adecuado, serán ideales y adecuadas a todo lo que quieres realizar.

El martes 19, es un momento para dejarte llevar por tu gran sensibilidad y percepción, para organizar asuntos profesionales o relacionados con tus ocupaciones, de una manera afable y afortunada. El miércoles 20, tu gran sensibilidad te ayudará a notar que hay algo más importante que puedes disfrutar para estar más feliz y para ser tú, de una manera más completa.

El jueves 21, tus ideas estarán en auge y es importante que sepas que todo lo que tenga bases sólidas en tus experiencias de vida, estará bendecido y será fructífero. El viernes 22, la vida te ha ido enseñando que sensibilidad no es lo mismo a pasividad y que no te dejes mangonear. Sé fiel a tus ideas y crea tu escala de valores. Es importante que des en el clavo para no equivocarte.

El sábado 23, deberás aprovechar tus mejores cualidades con gracia y amabilidad y con buenos argumentos, porque estás ante un momento en el que tendrás una suerte increíble. Y el domingo día 24, deberás intentar dejar atrás las preocupaciones financieras y tener más presente vivir el presente y disfrutar de lo que tienes. Y no de lo que quieres tener.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Tauro. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.