Horóscopo semanal Cáncer: amor, dinero y trabajo del 13 al 19 de abril

Cáncer (nacidos entre el 22 de junio y el 22 de julio): El 13, lunes, es importante que prestes atención a cómo recibes noticias de una mujer de tu pasado, y ahora te ayudará a sentirte más libre y más feliz. Harás balance de lo que sabes en esta vida y de lo que has aprendido durante todo este tiempo.

El martes 14, notarás que no logras unificar pensamientos y sentimientos, por lo que te costará tomar decisiones, o elegir las correctas. Así que presta mucha atención y no te encabezones en algo que no es real. Podrás tener alguna sorpresa inesperada. El miércoles 15, pasa a primer lugar lo que valores en esta vida. Y para ellos deberás usar tu grado de afinidad amistosa y tu gran empatía, porque de otra manera no servirá de nada.

El jueves 16, tu trato con los demás, se sentirá como “una de cal y una de arena”, ya que pasarás de un extremo a otro. Maneja con cuidado los tiempos y expresiones. El viernes 17, tendrás una gran fuerza interior que te empujará a proyectar todo lo innovador y mágico que puede alegrar la vida tuya y también la de los demás.

El sábado 18, te encuentras en un ambiente bastante favorable para poder dar rienda suelta a todo lo que te gusta. Así que realízalo en profundidad y con tu seriedad acostumbrada. Y, el domingo 19, tu excesiva sensibilidad y tu vulnerabilidad, te hacen proclive a relaciones complicadas y confusas en el día de hoy. Pon atención a todo, y mucha consciencia.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Cáncer. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.